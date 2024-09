షాక్ : విజయ్ ‘ది గోట్‌’ 70% లాస్, ఇంకేం కలెక్ట్ చేస్తున్నట్లు

‘ది గోట్‌’చిత్రం తమిళనాడు,ఓవర్సీస్ లో అదరకొడుతున్నా మిగతా చోట్ల పెద్దగా ఆ ఇంపాక్ట్ కనపడటం లేదు.

రాజకీయ ప్రవేశానికి ముందు తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ (Vijay) నుంచి వచ్చిన చిత్రం ది గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ (The Greatest of All Time Movie). వెంకట్ ప్రభు దర్శకత్వం వహించారు. భారీ అంచనాల నడుమ తాజాగా ప్రేక్షకుల ముందుకువచ్చిన ఈ సినిమా డివైడ్ టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. అప్పటికి సినిమా నిండా క్యామియోలు, సర్పైజ్ ఎలిమెంట్స్ ని నింపేసారు. తమిళ ఆడియన్స్ వాటిని చూసి అసలు కథని మర్చిపోయి మరీ మురిసిపోతున్నారు. అయితే ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఆ మ్యాజిక్ జరగటం లేదు.