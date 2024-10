KGF star Yash's upcoming movie Toxic : సినిమా షూటింగ్ కోసం పీణ్య-జలహళ్లిలోని 599 ఎకరాల అటవీ భూమిలో అక్రమంగా చెట్లను నరికివేయడంపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అటవీశాఖ మంత్రి ఈశ్వర్ ఖండ్రే ఆదేశించారు. దీంతో అక్క‌డ కేజీఎఫ్ స్టార్ య‌ష్ కొత్త సినిమా 'టాక్సిక్' వివాదంలో చుట్టుకుంది.



KGF star Yash's upcoming movie Toxic: కేజీఎఫ్ స్టార్ య‌ష్ కు బిగ్ షాక్ త‌గిలింది. రాఖీ భాయ్ న‌టిస్తున్న టాక్సిక్ మూవీ వివాదంలో చిక్కుకుంది. ప్ర‌స్తుతం జ‌ర‌గాల్సిన షెడ్యూల్ ఆగిపోయింది. అస‌లు ఏం జ‌రిగింది? అనే విష‌యాలు గ‌మ‌నిస్తే.. యష్ ప్రధాన పాత్రలో వ‌స్తున్న చిత్రం 'టాక్సిక్'. 2025లో భారీ అంచనాలున్న సినిమాల్లో ఒకటి. య‌ష్ హీరోగా గీతూ మోహన్‌దాస్ దర్శకత్వంలో వ‌స్తున్న టాక్సిక్ సినిమా షూటింగ్ ఇటీవ‌ల‌ శరవేగంగా జరిగింది. ఈ క్ర‌మంలోనే బెంగ‌ళూరు స‌మీపంలో త‌ర్వాతి షూటింగ్ షెడ్యూల్ ఉంది. అయితే, యశ్ నటించిన చిత్రం సెట్ నిర్మాణం కోసం చెట్లను అక్రమంగా నరికివేయడంపై వివాదంలో పడ్డట్లు ఇటీవల వార్తలు వచ్చాయి.

పీటీఐ నివేదిక ప్రకారం కర్నాటక అటవీ శాఖ మంత్రి ఈశ్వర్ ఖండ్రే మంగళవారం అటవీ భూమిలో టాక్సిక్ చిత్రం సెట్ నిర్మాణం కోసం చెట్లను న‌రికివేయ‌డంపై ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేశాడు. చెట్ల‌ నరికివేతకు అనుమతించిన వ్యక్తులపై క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్న లొకేషన్‌ను కూడా ఆయన పరిశీలించారు. దీంతో అక్క‌డ టాక్సిక్ షూటింగ్ నిలిచిపోయింది. అటవీ, జీవావరణ, పర్యావరణ శాఖ అదనపు ముఖ్య కార్యదర్శికి రాసిన నోట్‌లో బెంగళూరులోని పీణ్య ప్లాంటేషన్‌ 1, ప్లాంటేషన్‌ 2లోని 599 ఎకరాల గెజిటెడ్‌ రిజర్వ్‌ ఫారెస్ట్‌ భూమిని హిందుస్థాన్‌ మెషిన్‌ టూల్స్‌ (హెచ్‌ఎంటీ)కి చట్టవిరుద్ధంగా బదలాయించిన విషయాన్ని ఎత్తి చూపారు.

"HMT తన ఆధీనంలో ఉన్న అటవీ భూమిని వివిధ ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ సంస్థలు, వ్యక్తులకు అక్రమంగా విక్రయించింది. అటవీయేతర కార్యకలాపాలు ఇక్కడ జరుగుతాయి. ఈ అటవీ ప్రాంతంలో చెట్ల నరికివేత ఉపగ్రహ చిత్రం నుండి కనిపిస్తుంది" అని అటవీ శాఖ‌ మంత్రి ఈశ్వ‌ర్ తెలిపిన‌ట్టు పీటీఐ నివేదిక‌లు పేర్కొన్నాయి. హెచ్‌ఎంటీ తన ఆధీనంలో ఉన్న అటవీ భూమిని సినిమా షూటింగ్‌ల కోసం లీజుకు తీసుకుని, బహిరంగ ప్రదేశాలను రోజూ అద్దెకు ఇస్తోందని ఇటీవల త‌మ‌కు తెలిసిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అటవీ భూమిలో అనధికారికంగా చెట్ల నరికివేత శిక్షార్హమైన నేరమని అటవీ శాఖ మంత్రి తెలిపారు. దీనిపై విచారణ తర్వాత తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు.

కర్ణాటక రాష్ట్ర రిమోట్ సెన్సింగ్ అప్లికేషన్స్ సెంటర్ నుండి సేకరించిన గతంలోని డేటా, ఇటీవలి ఉపగ్రహ చిత్రాలను ప్రస్తావిస్తూ, నరికివేయబడిన చెట్ల సంఖ్య, నిబంధనలకు అనుగుణంగా తగిన అనుమతులు పొందారా లేదా అనే వివరాలను అందించాల‌ని అధికారుల‌ను ఆదేశించారు. చెట్ల నరికివేతకు అనుమతి ఇచ్చిన అధికారిపై క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవాలని ఉన్నతాధికారుల‌ను ఆదేశించారు. అడవుల్లో చెట్లను నరికివేసేందుకు ఎవరైనా అధికారి అనుమతి ఇస్తే ఆ వ్యక్తిపై క్రమశిక్షణా చర్యలు తప్పవని అటవీశాఖ మంత్రి తేల్చిచెప్పారు. అలాగే ఆ ప్రాంతంలో అక్రమంగా చెట్లను నరికివేతకు బాధ్యులైన వారందరిపై అటవీ నేరం కేసు నమోదు చేయాల‌న్నారు.

yashఈ వివాదంపై స్పందించిన టాక్సిక్ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని కొట్టిపారేసింది. ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ సుప్రీత్ మాట్లాడుతూ.. “ఇది ప్రైవేట్ ఆస్తి, మేము అన్ని చట్టపరమైన అవసరాలకు కట్టుబడి ఉన్నాము. మేము ఫిబ్రవరి 2024లో సమగ్ర సర్వే నిర్వహించి, సంబంధిత పత్రాలను సమర్పించాము. మేము అటవీ శాఖ నివేదిక కోసం ఎదురుచూస్తున్నాము. అవసరమైతే ఈ వాదనలను సవాలు చేస్తామని పేర్కొన్నారు. కాగా, యష్ నటించిన టాక్సిక్ ఏప్రిల్ 10, 2025న బిగ్ స్క్రీన్ పైకి రానుంది.

