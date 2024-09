Duleep Trophy: దులీప్ ట్రోఫీ 2024-25 తో భారత క్రికెట్ జట్టు దేశీయ సీజన్ ను మొద‌లుపెట్ట‌నుంది. ఈ సంవత్సరం ప్రతిష్టాత్మకమైన దేశీయ టోర్నమెంట్ చాలా మంది భారతీయ ఆటగాళ్లకు కీలకం. ఇక్క‌డ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌ల ఆధారంగా భార‌త జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చే అవ‌కాశాలున్నాయి.



కొత్త ఫార్మాట్ లో దులీప్ ట్రోఫీ

గతంలో, దేశీయ టోర్నమెంట్ దులీప్ ట్రోఫీని జోనల్ ఫార్మాట్‌లో నిర్వ‌హించే వారు. దేశవ్యాప్తంగా ఆటగాళ్లను ఆరు జోనల్ జట్లుగా విభజించారు. అయితే, ఈ సంవత్సరం దులీప్ ట్రోఫీ కొత్త ఫార్మాట్‌ను చూస్తుంది. ఇక్కడ భారత క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు (BCCI) జోనల్ ఫార్మాట్‌ను నిలిపివేయాలని నిర్ణయించింది.

నాలుగు-జట్ల‌ ఫార్మాట్‌ని ఏర్పాటు చేసింది. A, B, C, D పేర్లతో కూడిన జట్లు ఉన్నాయి. టోర్నమెంట్ ఎటువంటి నాకౌట్ మ్యాచ్‌లు లేకుండా రౌండ్-రాబిన్ ఫార్మాట్‌లో జరుగుతుంది. అంటే అన్ని మ్యాచ్‌లు ముగిసే సమయానికి ఎక్కువ పాయింట్లు సాధించిన జట్టు టైటిల్ గెలుస్తుంది.

దులీప్ ట్రోఫీ 2024-25: రాబోయే టోర్నమెంట్‌లో ఎన్ని జట్లు పాల్గొంటున్నాయి?

టీమ్ ఏ, టీమ్ బి, టీమ్ సి, టీమ్ డి పేరుతో మొత్తం నాలుగు జట్లు ప్రతిష్టాత్మక టోర్నీలో పాల్గొంటాయి.

దులీప్ ట్రోఫీ 2024-25: పూర్తి షెడ్యూల్

సెప్టెంబర్ 5 నుండి సెప్టెంబర్ 8 వరకు: టీమ్ A vs టీమ్ B, M.చిన్నస్వామి స్టేడియం, బెంగళూరు

సెప్టెంబర్ 5 నుండి సెప్టెంబర్ 8 వరకు: టీమ్ సి vs టీమ్ డి, రూరల్ డెవలప్‌మెంట్ ట్రస్ట్ స్టేడియం, అనంతపురం

సెప్టెంబర్ 12 నుండి సెప్టెంబర్ 15 వరకు: టీమ్ A vs టీమ్ D, రూరల్ డెవలప్‌మెంట్ ట్రస్ట్ స్టేడియం, అనంతపురం

సెప్టెంబర్ 12 నుండి సెప్టెంబర్ 15 వరకు: టీమ్ B vs టీమ్ C, ACA ADCA గ్రౌండ్, అనంతపురం

సెప్టెంబర్ 19 నుండి సెప్టెంబర్ 22 వరకు: టీమ్ B vs టీమ్ D, ACA ADCA గ్రౌండ్, అనంతపురం

సెప్టెంబర్ 19 నుండి సెప్టెంబర్ 22 వరకు: టీమ్ A vs టీమ్ C, రూరల్ డెవలప్‌మెంట్ ట్రస్ట్ స్టేడియం, అనంతపురం