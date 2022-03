RRR Movie:రాజమౌళి చేసిన బిగ్ మిస్టేక్ అదే... అందుకే చరణ్ ముందు ఎన్టీఆర్ తేలిపోయాడు..! 

ఆర్ ఆర్ ఆర్ మూవీ చూశాక ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ డిజప్పాయింట్ అయ్యారు. కారణం రామ్ చరణ్ తో పోల్చితే ఎన్టీఆర్ పాత్రకు అంత వెయిట్ లేదని, రాజమౌళి రామ్ పాత్రతో సమానంగా భీమ్ పాత్ర తీర్చిదిద్ది లేదనేది వారి వాదన.

What is RRR-Some interesting topics related to cinema

దాదాపు సమానమైన ఇమేజ్ కలిగిన ఇద్దరు స్టార్ హీరోలతో సినిమా చేయడం కత్తిమీద సామే. ఆ రిస్క్ రాజమౌళి ఆర్ ఆర్ ఆర్ మూవీ(RRR Movie)తో చేశారు. అయితే ఇద్దరు స్టార్ హీరోలు ఒకరినొకరు పోటీపడే కథ అయితే మరింత కష్టం. కానీ ఇక్కడ వారి కామన్ ఎనిమీ బ్రిటీష్ వారు కావడంతో ఆయనకు కొంత వెసులుబాటు కలిగింది.





ఇక స్టార్ హీరోలను కూడా శాసించే దర్శకుడైనప్పటికీ రాజమౌళి (Rajamouli)కూడా సగటు దర్శకుడిలాగే ఆలోచించారు. ఇద్దరి హీరోల ఫ్యాన్స్ బాధపడకూడదని ఎన్టీఆర్(NTR) కి ఒక ఇంట్రో, చరణ్ కి ఒక ఇంట్రో పెట్టాడు. అలాగే ఫైట్స్, ఎలివేషన్స్ పంచారు. అయినప్పటికీ ఎన్టీఆర్ పాత్ర చరణ్ పాత్ర ముందు తేలిపోయింది. దీనికి అసలు కారణం విజయేంద్రప్రసాద్ రాసిన కథే.





ఆర్ ఆర్ ఆర్ మూవీలో సన్నివేశాలు సమానంగా పంచినప్పటికీ కథలో ఆత్మ మాత్రం చరణ్ ని చేశారు. చరణ్ లక్ష్యం స్వాతంత్ర్యం అయితే, భీమ్ లక్ష్యం కేవలం తన జాతికి చెందిన చిన్న పిల్లను కాపాడుకోవడం. చరణ్ పోరాటంలో భాగమైన ఎన్టీఆర్ కి కథలో ప్రత్యేకత లేకుండా పోయింది.

RRR Movie

కీలకమైన ఇంటర్వెల్ సన్నివేశంలో కూడా చరణ్ హైలెట్ అయ్యాడు. కారణం భీమ్ ని రామ్ బ్రతిమిలాడుకోవడం వలన. ఎలాగైనా స్పెషల్ ఆఫీసర్ అవ్వాలన్న లక్ష్యం కలిగిన రామ్.. భీమ్ పట్ల సీరియస్ గా వ్యవహరిస్తారు. భీమ్ మాత్రం ఆ సీరియస్ నెస్ వదిలేసి రామ్ ని బ్రతిమిలాడు కుంటాడు. ఈ సన్నివేశంలో భీమ్ రోల్ అలా మెతగ్గా కాకుండా ఫెరోషియస్ గా సాగాల్సింది. స్నేహం పక్కన పెట్టి రామ్ తో భీమ్ నువ్వా నేనా అన్నట్లు తలపడితే బాగుండేది.ఆ ఫైట్ ప్రారంభంలో అలా బ్రతిమిలాడుకోవడం, చివర్లో రామ్ ని అర్థం చేసుకోకుండా కొట్టడం, ఎన్టీఆర్ పాత్రను తగ్గించేశాయి.

కథలో హీరోలు అర్థం చేసుకుంటారు. హీరోలను ఇతరులను అపార్థం చేసుకుంటారు. ఆర్ ఆర్ ఆర్ కథలో భీమ్, రామ్ ని అపార్థం చేసుకుంటాడు. తనను చావు నుండి కాపాడాలనుకుంటున్న రామ్ ని అపార్థం చేసుకొని కొట్టి పారిపోతాడు. ఇది కూడా ఎన్టీఆర్ పాత్ర దిగజారడానికి కారణమైంది.

హీరో అంటే నాయకుడు.. నడిపించేవాడు. ఆర్ ఆర్ ఆర్ మూవీలో దాదాపు రామ్ పాత్ర భీం పాత్రను గైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇద్దరూ స్నేహితులుగా సాగే సన్నివేశాలతో పాటు, పతాక సన్నివేశాల్లో చరణ్ (Ram Charan)పాత్ర భీమ్ ని గైడ్ చేస్తూ, తనతో పాటు నడిపించేదిగా ఉంటుంది. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే సెకండ్ హీరోకు ఉండే ఆట్రిబ్యూట్ భీం పాత్రకు ఆపాదించారు.