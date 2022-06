తెలుగు పిల్ల అనన్య తెగింపు... చాలీ చాలని గౌనులో టైట్ థైస్ చూపిస్తూ రెచ్చిపోయిన వకీల్ సాబ్ బ్యూటీ!

తెలుగు హీరోయిన్ అనన్య నాగళ్ళ రోజురోజుకు గ్లామర్ డోస్ పెంచేస్తుంది. ఆ విషయంలో అసలు తగ్గేదేలే అంటుంది. పొట్టిబట్టల్లో స్కిన్ షో చేస్తూ మైండ్ బ్లాక్ చేస్తుంది. తాజాగా షార్ట్ ఫ్రాక్ లో అనన్య టైట్ థైస్ చూపిస్తూ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసింది.

pawan kalyan heroine ananya nagalla looks too hot in short frack కెరీర్ ఏమంత జోరుగా లేకుండా సోషల్ మీడియాలో రచ్చ చేస్తుంది అనన్య. ఇంస్టాగ్రామ్ లో హాట్ హాట్ ఫోటో షూట్స్ చేస్తూ... ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మెల్లగా ఆమె పాపులారిటీ ఇంస్టాగ్రామ్ లో పెరుగుతూ పోతుంది.