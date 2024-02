`Kalki2898AD`లో ఎన్టీఆర్‌.. మతిపోయే విషయాలను వెల్లడించిన రైటర్‌.. నిజంగా ఇది అరాచకమే!

ప్రభాస్‌ నటిస్తున్న `కల్కి` సినిమాకి సంబంధించి రోజుకో వార్త బయటకు వస్తుంది. లేటెస్ట్ గా వినిపిస్తున్న వార్త మాత్రం ఇండస్ట్రీని షేక్‌ చేసేలా ఉంది.



Kalki 2898 AD

ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఓ డైలాగ్‌ని లీక్‌ చేశారు. `నాకు నేను ఏమీ కాదు, అస్సలు ఏమీ కాదు (me ? i am nothing, nothing at all) అనే డైలాగ్‌ని తెలిపారు. అయితే ఈ డైలాగ్‌ని అలానే సినిమాలో వాడారో లేదో తెలియదు అని పేర్కొన్నారు. సినిమాలో ఏడు చిరంజీవులు ఉంటారా అనే ప్రశ్నకి, హిందూ పురాణాల ప్రకారం ఎనిమిది మంది చిరంజీవులు ఉంటారు.ఇందులో అవి చూపించారా లేదా అనేది సినిమా చూస్తే తెలుస్తుందన్నారు.