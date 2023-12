ఎలక్షన్స్ తరువాత పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గనున్నాయా.. నేడు ఒక లీటరు ధర ఎంతో తెలుసుకోండి..

ఇంధన రిటైలర్ల తాజా నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, దేశంలోని ప్రముఖ నగరాల్లో డిసెంబర్ 4న పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు మారలేదు, అలాగే ఒక సంవత్సరం పైగా ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి.



చమురు ధరలు

సోమవారం, క్రూడాయిల్ ధర ఎక్కువగా ట్రేడ్ అవుతోంది, బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ 28 సెంట్లు లేదా 0.4 శాతం పెరిగాయి, 0018 GMT నాటికి బ్యారెల్‌కు US డాలర్ 79.16కి చేరుకుంది. అదేవిధంగా, US వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ బ్యారెల్‌కు US డాలర్ 74.36 వద్ద 29 సెంట్లు లేదా 0.4 శాతం పెరిగింది.