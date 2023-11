Hardik Pandya: హార్దిక్ పాండ్యా త‌న పాత జ‌ట్టు ముంబై ఇండియన్స్ కు మారాడు. తొలి సీజన్‌లోనే ట్రోఫీ అందించిన కెప్టెన్‌ను విడిచిపెట్టేందుకు గుజరాత్‌ అంగీకరించడం సంచలనంగా మారింది. ఈ క్ర‌మంలోనే హార్దిక్ ముంబైకి వెళ్ల‌డంపై గుజ‌రాత్ ఆట‌గాడు భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు.

Shubman Gill to be Gujarat Titans’ new captain: హార్దిక్ పాండ్యా 2022 లో గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ జ‌ట్టులో చేరాడు. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ ఫ్రాంచైజీకి పాండ్యా సార‌థ్యం వ‌హించిన‌ తొలి సీజ‌న్ లోనే ఐపీఎల్ టైటిల్ ను అందించాడు. ఇక 2023 ఐపీఎల్ సీజ‌న్ లో గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ ఫైన‌ల్స్ కు చేరినా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ చేతిలో ఓడింది.