ప్రతి మూడు, నాలుగు నెలలకు ఒకసారి సీజన్ మారుతూ ఉంటుంది. ఆ మారుతున్న సీజన్ కి అనుగుణంగా మనం తీసుకునే ఆహారం కూడా మారాలి. ఈ చలికాలంలో మన శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచే ఆహారాలను ఎంచుకోవాలి. అలా మనకు వెచ్చదనాన్ని పంచడంలో జీడిపప్పు ముందు వరసలో ఉంటుంది. చలికాలంలో జీడిపప్పు తీసుకోవడం వల్ల చలికాలంలో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. అనేక ఆరోగ్య సమస్యలను తగ్గించడంలో మనకు సహాయం చేస్తుంది. రోజులో కేవలం5 నుంచి 8జీడిపప్పులు తిన్నా కూడా.. చాలా ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు.

చలికాలంలో జీడిపప్పు ఎందుకు తినాలి? చలికాలంలో జీడిపప్పు తినడం వల్ల శరీరానికి వెచ్చదనాన్ని అందించవచ్చు, ఇందులో ఉండే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు చలికాలంలో శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచుతాయి. ఇది శరీరంలో శక్తిని నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది. జీడిపప్పులో జింక్, కాపర్, మెగ్నీషియం వంటి ముఖ్యమైన ఖనిజాలు ఉన్నాయి, ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడతాయి. శీతాకాలంలో జలుబు, ఫ్లూ వంటి సాధారణ సమస్యలతో పోరాడటానికి ఇవి సహాయపడతాయి. చలికాలంలో చర్మ సంబంధిత సమస్యలు తరచుగా సంభవిస్తాయి, అయితే జీడిపప్పులో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, కొవ్వు ఆమ్లాలు చర్మాన్ని తేమగా మారుస్తాయి. ఇది పొడి చర్మం సమస్యను ఎదుర్కోవడంలో సహాయపడుతుంది.

బరువు తగ్గుతారా? జీడిపప్పు తీసుకోవడం వల్ల కూడా బరువు తగ్గుతారు. ఇందులో ఉండే ఫైబర్, ప్రొటీన్ వల్ల పొట్ట చాలా సేపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతి కలుగుతుంది. అదే సమయంలో, ఇది ఎముకల ఆరోగ్యానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో ఉండే క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం వంటి మినరల్స్ ఎముకలు, కండరాలు దృఢంగా తయారవుతాయి.

జీడిపప్పు గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది కాబట్టి చలికాలంలో కూడా తినాలి. ఇది వాపును తగ్గించే యాంటీఆక్సిడెంట్ లక్షణాలను కలిగి ఉంది, ఇది గుండెకు మద్దతు ఇచ్చే మోనోసాచురేటెడ్ ,పాలీఅన్‌శాచురేటెడ్ కొవ్వులను కలిగి ఉంటుంది.



జీడిపప్పు ఎక్కువగా తింటే ఏమౌతుంది..? జీడిపప్పు తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిదనడంలో సందేహం లేదు. కానీ వాటిని ఎల్లప్పుడూ పరిమిత పరిమాణంలో తినాలి. కొందరు వ్యక్తులు రుచికి అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ జీడిపప్పులను తినడం ప్రారంభిస్తారు, దాని కారణంగా వారు సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. వాటిలో చాలా కేలరీలు కూడా ఉంటాయి. అందుకే వీటిని కాస్త ఆలోచించి తినాలి. జీడిపప్పు ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల బరువు పెరుగుతారు. 100 గ్రాముల జీడిపప్పులో 553 కేలరీలు ఉంటాయి. అందుకే వీటిని ఎక్కువగా తింటే క్యాలరీలు పెరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. దాని వల్ల బరువు బాగా పెరిగిపోతారు. కాబట్టి.. కాస్త ఆచూతూచి తినాలి.



జీర్ణ సమస్యలు రావచ్చు..

జీడిపప్పు జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిదని భావిస్తారు. ఎందుకంటే ఇందులో ఫైబర్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ మీరు జీడిపప్పును ఎక్కువగా తింటే, అది జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలను కలిగిస్తుంది. జీడిపప్పు ఎక్కువగా తినడం వల్ల కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, డయేరియా వంటి సమస్యలు వస్తాయి. కిడ్నీ స్టోన్ సమస్య ఉండవచ్చు జీడిపప్పు ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీ స్టోన్ సమస్యలు కూడా వస్తాయి. ఎందుకంటే జీడిపప్పులో గణనీయమైన మొత్తంలో ఆక్సలేట్ ఉంటుంది. ఈ ఆక్సలేట్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడతాయి. అందువల్ల, మీ కుటుంబంలో కిడ్నీలో రాళ్ల చరిత్ర ఉన్నట్లయితే, జీడిపప్పును అధికంగా తీసుకోవడం మానేయాలి.

ఎన్ని జీడిపప్పులు తినాలి

ఇప్పుడు ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్య రాకుండా ఉండాలంటే రోజులో జీడిపప్పు ఎంత తినవచ్చనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. మీరు ఒక రోజులో ఐదు నుండి ఏడు జీడిపప్పులను తినవచ్చు. సరిపోలేదు అనిపిస్తే.. ఇతర గింజలతో కలిపి మొత్తం గుప్పెడు తినొచ్చు.

