Nude photoshoot: బాబోయ్...వీళ్లంతా పూర్తి బట్టలిప్పేసి ఫోజిచ్చిన బ్యాచే (ఫొటోలు)

ఈ మధ్య బాలీవుడ్ నటుడు రణ్‌వీర్ సింగ్ న్యూడ్‌గా ఫోటోలకు పోజిచ్చి హాట్ టాపిక్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఓ మ్యాగ్జిన్ కోసం రణ్‌వీర్ ఇలా న్యూడ్ ఫోటోలకు పోజిచ్చాడు. హీరో ర‌ణ్‌వీర్ సింగ్‌ను ఫాలో అవుతూ లేటెస్ట్ ట్రెండ్‌లో తమిళ్ హీరో విష్ణు విశాల్ కూడా జాయిన్ అయ్యారు.సింగర్ గీతా మాధురి భర్త యాక్టర్ నందు కూడా ఓ టవర్ కట్టుకొని ఫోటో దిగాడు. దానికి 'రణవీర్ సింగ్ ట్రెండ్‌లో జాయిన్ అవుతున్నా' అని క్యాప్షన్ పెట్టి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటో వైరల్‌గా మారింది.





ఏదో విధంగా వార్తల్లో ఉండాలి. వేరే దారేముంది. ఓ ప్రక్కన సినిమాలు అసలు ఆడటం లేదు. జనాలకు థియేటర్స్ రావటం లేదు. ఆ ఇంపాక్ట్ ఖచ్చితంగా హీరోల రెమ్యునరేషన్ మీద పడుతుంది. ఏదో విధంగా వార్తల్లో లేకపోతే ఎవరూ పట్టించుకోరు. ఇన్ని కారణాలు వాళ్ల చేత విచిత్రమైన విన్యాసాలు, వివాదాస్పద కామెంట్స్ చేసేలా చేస్తున్నాయి. వాటిల్లో కొన్ని క్లిక్ అయ్యి ట్రెండ్ సెట్ చేస్తున్నాయి. అలాంటి ఓ విధమైన కొత్త ట్రెండ్ కు బాలీవుడ్ తెర తీసింది. బట్టలిప్పేసి పూర్తిన్యూడ్ ఫొటో షూట్ లకు తెగించింది. అయితే ఈ ట్రెండ్ ఇప్పటిది కాదు..సెలబ్రెటీ హోదా మొదైలైన నాటి నుంచి ఉన్నదే.



ఇన్నాళ్లూ కేవలం సినిమాలలో మాత్రమే సెమీ న్యూడ్ షాట్ లతో రెచ్చిపోయిన ఈ బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోలు ఇప్పుడు ఏకంగా న్యూడ్ ఫోటోలను సోషల్ మీడియా ద్వారా వదిలి మరింత రచ్చ చేస్తున్నారు. సల్మాన్ ఖాన్ , విజయ్ దేవరకొండ లాంటి హీరోలు కూడా సినిమా పోస్టర్ల కోసం న్యూడ్ ఫోటోలు వదిలిన విషయం తెలిసిందే.

కానీ నిన్నటికి నిన్న బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణవీర్ సింగ్ ఒంటిమీద నూలు పోగు లేకుండా ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చి వాటిని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశాడు. మ్యాగజైన్ పై కవర్ పేజీ కోసం చేసినా.. ఇక వీటిని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు ఆశ్చర్యపోవడమే కాకుండా పలు రకాల వివాదాలకు కూడా దారి తీస్తున్నాయి.

Burt Reynolds



రణవీర్ సింగ్ తాజా న్యూడ్ ఫోటోషూట్ 1972 లో కాస్మోపాలిటన్ మ్యాగజైన్ కోసం నటుడు బర్ట్ రేనాల్డ్స్ చేసిన ఐకానిక్ ఆల్ న్యూడ్ ఫోటోషూట్ గుర్తు తెస్తోంది. దాని నుండి ప్రేరణ పొందిందని చెప్పచ్చు. 70వ దశకంలో మొదటిసారిగా సెక్స్ సింబల్ అనే పదాన్ని బర్ట్ కోసం ఉపయోగించారు.



అలాగే 1974లో, కబీర్ బేడీ దివంగత భార్య , పూజా బేడీ తల్లి ప్రొతిమా బేడీ సినీ బ్లిట్జ్ మ్యాగజైన్ కోసం చేసిన ఫోటోషూట్ లో ముంబై జుహు బీచ్‌లో నగ్నంగా పరిగెత్తారు. అదే, దేశంలో మహిళా విముక్తికి సంబంధించిన మొదటి ప్రదర్శన గా చెప్తూంటారు.



మన దేశపు మొదటి మేల్ సూపర్ మోడల్ 90లలో న్యూడ్ ఫొటో షూట్ తో పలకరించాడు. మొదట అతను తన స్నేహితురాలు మధు సప్రేతో కలిసి స్పోర్ట్స్ షూ బ్రాండ్ కోసం బట్టలు తీసేసాడు, ఆ తరువాత సోలో ఫోటోషూట్‌తో ముందుకు సాగాడు. రీసెంట్ గా బీచ్‌లో నగ్నంగా పరిగెత్తి వివాదానికి పాల్పడ్డాడు.

