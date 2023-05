ఫుడ్ ఎలర్జీ ఉందని తెలుసుకోవడం ఎలా?

ఇది ఒక నిర్దిష్ట ఆహార పదార్థాన్ని తీసుకున్న తర్వాత పుడుతుంది. చిన్న మొత్తంలో అలర్జీని కలిగించే ఆహారాలు కూడా తక్షణ లక్షణాలను కలిగిస్తాయి.



How do you know if you have a food allergy

ప్రతి ఆహారంలో ఎన్నో పోషకాలు ఉంటాయి.కానీ, ఆహారంలోని అన్ని పోషకాలు ప్రజలందరికీ సరిపోవు. లేదా మీరు కొన్ని ఆహారాలు తిన్న వెంటనే సమస్యలు మొదలయ్యాయని మీరు గమనించి ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకు, చాలా మంది ప్రజలు చేపలు లేదా ఇలాంటి సముద్రపు ఆహారాన్ని జీర్ణించుకోలేరు, మరికొందరు పాలు లేదా పాల ఉత్పత్తుల వినియోగం వల్ల అలెర్జీలు, మొటిమలు వస్తుంటాయి.అయితే, ఫుడ్ అలర్జీలు ఎందుకు వస్తాయని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఫుడ్ అలెర్జీ అంటే ఏమిటి?

ఫుడ్ అలెర్జీ అనేది మన రోగనిరోధక వ్యవస్థ ప్రతిచర్య అని నిపుణులు అంటున్నారు, ఇది ఒక నిర్దిష్ట ఆహార పదార్థాన్ని తీసుకున్న తర్వాత పుడుతుంది. చిన్న మొత్తంలో అలర్జీని కలిగించే ఆహారాలు కూడా తక్షణ లక్షణాలను కలిగిస్తాయి.



food allergy

ఆహార అలెర్జీ లక్షణాలు సాధారణంగా పిల్లలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి, కానీ అవి ఏ వయస్సులోనైనా కనిపిస్తాయి. కొన్నిసార్లు మీరు ఏ సమస్యలు లేకుండా ఏళ్ల తరబడి తింటున్న ఆహారాల వల్ల మీకు అలెర్జీ రావచ్చు. ఆహార అలెర్జీ లక్షణాలు తేలికపాటి నుండి తీవ్రమైన వరకు ఉంటాయి.

ఆహార అలెర్జీ యొక్క సాధారణ లక్షణాలు:

దురద, నోటి దురద

శరీరం వాపు

పెదవులు, ముఖం, నాలుక , గొంతు లేదా శరీరంలోని ఇతర భాగాల పొత్తికడుపు

నొప్పి, అతిసారం, వికారం లేదా వాంతులు





food allergy



అత్యంత తీవ్రమైన లక్షణం ఏమిటి?

అత్యంత తీవ్రమైన అలెర్జీ ప్రతిచర్యను అనాఫిలాక్సిస్ అంటారు. ఇది ప్రాణాంతకమైన అలెర్జీ రకం. ఇది మొత్తం శరీరాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది, ఇది శ్వాసలోపం, రక్తపోటులో ఆకస్మిక తగ్గుదల, హృదయ స్పందన రేటును కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. అనాఫిలాక్సిస్ ప్రాణాంతకం అని నిరూపించవచ్చు. దానిని చికిత్స చేయడానికి ఎపినెఫ్రైన్ (అడ్రినలిన్) ఇంజెక్షన్ తీసుకోవాలి.

చాలా రకాల ఆహార అలెర్జీలు ఈ ఆహారాలలోని ప్రోటీన్ల వల్ల కలుగుతాయి:

రొయ్యలు, ఎండ్రకాయలు, పీత పీనట్స్ ఫిష్ వంటి సీఫుడ్

చికెన్

గుడ్లు

ఆవు పాలు



గోధుమలు

సోయా

food allergy

మీకు ఫుడ్ అలర్జీ ఉందో లేదో తెలుసుకోవడం ఎలా?

ఒక నిర్దిష్ట ఆహార పదార్థాన్ని తీసుకున్న తర్వాత ఏవైనా లక్షణాలు మళ్లీ మళ్లీ తలెత్తినప్పుడు, మీరు ఆ ఆహార పదార్ధంలోని ఏదైనా పదార్ధానికి అలెర్జీ అని అర్థం చేసుకోవాలి. అలెర్జీలు సాధారణంగా గుడ్లు, చేపలు, గోధుమలు, పాలు, వేరుశెనగలు, గింజలు (జీడిపప్పు మరియు బాదం వంటివి) వంటి ఆహారాలకు సంభవిస్తాయి. కానీ ఇవే కాకుండా అనేక ఆహార పదార్థాల వల్ల అలర్జీలు వస్తాయి.

food allergy

దీని కోసం పరీక్షలు అందుబాటులో ఉన్నాయా?

వాస్తవానికి, చాలా ప్రయోగశాలలలో అలెర్జీ పరీక్షలు సులభంగా అందుబాటులో ఉంటాయి, కానీ అవి తరచుగా ఖరీదైనవి. కానీ కింది పరీక్షలు అలెర్జీ ఖచ్చితమైన కారణాన్ని కనుగొనవచ్చు:



food allergy