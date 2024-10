టీ20ల్లో 200+ స్కోర్లు ఎక్కవ సార్లు సాధించిన టీమ్ ఏది? భారత్ ఏ ప్లేస్ లో ఉంది?

200+ scores in T20Is: టీ20 క్రికెట్‌లో అత్యధిక సార్లు 200+ స్కోర్లు చేసిన జట్ల జాబితాలో ఉన్న భారత క్రికెట్ జట్టు ఇప్పటివరకు 37 సార్లు ఈ ఘనత సాధించింది. బంగ్లాదేశ్ లో జరిగిన మ్యాచ్ లో సంజు శాంసన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ ధనాధన్ బ్యాటింగ్ తో టీ20ల్లో అత్యధిక స్కోర్ 297 పరుగులు చేసింది.

Top 5 Teams with Most 200 Plus Scores in T20 Cricket

టీ20ల్లో ఏ అంతర్జాతీయ జట్టు సాధించని రికార్డును టీమ్ ఇండియా సునాయాసంగా సాధించింది. ఇప్పటికే అనేక రికార్డులు బద్దలు కొట్టిన భారత జట్టు కొత్త రికార్డులు సాధిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది. టెస్ట్, వన్డేల రికార్డుల మోత మోగించిన భారత్ ఇప్పుడు టీ20 క్రికెట్ లో మరో ఘనత సాధించింది. టీ20 మ్యాచ్ అంటే క్రికెట్ లవర్స్ కు పండగే. ఎందుకంటే, ధనాధన్ బ్యాటింగ్, ఫోర్లు సిక్సర్లు మోతతో పాటు అదే సమయంలో పరుగులు తీసే సమయంలో వికెట్లు ఎగిరిపడటం కనిపిస్తుంది. అందుకే చూడటానికి, ఆస్వాదించడానికి కనువిందుగా ఉంటుంది. అలాంటి మరో మ్యాచ్ హైదరాబాద్ లో జరిగిన భారత్-బంగ్లాదేశ్ మూడో టీ20 మ్యాచ్. ఈ మ్యాచ్ లో ధనాధన్ బ్యాటింగ్ తో అదరగొట్టిన భారత్ ఏకంగా 297 పరుగులు చేసింది. సంజు శాంసన్ అద్భుతమైన సెంచరీ (111 పరుగులు), సూర్యకుమార్ 75, హార్దిక్ పాండ్యా 47, రియాన్ పరాగ్ 34 పరుగులతో అదరగొట్టారు.

Top 5 Teams with Most 200 Plus Scores in T20 Cricket

బంగ్లాదేశ్ బ్యాటర్లను ఇండియన్ బౌలర్లు అడ్డుకున్నారు. కానీ ఫీల్డింగ్ మాత్రం చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో లేదు. కొన్ని క్యాచ్‌లు డ్రాప్ చేశారు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఇండియా 18 పరుగుల తేడాతో ప్రపంచ రికార్డు సాధించే అవకాశం చేజార్చుకుంది. 297 పరుగులు చేసిన ఇండియా చివర్లో 18 పరుగులు చేయలేకపోయింది. 3 సిక్సర్లు కొట్టి ఉంటే నెం.1 అయ్యేది. టీ20 ప్రపంచకప్ మనదగ్గరే ఉంది. ఐసీసీ టీ20 జట్ల ర్యాంకింగ్స్‌లో ఇండియానే నెం.1. ఈ మ్యాచ్‌లో 297 పరుగులు చేసి మరో రికార్డు సృష్టించింది భారత్. 37 సార్లు అత్యధిక సార్లు 200 కంటే ఎక్కువ పరుగులు చేసిన జట్ల జాబితాలో భారత్ నంబర్ 1 స్థానంలో ఉంది. ఆస్ట్రేలియా జాబితా టాప్ 10లో ఉంది. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వరుసగా 3, 4 స్థానాల్లో ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ దిగ్గజాల నుంచి దేశవాళీ క్రికెట్ జట్ల వరకు టీ20 క్రికెట్ లో అత్యధిక సార్లు 200 కంటే ఎక్కువ పరుగులు చేసిన జట్ల గురించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Top 5 Teams with Most 200 Plus Scores in T20 Cricket

