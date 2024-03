100th Test match: భార‌త్-ఇంగ్లాండ్ టెస్టు సిరీస్ లో చివ‌రి మ్యాచ్ కు ధ‌ర్మ‌శాల వేదిక కానుంది. ఈ మ్యాచ్ ద్వారా భార‌త స్టార్ బౌల‌ర్ ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్, ఇంగ్లాండ్ ప్లేయ‌ర్ జానీ బెయిర్ స్టోలు చ‌రిత్ర సృష్టిస్తూ వారిద్ద‌రి 100వ టెస్టు మ్యాచ్ ను క‌లిసి ఆడ‌నున్నారు.



cricketers who played together in the 100th Test match: భారత్-ఇంగ్లాండ్ మధ్య ఐదు టెస్టు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో 5వ‌, చివరి టెస్టు మ్యాచ్ గురువారం నుంచి ధర్మశాల వేదిక‌గా జరగనుంది. భారత స్టార్ బౌల‌ర్ రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌, ఇంగ్లాండ్ ఆటగాడు జానీ బెయిర్‌స్టోలకు ఈ మ్యాచ్‌ చాలా ప్రత్యేకం. ఇద్దరికీ ఇది 100వ టెస్టు మ్యాచ్‌. వీరిద్దరూ గ‌న‌కు ఐదో టెస్టు ప్లేయింగ్-11లో చేరితే స‌రికొత్త చ‌రిత్ర సృష్టిస్తారు.