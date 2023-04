అసలు పెయిడ్ అవుట్ అయిన హీరోయిన్ తో సినిమా చేయడం.. అది కూడా పాన్ ఇండియా ఇమేజ్ ఉన్న ప్రభాస్ తో మళ్లీ సినిమా అంటే.. అది ఇక సాధ్యం కాదు అనే అనుకున్నారు అంతా. అయితే ప్రస్తుతం ఓ న్యూస్ ఇండస్ట్రీలో హల్ చల్ చేస్తుంది.



ఇండస్ట్రీలో ఈ జంటకు ఒకప్పుడు మంచి క్రేజ్ ఉంది. వీరి కాంబోలో మిర్చి, బాహుబలి1, బాహుబలి 2 సినిమాలు సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. ఇక ఈసినిమాల టైమ్ లో వీరి మధ్య ప్రేమ చిగురించిందని.. త్వరలో పెళ్ళి చేసుకుంటారని టాక్ వినిపించింది. అంతే కాదు అమెరికాలో వీరు ఇల్లు కూడా కొన్నారని టాక్ గట్టిగా నడిచింది.



ఇక ఈ జంట కలిసి చేసే మరో సినిమా కోసం ఆడియన్స్ తో పాటు ఫ్యాన్స్ అంతా ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ జంటను మళ్లీ తెరపై చూడటానికి మరెంతో సమయం లేదనే ఒక టాక్ ఇండస్ట్రీలో బలంగా వినిపిస్తోంది. వీరిద్దరు మరోసారి సిల్వర్ స్క్రీన్ పై మెరవబోతున్నారట.



అయితే పెళ్ళీ లేదు ఏం లేదు కాని.. ఇద్దరికి 40 ఏళ్ళు దాటిపోయాయి.. కాని పెళ్ళి విషయం మాత్రం ఏం స్పందన లేదు. ఇక ఈ క్రేజీ కాంబో మరోసారి వెండితెరపై కనిపిస్తే బాగుండు అని కలలు కనే అభిమానుల కోసం వీరు కలిసి నటించబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. త్వరలో వీరి కాంబో వెండితెరపై సందడి చేయబోతుందట.

దాదాపు ఐదేళ్ల తరువాత ప్రభాస్ - అనుష్క జంటగా కనిపించబోతున్నారు. ఈ ఇద్దరి జంట కాంబినేషన్ లో .. సినిమా చేయడానికి ఓ డైరెక్టర్ ట్రై చేస్తున్నాడట. అయితే అతను వరుస ప్లాప్ లతో ఇబ్బందిపడుతుండటం.. అయినా ప్రభాస్ అవకాశం ఇచ్చాడ.

అయితే ప్రభాస్, అనుష్క ఇద్దరి కాంబో సినిమా కోరసం ప్రయత్నిస్తున్న డైరెక్టర్ ఎవరో కాదు.. ప్రస్తుతం పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తో హరిహర వీరమల్లు చేస్తున్న క్రిష్ అని తెలుస్తోంది. ఈయనఈ కాంబో కోసం గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.



ఇటీవల కాలంలో అనుష్క సినిమాల సంఖ్యను బాగా తగ్గించి వేసింది. 'బాహుబలి 2' తరువాత నాయిక ప్రధానమైన కథలను మాత్రమే చేస్తూ వచ్చిన ఆమె, ప్రస్తుతం యూవీ బ్యానర్లో ఒక సినిమా మాత్రమే చేస్తోంది. అలాంటి అనుష్క మళ్లీ ప్రభాస్ తో కలిసి కనువిందు చేసే అవకాశం ఉందనే టాక్ ఇండస్ట్రీలో హల్ చల్ చేస్తోంది.