యార్క్‌షైర్ – 31 చరిత్ర, నాణ్యమైన క్రికెటర్లను తయారు చేయడంలో మంచి పేరున్న యార్క్‌షైర్ 31 సార్లు 200+ స్కోర్లు చేసి టాప్ 5లో చోటు సంపాదించింది. ఈ ఇంగ్లీష్ క్రికెట్ జట్టు మంచి బ్యాటింగ్ లైనప్ కలిగి ఉంది. అవసరమైనప్పుడు బౌండరీలు, సిక్సర్లు బాది 200+ స్కోర్లు చేస్తుంది. 200+ స్కోర్లు చేయాలనే ఆలోచన ఆటగాళ్ల మనసులో మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఉంటుంది. దానికోసం వాళ్లు అనుసరించే వ్యూహం అద్భుతం. బలమైన జట్లకు పోటీగా యార్క్‌షైర్ ఎదిగింది. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు – 33 ఐపీఎల్‌లో ఒక్కసారి కూడా ట్రోఫీ గెలవని జట్టుగా చెడ్డ రికార్డు ఉన్న ఆర్‌సీబీ, 200+ స్కోర్లు చేసిన జట్ల జాబితాలో 4వ స్థానంలో ఉంది. ఐపీఎల్‌లో ఒకప్పుడు మంచి బ్యాటింగ్ లైనప్ ఉండేది. విరాట్ కోహ్లీ, క్రిస్ గేయిల్, ఏబీ డివిలియర్స్, గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్ వంటి స్టార్లు ఉండేవారు. ఎంత పరుగులు చేసినా బౌలింగ్ వైఫల్యం వల్ల ఓడిపోయేవారు. బ్యాటింగ్ బాగుంటే బౌలింగ్ బాగోలేదు. బౌలింగ్ బాగుంటే బ్యాటింగ్ వైఫల్యం చెందేది. ఇదే ఆర్‌సీబీ ట్రోఫీ గెలవకపోవడానికి కారణం.

Top 5 Teams with Most 200 Plus Scores in T20 Cricket

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్: 35 చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ 35 సార్లు 200+ స్కోర్లు చేసి 3వ స్థానంలో ఉంది. సురేష్ రైనా, మాథ్యూ హెడెన్, ధోనీ, వాట్సన్ వంటి దిగ్గజాలు ఉండేవారు. ఇప్పుడు ధోనీ యువ ఆటగాళ్లతో ఆడుతున్నారు. 5 ట్రోఫీలు గెలిచిన రెండో జట్టుగా సీఎస్‌కే రికార్డు సృష్టించింది. సోమర్‌సెట్ – 36 200+ స్కోర్లు చేసిన జట్ల జాబితాలో సోమర్‌సెట్ 2వ స్థానంలో ఉంది. ఇప్పటివరకు 36 సార్లు 200+ స్కోర్లు చేసింది. అంతర్జాతీయ జట్టు కాకుండా దేశవాళీ జట్టుగా ఈ అద్భుతాన్ని సాధించింది. సోమర్‌సెట్ బలం బలమైన బ్యాట్స్‌మెన్లే. సులువుగా బౌండరీలు, సిక్సర్లు కొట్టగల ప్రతిభ వాళ్ల సొంతం. భయంలేని ఓపెనర్ల నుంచి మంచి ఫినిషర్ల వరకు సోమర్‌సెట్ అద్భుతమైన స్కోర్లు సాధించడంలో బలం కలిగి ఉంది.

Top 5 Teams with Most 200 Plus Scores in T20 Cricket

ఇండియా – 37 సార్లు 36 సార్లు 200+ స్కోర్లు చేసిన ఇండియా, హైదరాబాద్‌లో బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన 3వ టీ20లో 297 పరుగులు చేసి 37వ సారి ఆ ఘనత సాధించింది. సంజు శాంసన్, సూర్యకుమార్ 173 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. వీళ్ల తర్వాత హార్దిక్, రియాన్ పరాగ్ దూకుడుగా ఆడటంతో ఇండియా 297 పరుగులు చేసింది. 22 సిక్సర్లు, 25 బౌండరీలు ఉండటం విశేషం. సంజు శాంసన్ 47 బంతుల్లో 111 పరుగులు చేశాడు. ఇది అతని తొలి టీ20 సెంచరీ. 8 సిక్సర్లు, 11 బౌండరీలు ఉన్నాయి. వికెట్ కీపర్‌గా సంజు శాంసన్ సెంచరీ చేసి రికార్డు సృష్టించాడు. ఇప్పటివరకు ఇండియా తరఫున ఏ వికెట్ కీపర్ కూడా టీ20ల్లో సెంచరీ చేయలేదు.

Latest Videos