N కన్వెన్షన్‌ కూల్చివేతకి నాగబాబు ఇండైరక్ట్ గా సపోర్ట్? ఏంటి ట్వీట్ రచ్చ

తాజాగా నాగబాబు చేసిన ఓ ట్వీట్ ఈ కూల్చివేతను సపోర్ట్ చేస్తోందంటూ సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది.

ఇక నాగబాబు ట్వీట్ మేటర్ ఏమిటంటే... వర్షాలు పడి తూములు తెగిపోయి,చెరువులు నాళాలు ఉప్పొంగి పోయి అపార్ట్మెంట్ లకి కూడ నీళ్లు రావడం,కొన్ని సామన్య ప్రాణాలు కూడ బలికావడం చాల బాధకారం వీటికి ముఖ్య కారణం చెరువుల్ని నాళాలని అక్రమ కబ్జా చేసి నిర్మాణాలు చేయడమే .. ఇప్పటికైన అర్ధమైందా తెలంగాణ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు చేబట్టిన హైడ్రా కాన్సెప్ట్... Let's appreciate our honorable CM garu for your dare decisions and commendable work. We stand with you in full support. పర్యావరణాన్ని మనం రక్షిస్తే అది మనల్ని రక్షిస్తుంది,

అదే పర్యావరణాన్ని మనం భక్షిస్తే కచ్చితంగా అది శిక్షిస్తుంది‌... కచ్చితంగా... అన్నారు నాగబాబు.



ఈ నాగబాబు ట్వీట్ చదివిన వారంతా ... ఎన్ కన్వెక్షన్ కూల్చివేతను ఆయన సమర్దిస్తున్నట్లుగా చెప్తున్నారు. అయితే ఇండైరక్ట్ గా సపోర్ట్ చేస్తున్నారంటున్నారు.