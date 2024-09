డైరక్టర్ వెంకట్ ప్రభు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడేంటి, చిప్ దొబ్బిందా

నార్త్ బెల్ట్, కేరళ, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలెక్షన్స్ అసలు కనపడటం లేదు. దాంతో వెంకట్ ప్రభుకు కోపం వచ్చింది. షాకింగ్ కామెంట్స్ చేసారు.



తాము డైరక్ట్ చేసిన సినిమాపై ప్రతీ దర్శకుడుకి నమ్మకం ఉంటుంది. ఆ క్రమంలో సినిమా రిజల్ట్ తేడా కొడితే ఒక్కోసారి ఏం మాట్లాడుకున్నారో అర్దం కాదు. ఇప్పుడు అదే పరస్దితి ఎదురైంది డైరక్టర్ వెంకట్ ప్రభుకి. తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ (Vijay)తో ఆయన రూపొందించిన ది గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ (The Greatest of All Time Movie) భారీ అంచనాల నడుమ తాజాగా ప్రేక్షకుల ముందుకువచ్చింది.

అయితే ఊహించని విధంగా ఈ సినిమా డివైడ్ టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. అప్పటికి సినిమా నిండా క్యామియోలు, సర్పైజ్ ఎలిమెంట్స్ ని నింపేసారు. ఆడియన్స్ వాటిని చూసి అసలు కథని మర్చిపోయి మరీ మురిసిపోతారనుకుంటే అది జరగటం లేదు. మరీ ముఖ్యంగా నార్త్ బెల్ట్, కేరళ, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలెక్షన్స్ అసలు కనపడటం లేదు. దాంతో వెంకట్ ప్రభుకు కోపం వచ్చింది. షాకింగ్ కామెంట్స్ చేసారు.