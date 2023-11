శీతాకాలంలో ఇవి తింటే.. మీ ఆరోగ్యానికి తిరుగుండదు..!

బలమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థ ఉంటే, ఈ సీజనల్ వ్యాధుల నుంచి మనల్ని మనం రక్షించుకోగలుగుతాం. మరి ఆ ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచడానికి మనకు ఎలాంటి కురగాయలు సహాయం చేస్తాయో ఓసారి చూద్దాం...

దాదాపు శీతాకాలం వచ్చేసింది. సాయంత్రం వేళ ఇంట్లో నుంచి బయటకు అడుగుపెడితే చాలు చల్లని గాలులు వణికిస్తున్నాయి. ఇక, చలికాలంలో తుమ్ములు, దగ్గులు, జ్వరాలు పిలవకుండానే వచ్చి మనల్ని పలకరిస్తూ ఉంటాయి. ఎక్కువ మంది జబ్బులు పడే కాలం ఇది. అందుకే, ఈ కాలంలో రోగ నిరోధక శక్తిపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. రోగ నిరోధక శక్తి పెంచుకోవాలి అంటే, మనం దానికి తగిన ఆహారం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మరి అలాంటి ఆహారాలేంటో ఓసారి చూద్దాం...



చలికాలంలో రోగనిరోధక శక్తి ఎందుకు ముఖ్యం? చల్లటి వాతావరణం మన శరీరం రక్షణను బలహీనపరుస్తుంది, తద్వారా మనం అనారోగ్యాలకు ఎక్కువగా గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. బలమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థ ఉంటే, ఈ సీజనల్ వ్యాధుల నుంచి మనల్ని మనం రక్షించుకోగలుగుతాం. మరి ఆ ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచడానికి మనకు ఎలాంటి కురగాయలు సహాయం చేస్తాయో ఓసారి చూద్దాం...

1.పాలకూర..

పాలకూర మనకు ఈ సీజన్ లో పుష్కలంగా లభిస్తుంది. కేవలం పాలకూర మాత్రమే కాదు, అన్ని రకాల ఆకుకూరలను మనం ఈ కాలంలో తీసుకోవడం మంచిది. దీనిలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది

మీ శరీరం ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. దీనిలో ఐరన్‌లో కూడా సమృద్ధిగా ఉంటుంది, ఇది ఎరుపు, తెల్ల రక్త కణాల ఉత్పత్తికి మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ పాలకూరతో రకరకాల వంటలు చేసుకోవచ్చు. వాటిని ఆరగిస్తే సరిపోతుంది.

2. బ్రోకలీ బ్రోకలీ ఒక పోషక శక్తి కేంద్రం. ఇది విటమిన్లు A, C , E, అలాగే వివిధ రకాల యాంటీఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉంటుంది. మీ రోగనిరోధక ప్రతిస్పందనను మెరుగుపరచడానికి సహాయం చేస్తుంది. చాలా మందికి బ్రోకలీ రుచి నచ్చదు కానీ, నచ్చేలా బ్రోకలీతో మసాలా కర్రీ తయారు చేసుకొని రుచి చూడొచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల రుచికి రుచి, ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం అందుతుంది.





3.క్యారెట్ క్యారెట్లు మీ కళ్ళకు మాత్రమే కాదు, మీ రోగనిరోధక వ్యవస్థకు కూడా అద్భుతమైనవి. క్యారెట్ లో బీటా-కెరోటిన్‌లో పుష్కలంగా ఉన్నాయి, ఇది మీ శరీరం విటమిన్ ఎ పుష్కలంగా అందిస్తుంది. ఇది ఆరోగ్యకరమైన చర్మం, శ్లేష్మ పొరలను నిర్వహించడానికి అవసరమైన పోషకం. వ్యాధికారక క్రిములకు వ్యతిరేకంగా మీ శరీరాన్ని రక్షిస్తుంది.



4. ముల్లంగి తెల్లటి ముల్లంగి వాటి స్పైసీ కిక్‌కు ప్రసిద్ధి చెందింది. ముల్లంగిలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఈ విటమిన్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే లక్షణాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది, మీ శరీరం ఇన్‌ఫెక్షన్‌లకు వ్యతిరేకంగా బలమైన రక్షణ వ్యవస్థను నిర్మించడంలో సహాయపడుతుంది. ముల్లంగితోనూ విభిన్న వంటకాలు ప్రయత్నించవచ్చు.



5. బీట్‌రూట్ బీట్‌రూట్ ఒక శక్తివంతమైన, పోషకమైన కూరగాయ, ఇది మీ రోగనిరోధక వ్యవస్థకు నిజమైన ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో నిండిన ఇది మీ శరీరం యాంటీబాడీస్, తెల్ల రక్త కణాలను ఉత్పత్తి చేయడంలో సహాయపడుతుంది. బీట్ రూట్ ని జ్యూస్ రూపంలో అయినా తీసుకోవచ్చు.