ఇంధన ధరల అప్ డేట్.. ఏడాదిన్నరకు పైగా దిగిరాని పెట్రోల్ డీజిల్.. ఇవాళ్టి ధరలు ఇవే..

ఇంధన రిటైలర్ల లేటెస్ట్ ధరల నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, ప్రముఖ నగరాల్లో డిసెంబర్ 6న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు మారలేదు. మరోవైపు ఒక సంవత్సరం పైగా ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. అయితే, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రాష్ట్రాల వారీగా మారుతూ ఉంటాయి, అలాగే వాల్యూ ఆధారిత పన్ను (VAT), సరుకు రవాణా ఛార్జీలు, స్థానిక పన్నులు మొదలైన వివిధ ప్రమాణాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.



గత ఏడాది మే 21న దేశ వ్యాప్తంగా ఇంధన ధరల్లో చివరిసారి మార్పు జరిగింది, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పెట్రోల్‌పై లీటరుకు రూ.8, డీజిల్‌పై రూ.6 చొప్పున ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని తగ్గించారు.

చమురు ధరలు

ఆసియాలో బుధవారం ఉదయం ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో క్రూడాయిల్ ధరలు క్షీణించాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ 0101 GMT నాటికి బ్యారెల్‌కు 8 సెంట్లు లేదా 0.1 శాతం పడిపోయి $77.12 US డాలర్‌కి పడిపోయింది, అయితే US WTI క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ 13-శాతం తగ్గుదల లేదా 0.2 శాతం, బ్యారెల్ US డాలర్ $72.19 వద్ద ట్రేడవుతోంది.