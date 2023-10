సూర్యకిరణాలు ఎద అందాలను ముద్దాడగా మాళవిక తన్మయత్వం.. `సలార్`, `డంకీ`లో ఏదిష్టమంటే? తెలివైన ఆన్సర్‌

మలయాళ ముద్దుగుమ్మ మాళవిక మోహనన్‌.. అభిమానులతో చాట్‌ చేసింది. ఇందులో అనేక విషయాలను ఆమె వెల్లడించింది. అందులో భాగంగా `సలార్‌`, `డంకీ` చిత్రాలపై ప్రశ్న ఎదురైంది. అందుకు ఏం చెప్పిందంటే?



మాళవిక మోహనన్‌(Malavika Mohanan) సోషల్‌ మీడియాని ఫాలో అయ్యే వారికి మాగ్జిమమ్‌ తెలిసే ఉంటుంది. ఇన్‌స్టా లవర్స్ కచ్చితంగా మాళవిక అభిమానులై ఉంటారు. ఆమె నటనకు కాకపోయినా, ఆమె అందానికి మాత్రం ఫిదా అయిపోయి ఉంటారు. అంతగా సోషల్‌ మీడియాని ఊపేస్తుంది మాళవిక మోహనన్‌. అందాలను దాచుకోకుండా ఆరబోస్తూ సెన్సేషనల్‌గా మారుతుంది.



ఇటీవల కాలంలో కాస్త డోస్‌ తగ్గించినట్టు అనిపిస్తుంది. ఎక్కువగా చీరలో మెరుస్తుంది. అందాల దోబూచులాట ఆడుతుంది. ఆమె కొద్ది కొద్దిగా గ్లామర్‌ షో చేస్తూ కవ్వించే ప్రయత్నం చేస్తుంది. తాజాగా ఈ బ్యూటీ ఓ బ్లాక్‌ అండ్‌ వైట్‌ ఫోటో పంచుకుంది. ఇందులో ఎద అందాలు ఉబికి వస్తుండగా, మరోవైపు సూర్యకిరణాలు ఆమె అందాలను ముద్దాడుతుండగా, తన్మయత్వం చెందుతుంది మాళవిక.



ఇదిలా ఉంటే ఈ హాట్‌ బ్యూటీ సోషల్‌ మీడియాలో తన అభిమానులతో ఛాట్‌ చేసింది. ఈ సందర్బంగా పలు క్రేజీ ప్రశ్నలకు అంతే క్రేజీగా, తెలివిగా సమాధానం చెప్పడం విశేషం. అందులో భాగంగా `సలార్‌`, `డంకీ` ఈ రెండు చిత్రాల్లో ఫేవరేట్‌ మూవీ ఏంటని అడిగితే, దీనికి ఆమె రియాక్ట్ అవుతూ రెండు చిత్రాల విషయంలో ఎగ్జైట్‌గా ఉన్నానని, కానీ ఏదో ఒకటి పిక్ చేసుకోవాల్సి వస్తే `సలార్‌`నే ఎంచుకుంటానని తెలిపింది.

Prashanth Neels Prabhas starrer film Salaar to release record number of location in US Shah Rukh Khan

ఈ సందర్భంగా ఎందుకో ఆమె చెప్పింది. `సలార్‌` టీజర్‌ అద్బుతంగా ఉందని, తనకు బాగా నచ్చిందని వెల్లడించింది. మరోవైపు ప్రభాస్‌, పృథ్వీరాజ్‌ చాలా కూల్‌గా కనిపించారనిపిస్తుంది. అందుకే ఈ చిత్రాన్ని ఎంచుకున్నట్టు చెప్పింది. అయితే మాళవిక ఈ చిత్రాన్ని ఎంచుకోవడం వెనుక ఆమె ప్రభాస్‌తో `సూపర్‌ డీలక్స్` చిత్రంలో నటిస్తుంది. మారుతి దీనికి దర్శకుడు. ఈ సినిమా చిత్రీకరణ సగం పూర్తయ్యిందని సమాచారం. సైలెంట్‌గా షూట్‌ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగానే మాళవిక పై ఆన్సర్‌ ఇచ్చిందని అంటున్నారు.

ఇక తనకిష్టమైన ఫుడ్‌, ప్లేసెస్ గురించి ఓపెన్‌ అయ్యింది మాళవిక. ఫిష్‌ ఫ్రై, ఫిష్‌ కర్రీ, రైస్‌, పాపడం అంటే ఇష్టమని, ఇవన్నీ వాళ్లమ్మ చేస్తే తినడం ఇష్టమని పేర్కొంది. అలాగే ఇష్టమైన ప్లేసెస్ చెబుతూ, ఇటలీ, సాన్‌ ఫ్రాన్సిస్కో, వియత్నం తన ఫేవరేట్‌ డెస్టినేషన్‌ అని చెప్పింది. అలాగే జపాన్‌, సౌత్‌ కొరియా, కెన్యా లకు వెళ్లాలనుకుంటున్నట్టు తెలిపింది.



ఇంకోవైపు బైక్‌ ని ఇష్టపడేవాళ్లు అంతా తనకిష్టమని చెప్పింది. అలాగే ఎలాంటి పాత్రలో కనిపించాలనే డ్రీమ్‌ ఉందని అడగ్గా, పీరియడ్‌ డ్రామా చిత్రంలో ప్రిన్సెన్స్ గా గానీ, క్వీన్‌గా గానీ కనిపించాలని ఉందని తన కోరికని బయటపెట్టింది. ఫహద్‌ ఫాజిల్‌ యాక్టింగ్‌ నచ్చుతుందని పేర్కొంది. ఈ సందర్భంగా తన చిన్ననాటి ఫోటోని పంచుకుంది.



ప్రస్తుతం మాళవిక మోహనన్‌ విక్రమ్‌తో `తంగలాన్‌` చిత్రంలో నటిస్తుంది. పీరియాడ్‌ యాక్షన్‌ డ్రామాగా ఈ చిత్రం రూపొందుతుంది. దీంతోపాటు బాలీవుడ్‌లో ఓ సినిమాచేస్తుంది. తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇస్తూ ప్రభాస్‌తో `సూపర్‌ డీలక్స్` లో నటిస్తుందని సమాచారం.