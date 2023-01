ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కొనాలని ఉందా, అయితే కొత్త ఈథర్ 450X ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ సేల్స్ ప్రారంభం, ధర, ఫీచర్లు ఇవే..

భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ సెగ్మెంట్లో చాలా ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లలో, ఈథర్ ఎనర్జీకి భారీ డిమాండ్ కొనసాగుతోంది. ఈథర్ కొత్త రంగు, అదనపు ఫీచర్లతో 450X ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌ను విడుదల చేసింది. అత్యాధునిక సాంకేతికత, అత్యాధునిక డిజైన్ , బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ స్కూటర్ లాంచ్ చేసింది. దీంతో రైడర్లలో ఉత్సాహం పెరుగుతుందని ఈథర్ ఎనర్జీ తెలిపింది

Ather Energy Scooter

కొత్త ఈథర్ 450X ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌లో STACK 5.0 టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు. ఇది అత్యాధునిక సాంకేతికత. ఇది వినియోగదారు ఇంటర్‌ఫేస్, స్వాప్ చర్యను సులభతరం ,చేస్తుంది. స్కూటర్‌లో ఉపయోగించే టచ్ స్క్రీన్ ఈ టెక్నాలజీతో మరింత అప్‌గ్రేడ్ చేసింది. ఇప్పుడు బ్యాటరీ ఛార్జ్, డెలివరీ చేయగల అంచనా మైలేజీతో సహా మొత్తం సమాచారం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

కొత్త స్కూటర్‌లో వెక్టార్ మ్యాప్ ఉపయోగించారు. ఇది రైడర్‌లకు నావిగేషన్‌లో మరింత స్పష్టతను ఇస్తుంది. దీనితో పాటు, టర్న్-బై-టర్న్, లైవ్ ట్రాఫిక్ మ్యాప్ కూడా అందుబాటులో ఉంది ఆటో హోల్డ్ ఫీచర్లు ఈ స్కూటర్‌లోని మరో హైలైట్. ఏటవాలుగా ఉన్న ప్రాంతంలో స్కూటర్ కాసేపు ఆగాల్సిన పరిస్థితి ఉంటే, సిగ్నల్ ఉంటే ఆటో మోడ్ ఆన్ చేస్తే సరిపోతుంది.



ట్రిప్ ప్లానర్ ఎంపిక కూడా జోడించబడింది. గమ్యం, మైలేజ్, షాపింగ్, స్టాప్‌లతో సహా ప్రతిదానిని ప్లాన్ చేయడంలో ట్రిప్ ప్లానర్ మీకు సహాయం చేస్తుంది. ప్రధానంగా ఈథర్ ఎనర్జీ బ్యాటరీ రక్షణ. ఈథర్ ఇప్పుడు 5 సంవత్సరాలు లేదా 60,000 కిమీల బ్యాటరీ వారంటీని అందిస్తోంది. ఈ కాలంలో ఏదైనా విద్యుత్ వైఫల్యం పూర్తి కవరేజీని పొందుతుంది.



Ather

ఏథర్ ఇప్పటికే దేశంలోని కీలక ప్రదేశాల్లో ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను ఇన్‌స్టాల్ చేసింది. ఇప్పుడు అదనంగా 900 ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు కొత్త స్కూటర్ ఏథర్ 450X మళ్లీ నాలుగు అదనపు రంగుల్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది.

