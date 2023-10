యాపిల్ కంటే ఎక్కువ ఫైబర్ ఉండే ఫుడ్స్ ఇవే..!

ఫైబర్ కంటెంట్ విషయానికి వస్తే ఆపిల్‌లను అధిగమించే బహుళ ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, కొన్ని ఫైబర్-రిచ్ ఫుడ్స్ చూద్దాం.



ఫైబర్ ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. మనం తీసుకున్న ఆహారం సరిగా జీర్ణం అవ్వాలి అంటే ఫైబర్ అవసరం చాలా ఉంది. పీచుపదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారపదార్థాల విషయానికి వస్తే, యాపిల్స్ వెంటనే గుర్తుకు వస్తాయి. అయినప్పటికీ, రోజువారీ ఫైబర్ అవసరాలను తీర్చడానికి పూర్తిగా యాపిల్స్ తినడం సరైన మార్గం కాదు. మీ ఆహారంలో ఎల్లప్పుడూ అనేక రకాల ఆహారాలు ఉండాలి, అవి మీకు అవసరమైన అనేక పోషకాలను అందించగలవు. ఆసక్తికరంగా, ఫైబర్ కంటెంట్ విషయానికి వస్తే ఆపిల్‌లను అధిగమించే బహుళ ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, కొన్ని ఫైబర్-రిచ్ ఫుడ్స్ చూద్దాం.



ఆపిల్ కాకుండా ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు

US డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రకారం, సాధారణంగా 100 గ్రాముల యాపిల్‌లో 2.4 గ్రాముల ఫైబర్ ఉంటుంది. అయితే మీ రోజువారీ అవసరాలను తీర్చడంలో మీకు సహాయపడే 5 ఇతర ఫైబర్-రిచ్ ఫుడ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి!

1. బ్లాక్బెర్రీస్

మీ ఫైబర్ తీసుకోవడం పెంచడానికి మీ ఆహారంలో బ్లాక్బెర్రీలను జోడించండి. ఈ చిన్న, ముదురు బెర్రీలు రుచికరమైనవి మాత్రమే కాకుండా చాలా ఫైబర్-రిచ్ కూడా. ఒక కప్పు బ్లాక్‌బెర్రీస్‌లో సుమారుగా 7.6 గ్రాముల ఫైబర్ ఉంటుంది, ఇది మీడియం-సైజ్ యాపిల్‌లో ఉండే ఫైబర్ కంటెంట్ దాదాపు రెట్టింపు.

2. రాస్ప్బెర్రీస్

రాస్ప్బెర్రీస్ ఆకట్టుకునే ఫైబర్ కంటెంట్తో మరొక బెర్రీ. ఒక కప్పు రాస్ప్బెర్రీస్ 8 గ్రాముల ఫైబర్‌ను అందిస్తుంది, ఇది యాపిల్‌లోని ఫైబర్ కంటెంట్‌ను అధిగమిస్తుంది. అవి యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లతో కూడా నిండి ఉంటాయి, వాటిని మీ ఆహారంలో పోషకమైనవిగా చేస్తాయి.



3. కాయధాన్యాలు

పండ్ల నుండి దూరంగా, చిక్కుళ్ళు గురించి మాట్లాడుకుందాం. కాయధాన్యాలు డైటరీ ఫైబర్ ప్రోటీన్ కి అద్భుతమైన మూలం. ఒక కప్పు వండిన కాయధాన్యాలు 15 గ్రాముల ఫైబర్‌ను అందజేస్తాయి, ఇది మీరు ఆపిల్‌లో కనుగొనే దానికంటే చాలా ఎక్కువ. కాయధాన్యాలు బహుముఖమైనవి. సూప్‌లు, వంటకాలు, సలాడ్‌లు మరిన్నింటిలో ఉపయోగించవచ్చు.



4. చియా విత్తనాలు

చియా విత్తనాలు వాటి పోషక ప్రయోజనాల కోసం ఇటీవలి సంవత్సరాలలో ప్రజాదరణ పొందాయి. వాటి ఫైబర్ కంటెంట్ మినహాయింపు కాదు. కేవలం రెండు టేబుల్ స్పూన్ల చియా విత్తనాలు 10 గ్రాముల ఫైబర్‌ను అందిస్తాయి. ద్రవంతో కలిపినప్పుడు, చియా గింజలు (చియా సీడ్ పుడ్డింగ్ రెసిపీ) జెల్-వంటి అనుగుణ్యతను ఏర్పరుస్తాయి, వాటిని స్మూతీస్, పెరుగు లేదా చియా పుడ్డింగ్‌కు బేస్‌గా తయారు చేస్తాయి.