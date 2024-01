వాహనదారులకు గుడ్ న్యూస్.. పెట్రోల్, డీజిల్ కొత్త ధరలు.. ఈ రాష్ట్రాల్లో రేట్లు తెలుసుకోండి..

నేడు జనవరి 11, గురువారం అన్ని ప్రముఖ నగరాల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. ఫ్యూయల్ రిటైలర్ల నుండి తాజా ధరల అప్ డేట్ ప్రకారం, దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలలో ఎటువంటి హెచ్చుతగ్గులు లేవు.

క్రూడాయిల్ ధరలు

గురువారం వాణిజ్య సమయంలో, US వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ 20 సెంట్లు లేదా 0.28 శాతం పెరిగి, 0202 GMT నాటికి బ్యారెల్‌కు US డాలర్ 71.57కి చేరుకుంది. బెంచ్‌మార్క్ బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఫ్యూచర్స్ కూడా 21 సెంట్లు పెరిగి 0.27 శాతం బ్యారెల్‌కు US డాలర్ 77.01 వద్ద ఉంది.

ఉత్తరప్రదేశ్‌లో పెట్రోల్ 35 పైసలు, డీజిల్ 34 పైసలు తగ్గింది. బీహార్‌లో పెట్రోల్‌పై 29 పైసలు, డీజిల్‌పై 27 పైసలు తగ్గాయి. జార్ఖండ్‌లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధర 44 పైసలు పెరిగింది. మహారాష్ట్రలోనూ పెట్రోలు, డీజిల్ ధరలు పెరిగాయి. మరోవైపు, మధ్యప్రదేశ్‌లో పెట్రోల్ 52 పైసలు, డీజిల్ 46 పైసలు తగ్గింది. పశ్చిమ బెంగాల్‌లో పెట్రోల్ ధర 44 పైసలు, డీజిల్ ధర 41 పైసలు తగ్గింది. అంతే కాకుండా, హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ హర్యానాలో కూడా నేడు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గాయి.