Lindsay Lohan



అలాగే యాక్ట్రస్, సింగర్ లిండ్సే లోహన్ 2008లో న్యూయార్క్ మ్యాగజైన్ కోసం ...మార్లిన్ మన్రో యొక్క చివరి ఫోటో షూట్‌ను రీక్రియేట్ చేసింది. ఇది బాగా క్లిక్ అయ్యిందనే చెప్పాలి

Jennifer Aniston



2009లో GQ మ్యాగజైన్ కవర్ షూట్ కోసం అన్ని బట్టలు తీసేసి, నెక్‌టై కోసం మాత్రమే ధరించజి జెన్నిఫర్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. అది అప్పటికి పెద్ద సెన్సేషన్ అయ్యి కూర్చుంది.

Kim Kardashian



2014లో పేపర్ మ్యాగజైన్ కోసం కిమ్ నగ్నంగా కనిపించింది మరియు కంపెనీ కోసం ఆమె వద్ద ఉన్నది షాంపైన్ బాటిల్ మాత్రమే. కిమ్ కర్దాషియాన్ అనే పేరు గురించి నెటిజన్లకు స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. నటిగానే కాకుండా మోడల్ గా మంచి బిజినెస్ ఉమెన్ గా క్రేజ్ అందుకున్న ఆమె సోషల్ మీడియాలో నిత్యం హాట్ ఫొటోలతో వేడి పుట్టిస్తూనే ఉంటుంది. అయితే ఈ భామ న్యూడ్ ఫొటోలతో డోస్ మరింత పెంచేసింది. తన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రెగ్యులర్ గా గ్లామర్ ఫొటోలను ఎక్కువగా పోస్ట్ చేసే కిమ్ ఈ సారి సెమి న్యూడ్ తోనే కాకుండా వంటిపై నూలు పోగు లేకుండా షాక్ ఇచ్చింది.

Lady Gaga



లేడీ గాగా ఎప్పుడూ ఇలాంటి వాటికి సై అంటూంటుంది. నగ్నత్వానికి చిరునామాగా ఆమె వెలిగిపోతూంటుంది. వోగ్ మ్యాగజైన్ 2021 యొక్క UK ఎడిషన్ కోసం గానం సంచలనం పూర్తిగా నగ్నంగా కనిపించింది మరియు ఈ పాప్‌స్టార్ అభిమానులకు ఇది ఒక ట్రీట్.

Actor Vishnu Vishal



తమిళ్ హీరో విష్ణు విశాల్ కూడా ఇప్పుడు అదే బాట పట్టారు. రానా దగ్గుబాటి 'అరణ్య' సినిమాలో ఒక పాత్ర చేశారు. ఆ తర్వాత 'ఎఫ్ఐఆర్' సినిమాతో సోలో హీరోగా తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. ప్రముఖ బాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి, తెలుగు అమ్మాయి గుత్తా జ్వాల భర్త అతను.లేటెస్టుగా సోషల్ మీడియాలో విష్ణు విశాల్ కొన్ని ఫోటోలు పోస్ట్ చేశారు. నడుము కింద వరకూ కనిపించేలా కేవలం దుప్పటి మాత్రమే అడ్డు పెట్టుకుని సెమీ న్యూడ్ ఫోటో షూట్ అన్నమాట.

Poonam Pandey says Ranveer Singh ‘beat’ her at her ‘own game’, here’s why



న్యూడ్ ఫోటోలకు పెట్టింది పేరైన పూనమ్ పాండే, తాజాగా రణ్‌వీర్ న్యూడ్ ఫోటో షూట్‌పై స్పందించింది. పూనమ్ పాండే రెస్పాన్స్ అంటే ఎలా వుంటుందో ఆల్రెడీ ఓ ఐడియా వుండే వుంటుంది. అచ్చం అందుకు ఏమాత్రం తగ్గకుండానే పూనమ్ రెస్పాన్స్ వుంది. ఇంతకీ పూనమ్ ఏం రెస్పాండ్ అయ్యిందంటారా.?

వావ్.! రణ్‌వీర్ నువ్వు కూడా నా దారిలోకి వచ్చేశావ్.. కీప్ ఇట్ అప్.! అంటూ స్టేట్‌మెంట్ ఇచ్చింది. గతంలో పాక్, ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్‌లో ఇండియా గెలిస్తే, క్రికెట్ గ్రౌండ్‌లో బట్టలిప్పేసి తిరుగుతా అని ప్రకటించి ట్రెండింగ్ అయ్యింది పూనమ్ పాండే.



‘ఏం, మేం బట్టలు విప్పేస్తే నానా రకాలుగా విమర్శిస్తారు. అదే హీరోలు బట్టలు విప్పేస్తే కళాఖండమంటారు.? ఇదేనా సమన్యాయం.?’ అంటూ మండిపడింది సినీ నటి షెర్లీన్ చోప్రా. కొన్నాళ్ళ క్రితం ఇంటర్నెట్ వేదికగా విచ్చలవిడిగా అందాల ప్రదర్శన చేసేసింది షెర్లీన్ చోప్రా. ఆమె అప్పట్లో చేసిన వీడియోలు ఇప్పటికీ ఇంటర్నెట్‌లో కనిపిస్తున్నాయి. అర్థనగ్నంగా కాదు, పూర్తి నగ్నంగానే వీడియోలు చేసేసింది షెర్లీన్. తాము చేసింది తప్పయినప్పుడు రణ్‌వీర్ చేసిందీ తప్పేనంటూ షెర్లీన్ చోప్రా మీడియా మీద ఏకంగా యుద్ధం ప్రకటించేసింది.

rahul khanna bollywood actor nude photo