Top 5 Cricketers Who Were Never Run Out in Test Cricket : క్రికెట్ చరిత్రలో ఎన్నో రికార్డులు నమోదయ్యాయి. అయితే, వీటిలో కొన్ని అస్సలు నమ్మలేనివిగా ఉంటాయి. అలాంటి వాటిలో టెస్ట్ మ్యాచ్‌లలో ఒక్కసారి కూడా రన్ ఔట్ కాకపోవడం అరుదైన ఘనత. కపిల్ దేవ్ సహా 5 మంది ఈ అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేశారు. వారి వివరాలు మీకోసం.

Graeme Hick

క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక్కసారి కూడా రన్ ఔట్ కాని క్రికెటర్లు ఉన్నారని మీరు నమ్ముతారా? ఇది కాస్త నమ్మషక్యంగా అనిపించకపోయినా క్రికెట్ చరిత్రలో రనౌట్ కాని క్రికెటర్లు కూడా ఉన్నారు. వారిలో భారత లెజెండరీ ప్లేయర్లు కూడా ఉన్నారు. గ్రేమ్ హిక్ తన క్రికెట్ కెరీర్‌లో ఒక్కసారి కూడా రన్ ఔట్ కాలేదు. జింబాబ్వేలో జన్మించిన గ్రేమ్ హిక్ ఇంగ్లండ్ తరఫున టెస్టు క్రికెట్ ఆడాడు. 65 టెస్టులు, 120 వన్డేలు ఆడాడు. అతను అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 3000 కంటే ఎక్కువ పరుగులు చేశాడు. అతని క్రికెట్ కెరీర్‌లో గ్రేమ్ హిక్ ఎప్పుడూ రనౌట్ కాలేదు. ఇంగ్లండ్ తరఫున ఆడిన గ్రేమ్ ఒంటరిగా ఆడి చాలా మ్యాచ్ ల్లో జట్టుకు విజయాన్ని అందించాడు. సెప్టెంబర్ 2016లో, హిక్ ఆస్ట్రేలియా జట్టు బ్యాటింగ్ కోచ్‌గా పదోన్నతి పొందాడు. జూన్ 2020లో, కోవిడ్-19 మహమ్మారి కారణంగా క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా చేసిన ఖర్చు తగ్గింపు చర్యల ఫలితంగా హిక్‌ని బ్యాటింగ్ కోచ్‌గా తొలగించారు.



Kapil Dev

భారత క్రికెట్ లెజెండ్ కపిల్ దేవ్ తన టెస్ట్ కెరీర్‌లో ఒక్కసారి కూడా రన్ ఔట్ కాలేదు. కపిల్ దేవ్ భారతీయ క్రికెట్ లవర్స్ ఈ పేరును ఎప్పుడూ మరచిపోలేరు. 1983లో తొలిసారి వన్డే ప్రపంచకప్‌ను భారత్ కు అందించిన గొప్ప కెప్టెన్. వన్డే క్రికెట్‌లో జింబాబ్వేపై అజేయంగా 175 పరుగులు చేశాడు. తన బ్యాటింగ్ - బౌలింగ్ తో మంచి గుర్తింపు పొందిన కపిల్ దేవ్ భారతదేశం తరపున 131 టెస్ట్ మ్యాచ్‌లలో 8 సెంచరీలు, 27 అర్ధసెంచరీలతో సహా 5,248 పరుగులు చేశాడు.



అలాగే, క‌పిల్ దేవ్ బౌలింగ్ రికార్డులు కూడా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. అత‌ని బౌలింగ్ తను 23 సార్లు 5 వికెట్లతో సహా మొత్తం 434 వికెట్లు తీశాడు. 225 వన్డేల్లో ఆడి 3783 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఒక సెంచరీ, 14 అర్ధసెంచరీలు ఉన్నాయి. అలాగే అత్యధికంగా 175 పరుగులు చేశాడు. 253 వికెట్లు తీశాడు. కపిల్ దేవ్ తన టెస్టు కెరీర్ మొత్తంలో ఒక్క‌సారి కూడా రనౌట్ కాలేదు.

Paul David Collingwood

ఇంగ్లాండ్‌లోని అత్యుత్తమ బ్యాట్స్‌మెన్‌లలో పాల్ కాలింగ్‌వుడ్ ఒకరు. కెప్టెన్‌గా జట్టును బాగా నడిపించాడు. అతను ఇంగ్లండ్ తరఫున మూడు క్రికెట్ ఫార్మాట్ ల‌లో ఆడాడు. ఐపీఎల్‌లోనూ ఆడాడు. అతని నాయకత్వంలో ఇంగ్లండ్ 2010 టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిచింది. తన టెస్టు క్రికెట్ కెరీర్‌లో కాలింగ్ వుడ్ ఎప్పుడూ రనౌట్ కాలేదు. పాల్ కాలింగ్ వుడ్ టెస్టు క్రికెట్ లో 4259 పరుగులు చేశాడు.టెస్టుల్లో 10 సెంచరీలు, 20 హాఫ్ సెంచరీలు సాధించాడు. అతని అత్యధిక స్కోరు 206 పరుగులు. అలాగే, వన్డే క్రికెట్ లో 5092 పరుగులు చేయగా, ఇందులో 5 సెంచరీలు, 26 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. టీ20 క్రికెట్ లో 583 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 5 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

Peter May

పీటర్ మే తన టెస్ట్ కెరీర్‌లో ఒక్కసారి కూడా రన్ ఔట్ కాలేదు. ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టెన్, గ్రేట్ బ్యాట్స్‌మెన్ పీటర్ మే తన టెస్ట్ క్రికెట్ కెరీర్‌లో ఎప్పుడూ రనౌట్ కాలేదు. ఈ కారణంగా అతను చాలా నైపుణ్యం కలిగిన బ్యాట్స్‌మెన్ అని నిరూపించుకున్నాడు. అద్భుతమైన కెప్టెన్‌గా కూడా ఇంగ్లాండ్ జట్టును నడిపించాడు. పీటర్ మే 1951లో దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లాండ్ తరపున అరంగేట్రం చేశాడు. పీటర్ మే మొత్తం 66 టెస్టులు ఆడి 13 సెంచరీలతో 4,537 పరుగులు చేశాడు. టెస్టు క్రికెట్‌లో అత్యధికంగా 235 పరుగులు చేశాడు. వికెట్ల మధ్య వేగంగా పరుగెత్తగల అతను ఒక్కసారి కూడా రనౌట్ కాలేదు.

Mudassar Nazar

ముదాసర్ నాజర్ తన క్రికెట్ కెరీర్‌లో ఒక్కసారి కూడా రన్ ఔట్ కాలేదు. పాకిస్థాన్ అనేక మంది ఫాస్ట్ బౌలర్లను తయారు చేసింది. కానీ, పాకిస్థాన్ క్రికెట్‌లో గొప్ప బ్యాట్స్‌మెన్ ఎవరైనా ఉన్నారా అని మీరు అడిగితే, అవును, అతను మరెవరో కాదు ముదాసర్ నాసర్. తన క్రికెట్ కెరీర్‌లో ఎప్పుడూ రనౌట్ కాలేదు. 76 టెస్టు మ్యాచ్‌లు ఆడి 10 సెంచరీలతో 4,114 పరుగులు చేశాడు. అదేవిధంగా 122 వన్డేల్లో ఆడి 2653 పరుగులు చేశాడు. ప్రస్తుతం అతను యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ జట్టుకు ప్రధాన కోచ్‌గా ఉన్నాడు.

