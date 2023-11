పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఇక దిగిరావా : మీ నగరంలోని కొత్త ఇంధన ధరలను ఇక్కడ చెక్ చేయండి

ఇంధన రిటైలర్ల తాజా నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, ప్రధాన నగరాల్లో నవంబర్ 22న పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు మారలేదు, ఒక సంవత్సరం పాటుగా ఇప్పటికి ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి.



Petrol Diesel station

పంజాబ్‌లో పెట్రోల్ ధర 27 పైసలు, డీజిల్ ధర 25 పైసలు పెరిగింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధర 25 పైసలు పెరిగింది. పశ్చిమ బెంగాల్‌లో కూడా పెట్రోల్‌పై 44 పైసలు, డీజిల్‌పై 41 పైసలు ఎక్కువ ధరతో విక్రయిస్తున్నారు. దీంతో పాటు రాజస్థాన్, కర్ణాటక, కేరళ, బీహార్ రాష్ట్రాల్లో కూడా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరిగాయి. మరోవైపు, జార్ఖండ్‌లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధర 22-22 పైసలు తగ్గింది. మధ్యప్రదేశ్, గోవా, మహారాష్ట్రల్లో కూడా ఇంధన ధరల్లో స్వల్ప తగ్గుదల కనిపిస్తోంది.

హైదరాబాద్: లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.109.66, డీజిల్ ధర రూ.97.82గా ఉంది.

క్రూడాయిల్ ధర

బుధవారం ప్రారంభ ఆసియా వాణిజ్యంలో చమురు ధరలు కొద్దిగా తగ్గాయి, బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ 1816 GMT నాటికి US డాలర్ 82.09 బ్యారెల్‌కు 23 సెంట్లు (0.3%) పడిపోయాయి, US వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ క్రూడ్ బ్యారెల్‌కు US డాలర్ 77.52 వద్ద ఉంది, 31 సెంట్లు (0.4%).క్షీణతను చూపుతోంది.