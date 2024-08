మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర కంపెనీ కొత్త కార్ లాంఛ్ కి సిద్ధమవుతోంది. పేరు థార్ రాక్స్.. పేరుకు తగ్గట్టుగానే రాక్ లుక్ తో అదిరిపోయింది. దీని ధర, మైలేజ్ ఇతర ఫీచర్లు ఏంటో తెలుసుకుందాం రండి.



మహేంద్ర థార్ రాక్స్ విషయానికొస్తే..

థార్ రాక్స్ ధరలెంతో తెలుసా..

థార్ రాక్స్ ఆరు వేరియంట్లలో మార్కెట్ లోకి అడుగుపెట్టనుంది. పెట్రోల్ వేరియంట్ బేసిక్ MX1 MT ధర రూ.12.99 లక్షలు కాగా, MX3 AT ధర రూ. 14.99 లక్షలకు ఎక్స్ షోరూం ధరలతో ప్రారంభమవుతాయి. డీజిల్ వేరియంట్‌ల కోసం, MXI ధర రూ. 13.99 లక్షలు, MX3 MT రూ. 15.99 లక్షలు, AX3 L MT మరియు MX5 MT ధర రూ. 16.99 లక్షలు, AX5 L AT, AX7 MT 18.99 లక్షలకు లభ్యమవుతాయి. ఎల్ఈడీ ప్రొజెక్టర్ ల్యాంప్ లు ఈ రెండు కార్ల అందాన్ని మరింత పెంచాయి. వీటికి సన్ రూఫ్ ఉంది. ఈ కార్లు డీప్ ఫారెస్ట్, ఎవరెస్ట్ వైట్, టాంగో రెడ్, బ్యాటిల్‌షిప్ గ్రే, నెబ్యులా బ్లూ, బర్న్ట్ సియన్నా, స్టెల్త్ బ్లాక్ రంగుల్లో మార్కెట్లోకి రానున్నాయి. డిజైన్ Bi-LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, C shaped DRLలతో ఉన్న బోల్డ్ ఫ్రంట్ గ్రిల్‌, నిటారుగా ఉన్న క్యాబిన్ కారుకు చాలా అందాన్నిచ్చాయి.