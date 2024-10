టీమిండియా వైస్ కెప్టెన్ గా జస్ప్రీత్ బుమ్రా - న్యూజిలాండ్ సిరీస్ కు భారత టీమ్ ఇదే

India's squad for Test series against New Zealand : న్యూజిలాండ్ తో టెస్టు సిరీస్ కు భార‌త క్రికెట్ నియంత్ర‌ణ మండ‌లి (బీసీసీఐ) భారత జట్టును ప్రకటించింది. భార‌త స్టార్ బౌల‌ర్ జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రాను వైస్ కెప్టెన్ గా ఎంపిక చేసింది.

Jasprit Bumrah

న్యూజిలాండ్‌తో జరగనున్న టెస్టు సిరీస్‌కు 15 మంది సభ్యులతో కూడిన భారత జట్టును బీసీసీఐ శుక్రవారం ప్రకటించింది. అక్టోబర్ 16 నుంచి కివీస్‌తో ప్రారంభమయ్యే మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్ కోసం భారత టెస్టు జట్టుకు స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా కొత్త వైస్ కెప్టెన్‌గా ఎంపికయ్యాడు. ఇటీవల బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన టెస్టులో 2-0తో విజయం సాధించిన భారత్ జట్టులో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. శ్రేయాస్ అయ్యర్, ఇషాన్ కిషన్ వంటి దిగ్గజాలు భారత స్టార్-స్టడెడ్ స్క్వాడ్‌లో చోటు దక్కించుకోవడంలో విఫలమవగా, మోకాలి గాయం నుంచి కోలుకోలేక మహ్మద్ షమీ కూడా దూరం అయ్యాడు.



భార‌త జ‌ట్టులో యంగ్ ప్లేయ‌ర్లు య‌శస్వి జైస్వాల్, శుభ్‌మాన్ గిల్ వంటి వర్ధమాన స్టార్లతో పాటు విరాట్ కోహ్లీ, కేఎల్ రాహుల్ వంటి అనుభవజ్ఞులైన సీనియ‌ర్ ప్లేయ‌ర్లు ఉన్నారు. మొత్తంగా భార‌త జ‌ట్టు యువకులు-అనుభవజ్ఞులైన ఆట‌గాళ్ల‌ సమ్మేళనంగా ఉంది. కెట్ కీపింగ్ బాధ్యతలను రిషబ్ పంత్, ధృవ్ జురెల్ నిర్వహిస్తారు. బౌలింగ్ విభాగంలో, భారతదేశం ఏస్ స్పిన్నర్లు రవిచంద్రన్ అశ్విన్, రవీంద్ర జడేజా, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్‌లతో సహా బలీయమైన లైనప్‌పై ఆధారపడుతుంది. పేస్ అటాక్‌కు బుమ్రా నాయకత్వం వహిస్తాడు. అలాగే, మొహమ్మద్ సిరాజ్, ఆకాష్ దీప్ లు కూడా పేస్ బౌలింగ్ ను ముందుకు న‌డిపించ‌నున్నారు.



న్యూజిలాండ్ సిరీస్ కోసం భారత్ నలుగురు ఫాస్ట్ బౌలర్లను ట్రావెలింగ్ రిజర్వ్‌లుగా పేర్కొంది. రైజింగ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ మయాంక్ యాదవ్ ఇటీవలే బంగ్లాదేశ్‌తో జరుగుతున్న సిరీస్‌లో తన T20I అరంగేట్రం చేసిన రిజర్వ్‌లలో ఆశ్చర్యకరమైన ఎంపికగా ఉన్నాడు. ఫాస్ట్ బౌలింగ్ ఎంపికలను అందుబాటులో ఉంచాలని భారత మేనేజ్‌మెంట్ చూస్తున్నందున నితీష్ రెడ్డి, హర్షిత్ రాణా, ఫిట్‌గా ఉన్న ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ కూడా రిజర్వ్‌లో ఉన్నారు. న్యూజిలాండ్‌తో మూడు టెస్టుల కోసం భారత జట్టు రోహిత్ శర్మ (కెప్టెన్), జస్ప్రీత్ బుమ్రా (వైస్ కెప్టెన్), యశస్వి జైస్వాల్, శుభ్‌మన్ గిల్ , విరాట్ కోహ్లీ , కెఎల్ రాహుల్ , సర్ఫరాజ్ ఖాన్, రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీప‌ర్), ధృవ్ జురెల్ (వికెట్ కీప‌ర్), రవిచంద్రన్ అశ్విన్, రవీంద్ర జడేజా , అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్ , మహమ్మద్ సిరాజ్, ఆకాష్ దీప్.

అక్టోబర్ 16 నుండి ప్రారంభమయ్యే 3 - మ్యాచ్‌ల టెస్ట్ సిరీస్‌లో న్యూజిలాండ్‌తో భార‌త్ తలపడుతుంది. విలువైన ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ పాయింట్ల నేప‌థ్యంలో ఇరు జ‌ట్లు ఈ సిరీస్ ను కీల‌కంగా భావిస్తున్నాయి. స్వదేశంలో బంగ్లాదేశ్‌పై 2-0 టెస్ట్ సిరీస్ విజయం తర్వాత రోహిత్ శర్మ మ‌స్తు జోష్ లో ఉంది. అయితే, కివీస్ ఇటీవల శ్రీలంకతో స్వదేశంలో 2-0 తేడాతో ఓటమితో ఒత్తిడిలో ఉంది. భారత్ vs న్యూజిలాండ్ టెస్ట్ వేదికలు 1. ఎం. చిన్నస్వామి స్టేడియం, బెంగళూరు - అక్టోబర్ 16-20, బుధవారం 2. మహారాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేడియం, పూణె - అక్టోబర్ 24-28, గురువారం



3. వాంఖడే స్టేడియం, ముంబై - నవంబర్ 1-5, శుక్రవారం భార‌త్-న్యూజిలాండ్ టెస్టు సిరీస్ ను స్పోర్ట్స్ 18 నెట్ వ‌ర్క్ టీవీ ఛానెల్ లో లైవ్ చూడ‌వ‌చ్చు. అలాగే, జియో సినిమాలో కూడా ప‌లు భార‌తీయ భాష‌ల్లో లైవ్ స్ట్రీమ్ చూడ‌వ‌చ్చు. మూడు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్ సిరీస్‌లో భారత్ vs న్యూజిలాండ్ లైవ్ మ్యాచ్ భార‌త కాల‌మానం ప్ర‌కారం ఉదయం 9:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.



