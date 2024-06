T20 World Cup 2024 : టీ20 ప్రపంచ క‌ప్ 2024 లో భాగంగా గురువారం బార్బడోస్ వేదికగా భారత్ తన తొలి సూపర్-8 మ్యాచ్ లో అఫ్గానిస్థాన్ తో తలపడనుంది. ఈ ప్ర‌పంచ క‌ప్ లో క‌రేబియ‌న్ దీవుల్లో భార‌త్ ఆడుతున్న తొలి మ్యాచ్ ఇదే కావ‌డం విశేషం. మెగా టోర్నీ లీగ్ మ్యాచుల‌న్నీ అమెరికాలోనే ఆడింది.



Suryakumar Yadav

Suryakumar Yadav

సూప‌ర్-8 లో టీమిండియా షెడ్యూల్ ఇదే..

జూన్ 20: బార్బడోస్ లోని బ్రిడ్జ్టౌన్లో భారత్ vs అఫ్గానిస్థాన్

జూన్ 22: ఆంటిగ్వాలోని నార్త్ సౌండ్ లో భారత్ vs బంగ్లాదేశ్

జూన్ 24: సెయింట్ లూసియాలోని గ్రోస్ ఐలెట్ లో భారత్ vs ఆస్ట్రేలియా