Sanju Samson : భారత వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్‌మెన్ సంజు శాంసన్ దసరా రోజు హైదరాబాద్‌లో పరుగుల ప‌టాసులు పేల్చాడు. బంగ్లాదేశ్‌పై ధ‌నాధ‌న్ బ్యాటింగ్ తో టీ20 కెరీర్‌లో తొలి సెంచరీ సాధించాడు. అనేక రికార్డులు బ‌ద్ద‌లు కొట్టాడు. ఆ వివ‌రాలు మీకోసం

Sanju Samson

36 - యువరాజ్ సింగ్ vs స్టువర్ట్ బ్రాడ్ (ఇంగ్లాండ్), డర్బన్, 2007 36 - రోహిత్ శర్మ, రింకు సింగ్ vs కరీం జనత్ (ఆఫ్ఘనిస్తాన్), బెంగళూరు, 2024 30 - రుతురాజ్ గైక్వాడ్, తిలక్ వర్మ vs గ్లెన్ మాక్స్వెల్ (ఆస్ట్రేలియా), గౌహతి, 2023 30 - సంజూ శాంసన్ vs రిషద్ హుస్సేన్ (బంగ్లాదేశ్), హైదరాబాద్, 2024 29 - రోహిత్ శర్మ vs మిచెల్ స్టార్క్ (ఆస్ట్రేలియా), సెయింట్ లూసియా, 2024

టీ20 ఇంటర్నేషనల్స్‌లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచ‌రీ రికార్డులు-సంజూ శాంస‌న్ ఏ స్థానంలో ఉన్నాడంటే?

హైద‌రాబాద్ లో సంజూ శాంసన్ ధ‌నాధ‌న్ ఇన్నింగ్స్ తో అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచ‌రీ ప్లేయ‌ర్ల జాబితాలో చోటు సంపాదించాడు. అంత‌ర్జాతీయ‌ టీ20లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ చేసిన నాల్గవ బ్యాట్స్‌మెన్‌గా నిలిచాడు. ఈ లిస్టులో దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన డేవిడ్ మిల్లర్ నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉన్నాడు. 2017లో బంగ్లాదేశ్‌పై 35 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించాడు. భారత్ తరఫున రోహిత్ శర్మ మొదటి స్థానంలో ఉన్నాడు. హిట్ మ్యాన్ 35 బంతుల్లో సెంచరీ కొట్టాడు.

టీ20 ఇంటర్నేషనల్స్‌లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచ‌రీలు

35 బంతులు - డేవిడ్ మిల్లర్ (దక్షిణాఫ్రికా) vs బంగ్లాదేశ్, పోచెఫ్‌స్ట్రూమ్, 2017

35 బంతులు - రోహిత్ శర్మ (భారతదేశం) vs శ్రీలంక, ఇండోర్, 2017

39 బంతులు - జాన్సన్ చార్లెస్ (వెస్టిండీస్) vs దక్షిణాఫ్రికా, సెంచూరియన్, 2023

40 బంతులు - సంజు శాంసన్ (భారతదేశం) vs బంగ్లాదేశ్, హైదరాబాద్, 2024

42 బంతులు – హజ్రతుల్లా జజాయ్ (ఆఫ్ఘనిస్తాన్) vs ఐర్లాండ్, డెహ్రాడూన్, 2019

42 బంతులు – లియామ్ లివింగ్‌స్టోన్ (ఇంగ్లాండ్) vs పాకిస్తాన్, ట్రెంట్ బ్రిడ్జ్, 2021