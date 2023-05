తెలుగు తెర అందాల చందమామ కాజల్‌ ఇప్పుడు కెరీర్‌ పరంగా బిగ్‌ స్టెప్‌ తీసుకుంటుంది. ఆమె కమర్షియల్‌ హీరోయిన్‌ నుంచి లేడీ ఓరియెంటెడ్‌ చిత్రాల కథానాయికగా టర్న్ తీసుకుంటుంది. ప్రస్తుతం కొత్త సినిమాకి సైన్‌ చేసింది.



స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా రాణించిన కాజల్‌.. అనూహ్యంగా పెళ్లి చేసుకుని పర్సనల్‌ లైఫ్‌లో సెటిల్‌ అయ్యింది. ఏకంగా ఓ పిల్లాడిని కూడా కనేసింది. నీల్‌ కిచ్లు జన్మించి ఏడాది కూడా పూర్తయ్యింది. దీంతో ఇప్పుడు మళ్లీ కెరీర్‌పై ఫోకస్‌ పెడుతుంది. ఇప్పటికే బాలకృష్ణతో `ఎన్బీకే108` చిత్రంలో నటిస్తుంది. మరోవైపు `ఇండియన్‌ 2`లోనూ నటించాల్సి ఉంది. ఇక కొత్తగా, పెద్దగా అవకాశాలు రావడం లేదని తెలుస్తుంది.

అయితే సీనియర్‌ హీరోలతోనే సినిమాలు చేసే అవకాశాలు వస్తున్నాయట. అలా చేస్తే ఇక యంగ్‌ హీరోలతో ఆఫర్లు రావని, కాజల్‌ ఒప్పుకోవడం లేదట. అయితే, స్టార్‌ హీరోలతో ఎప్పటిలాగే ఆఫర్లు వస్తాయని భావించింది కాజల్‌. కానీ అలా జరగడం లేదు. స్టార్‌ హీరోల సినిమాల్లో ఆఫర్లు రావడం లేదు. పెళ్లై, పిల్లలు కనడంతో ఆడియెన్స్ పెద్దగా ఆసక్తి చూపరని మేకర్స్ అనుకుంటున్నారా? లేక స్టార్‌ హీరోలు ఆసక్తి చూపించడం లేదా? కారణం ఏదైనా ఈ బ్యూటీకి స్టార్‌ హీరోలతో ఆఫర్లు రావడం లేదని సమాచారం.



ఇక ఇప్పుడు ఆమె కెరీర్‌ పరంగా మరో స్టెప్‌ తీసుకుంటుందని సమాచారం. లేడీ ఓరియెంటెడ్‌ చిత్రాల వైపు టర్న్ తీసుకుంటుందట. ఏకంగా ఓ కొత్త సినిమాకి కమిట్‌ అయినట్టు సమాచారం. `మేజర్‌` డైరెక్టర్‌ శశికిరణ్‌ తిక్క కథ అందిస్తున్న ఓ సినిమాకి కాజల్‌ ని తీసుకుంటున్నారట. ఇందులో ఆమె పోలీస్‌ పాత్రని పోషిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఇటీవల `ఘోస్ట్` చిత్రంలో కాజల్‌ పోలీస్‌గా చేసింది. ఇప్పుడు మరోసారి ఆమె పోలీస్‌గా కనిపించబోతుందట. అఖిల్‌ అనే నూతన దర్శకుడు దీన్ని రూపొందించనున్నారట.



కాజల్‌కి కథ వినిపించడం, ఆమెకి నచ్చి ఈ ప్రాజెక్ట్ కి ఆమె ఓకే చెప్పడం ఆనందంగా ఉందని, ఓ కేసు చుట్టూ ఈ సినిమా కథ తిరుగుతుందని, ఈ కేసుని ఇన్వెస్టిగేట్‌ చేసే పాత్రలో కాజల్‌ కనిపిస్తుందట. దీనికోసం ఎనిమిది నెలల టైమ్‌ పట్టిందని, అయితే ఈ సినిమా కాజల్‌ చేస్తుందని తెలిసినప్పుడు అందరూ ఆశ్చర్యపోయారట. హీరో ఎవరు అని అడుగుతున్నారని, కానీ ఇందులో కాజల్‌ ది చాలా స్పెషల్‌ రోల్‌ అని దర్శకుడి టీమ్‌ తెలిసింది. జూన్‌ నుంచి సినిమా సెట్స్ పైకి వెళ్తుందని సమాచారం.

ఒకప్పుడు టాలీవుడ్‌ని ఊపేసింది కాజల్‌. స్టార్‌ హీరోలందరితోనూ కలిసి నటించింది. నాగార్జున, వెంకటేష్‌ మినహా ఇతర హీరోలందరిని ఓ చుట్టేసింది. కొన్నాళ్లపాటు నెంబర్‌ 1 హీరోయిన్‌గా రాణించింది. అత్యంత బిజీ హీరోయిన్‌గా, అత్యధిక పారితోషికం అందుకున్న కథానాయికగానూ నిలిచింది. ఇప్పుడు మరోసారి తానేంటో నిరూపించుకునేందుకు వస్తుంది.