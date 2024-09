ఐపీఎల్ వేలంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తొలి ప్రాధాన్యత ధోనీ కాదా? మరి ఎవరా భారత స్టార్ ప్లేయర్?

CSKs First Choice Was Not Dhoni : ఐపీఎల్ తొలి సీజన్‌లో ఎంఎస్ ధోని కాకుండా మరొక ఆటగాడిని వేలం వేయాలని చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ భావించదని సీఎస్కే మాజీ ఆటగాడు బద్రీనాథ్ చెప్పాడు. ఢిల్లీకి చెందిన ఆటగాడు, ఢిల్లీకి ఆడాలని భావించినందున ధోనీని చెన్నై టీమ్ తొలి వేలం వేసిందని చెప్పాడు.మరి ఎవరు స్టార్ ప్లేయర్?

ప్రతి సంవత్సరం ఐపీఎల్ క్రికెట్ ఫెస్టివల్ భారీ స్థాయిలో జరుగుతుంది. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2008 నుండి 17 సీజన్‌లను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. రాబోయే ఐపీఎల్ 2025 18వ సీజన్ ప్రారంభం కానుంది. దీనికి సంబంధించిన మెగా వేలం మరో రెండు నెలల్లో ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో అనేక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయని భావిస్తున్నారు. ప్రతి జట్టు తమ జట్టును బలోపేతం చేయడానికి అత్యుత్తమ ఆటగాళ్ల కోసం వేలం వేయవచ్చు.

అలాగే, ప్రతి జట్టులో కెప్టెన్లు మారే అవకాశం ఉంది. ఇందులో ఒక్కసారి కూడా ట్రోఫీని గెలవని రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుకు ఫ్యాబ్ డు ప్లెసిస్ తప్పుకోవడంతో అతని స్థానంలో కొత్త కెప్టెన్ ను నియమించే అవకాశం ఉంది. అలాగే, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ కూడా తమ కెప్టెన్ ను మార్చాలని చూస్తోంది. దీంతో పాటు అత్యంత ధనిక ఫ్రాంఛైజీగా ఉన్న ముంబై ఇండియన్స్ కూడా తమ కెప్టెన్ ను మార్చవచ్చని క్రికెట్ వర్గాల్లో టాక్ నడుస్తోంది.

ముఖ్యంగా సీఎస్‌కే తరఫున ధోనీ, ముంబై తరఫున రోహిత్‌ శర్మలు ఐపీఎల్ లో విజయవంతమైన కెప్టెన్ లు గా ఉన్నారు. వీరిద్దరూ చెరో ఐదు సార్లు తమ జట్లను ఛాంపియన్లుగా నిలబెట్టారు. 2008 నుంచి సీఎస్‌కే కెప్టెన్‌గా కొనసాగుతున్న ధోనీ 2024 ఐపీఎల్ సిరీస్‌కు ముందు సీఎస్‌కే కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకున్నాడు. అతని స్థానంలో రుతురాజ్ గైక్వాడ్ సీఎస్కే కెప్టెన్‌గా నియమితులయ్యారు. అతని నాయకత్వంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఆడిన 14 మ్యాచ్‌లలో 7 గెలిచి 7 ఓడిపోయి పాయింట్ల పట్టికలో 4వ స్థానంలో నిలిచింది. రుతురాజ్ కెప్టెన్సీలో ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలు రాకపోవడంతో సీఎస్కే ఫ్రాంఛైజీ కాస్త నిరాశను వ్యక్తం చేసింది.

రాబోయే ఐపీఎల్ 2025 సీజన్ కు ముందు మేగా వేలం నిర్వహించనున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ఒక వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. అదేంటంటే ఐపీఎల్ వేలంలో ధోని అసలు సీఎస్కే తొలి ప్రాధాన్యత కానేకాదట. ఐపీఎల్ తొలి సీజన్‌లో ధోనీని రూ.9.5 కోట్లకు సీఎస్‌కే వేలం వేసింది. అత్యధిక ధర పలికిన ఆటగాడు ధోనీ నిలిచాడు. ఆ తర్వాత 2016, 2017లో సీఎస్‌కే లో ఆడకుండా నిషేధం విధించింది. 2022లో కొన్ని మ్యాచ్‌లకు మాత్రమే ధోనీ కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించాడు. కానీ, 2024లో రుతురాజ్ గైక్వాడ్‌ను CSK కెప్టెన్‌గా నియమించారు. అయితే, ఐపీఎల్ తొలి సీజన్ లో భారత ఢాషింగ్ ఓపెనర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ ను తొలి వేలంలోనే దక్కించుకోవాలని చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ భావించింది. అయితే, వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ ఢిల్లీకి చెందిన క్రికెటర్. అతను ఢిల్లీ తరఫున ఆడాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. దీంతో చెన్నై టీమ్ ధోనిని తొలి వేలం వేయాల్సి వచ్చిందని సీఎస్‌కే మాజీ ఆటగాడు బద్రీనాథ్ చెప్పాడు.ఇప్పుడు అతని వ్యాఖ్యలు వైరల్ గా మారాయి.

బద్రీనాథ్ మాట్లాడుతూ.. "చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టును తొలినాళ్లలో నిర్మించడంలో దివంగత పీవీ చంద్రశేఖర్ కీలకపాత్ర పోషించారు. అతను నన్ను జట్టుకు ఎంపిక చేశాడు. మహేంద్ర సింగ్ ధోనిని ఎంపిక చేసారని సీఎస్కే యాజమాన్యం నాతో చెప్పింది. అలాగే, సెహ్వాగ్ ను కూడా ఎంపిక చేసిందని చెప్పారు. అయితే, అతను ఒకసారి చెన్నైకి వచ్చి శ్రీనివాసన్ (సీఎస్కే యజమాని) ను కలిశాడు. అతను ఢిల్లీని ఇష్టపడి ఢిల్లీకి ఆడాలనుకున్నాడు. ఆ తర్వాతే ధోని కోసం సీఎస్కే వేలం వేసిందని" చెప్పాడు. ఐపీఎల్ తొలి సీజన్‌లో ఢిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్‌కు వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించాడు. ఆ తర్వాత పంజాబ్ కింగ్స్ తరఫున ఆడాడు. సెహ్వాగ్ 2008 నుంచి 2015 వరకు 104 ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లు ఆడి 2,728 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 2 సెంచరీలు, 18 అర్ధసెంచరీలు ఉన్నాయి. అలాగే సెహ్వాగ్ ఢిల్లీ, కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ జట్లకు 53 మ్యాచ్‌లకు సారథ్యం వహించాడు.

