Jabardasth: రీఎంట్రీ ఇచ్చిన గెటప్ శ్రీను నెక్స్ట్ సుధీర్ కూడా? తెరపైకి కొత్త సమీకరణాలు, తప్పు తెలుకున్నారా?

జబర్దస్త్ లోకి గెటప్ శ్రీను రీఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఆయన సడన్ ఎంట్రీతో జబర్దస్త్ వేదికపై ఉన్న వారంతా షాక్ అయ్యారు. టీమ్ లీడర్ రామ్ ప్రసాద్ తో పాటు జడ్జి ఇంద్రజ చాలా ఎగ్జైట్మెంట్ కి గురయ్యారు. అయితే వెండితెరపై బిజీ అయిన గెటప్ శ్రీను ఎంట్రీ ఇవ్వడం పలు అనుమానాలకు దారితీసింది.

రోజుల వ్యవధిలో జబర్దస్త్(Jabardasth) నుండి పలువురు కమెడియన్స్ తప్పుకున్న విషయం తెలిసిందే. ముఖ్యంగా హైపర్ ఆది, సుడిగాలి సుధీర్, గెటప్ శ్రీను లాంటి స్టార్స్ తప్పుకోవడం ఆ షో టీఆర్పీని దెబ్బతీసింది. జబర్దస్త్ కి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉన్న వీరందరూ మూకుమ్మడిగా జబర్దస్త్ ని వదిలేయడం ఫ్యాన్స్ ని తీవ్ర నిరాశకు గురి చేసింది.

మరోవైపు ఒకప్పటి జబర్దస్త్ టీం లీడర్ కిరాక్ ఆర్పీ(Kirak RP) మల్లెమాల సంస్థపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఆ సంస్థకు లాభాలే ముఖ్యం. తమ వద్ద పనిచేసే వారిని దారుణంగా ట్రీట్ చేస్తారు అన్నారు. జైళ్లలో ఖైదీలకు పెట్టే భోజనం కంటే మల్లెమాల వాళ్ళు పెట్టే భోజనం దారుణంగా ఉంటుందని విమర్శలు చేశారు. మల్లెమాల అధినేత శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డిపై కూడా కిరాక్ ఆర్పీ విమర్శలు గుప్పించడం జరిగింది.



కిరాక్ ఆర్పీ ఆరోపణలను హైపర్ ఆది(Hyper Aadi), రామ్ ప్రసాద్, షేకింగ్ శేషు ఖండించారు. ఆర్పీ చేసిన విమర్శల్లో నిజం లేదన్నారు. జబర్దస్త్ మాజీ మేనేజర్ ఏడుకొండలు అయితే తీవ్ర స్థాయిలో ఆర్పీపై విరుచుకుపడ్డాడు. అన్నం పెట్టిన సంస్థను ఉద్దేశిస్తూ అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం సరికాదన్నారు. ఆర్పీ ఒకప్పుడు నాతో మాట్లాడాలన్నా భయపడేవాడు, శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డిని విమర్శించే స్థాయి వాడికి లేదన్నాడు. డైరెక్టర్ గా మారి నిర్మాతలను ఇబ్బందిపెట్టాడని, ఆ సినిమాకు నేనే మేనేజర్ అని ఏడుకొండలు వెల్లడించారు.

ఈ క్రమంలో జబర్దస్త్ నుండి వెళ్ళిపోయిన సుడిగాలి సుధీర్(Sudigali Sudheer), గెటప్ శ్రీనులపై కూడా ఏడుకొండలు అసహనం వ్యక్తం చేశారు. సుడిగాలి సుధీర్ కి లైఫ్ ఇస్తే ఇప్పుడు కనీసం నా ఫోన్ ఎత్తడు అన్నాడు. అలాగే గెటప్ శ్రీను కారు కావాలంటే నా కారు ఇచ్చాను. గెటప్ శ్రీను, సుధీర్ వేరే ఛానల్ లో షో చేయలేరు. అన్ని ఆధారాలు నా దగ్గర ఉన్నాయి. సమయం వస్తే బయటపెడతా, బయటికి వెళ్లిన వాళ్లంతా జబర్దస్త్ కి రావలసిందే. జబర్దస్త్ ని వీడిన వారు పనిలేక రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నారని ఏడుకొండలు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.

ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో గెటప్ శ్రీను(Get Up Srinu) రీఎంట్రీ ఇవ్వడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. జులై 29న ప్రసారమయ్యే ఎక్స్ట్రా జబర్దస్త్ ప్రోమో విడుదల కాగా గెటప్ శ్రీను షోలో పాల్గొన్నట్లు తెలుస్తుంది. రామ్ ప్రసాద్ స్కిట్ జరుగుతుండగా గెటప్ శ్రీను సడన్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అతన్ని వేదికపై చూసిన కంటెస్టెంట్స్, జడ్జెజ్ ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు.



గెటప్ శ్రీను వచ్చాడు కాబట్టి ప్రస్తుతం చేస్తున్న స్కిట్ ఆపేసి అతనితో కొత్త స్కిట్ చేస్తానని రామ్ ప్రసాద్ అన్నాడు. జడ్జి ఇంద్రజ సైతం అర్జెంట్ గా గెటప్ శ్రీనుతో స్కిట్ సిద్ధం చేయమని రామ్ ప్రసాద్ ని కోరింది.

గెటప్ శ్రీను రీఎంట్రీ ఇవ్వడంతో పలు సమీకరణాలు తెరపైకి వచ్చాయి. ఏడుకొండలు చెప్పినట్లు జబర్దస్త్ వదిలేసిన వాళ్లకు బయట అవకాశాలు దొరకవా? అనే అనుమానాలు తలెత్తుతున్నాయి. జబర్దస్త్ ని వీడిన గెటప్ శ్రీను ఇబ్బందులపాలై ఉండవచ్చని, అందుకే ఆయన మరలా జబర్దస్త్ కి వచ్చారనే ఓ వాదన ఉంది. ఏడుకొండలు సైతం మల్లెమాల సంస్థలో పని చేస్తానని చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. కాబట్టి హైపర్ ఆది, సుడిగాలి సుధీర్ కూడా మరలా జబర్దస్త్ లో కనిపించే అవకాశం కలదంటున్నారు.

