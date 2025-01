మొబైల్ మీ చేతిలో ఉందంటే మీకు ప్రైవసీ లేనట్టే. ఎందుకంటే అందులో ఉండే కాండీ క్రష్ లాంటి కొన్ని యాప్స్ మీ పర్సనల్ డేటాని తీసుకొని మనల్ని వాచ్ చేస్తున్నాయి. ఇదేదో మామూలుగా చెబుతున్న మాట కాదు. ఓ ప్రముఖ మీడియా వెల్లడించిన వివరాల్లో ఈ సమాచారం ఉంది. ఈ స్కామ్ గురించి మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం రండి.



గ్రేవి అనలిటిక్స్ వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు సాధారణంగా వినియోగదారు సమాచారాన్ని సేకరించవు. దానికి బదులుగా ఆండ్రాయిడ్, iOS పరికరాల్లో వినియోగదారు డేటాను యాక్సెస్ చేయడానికి వారు తరచుగా సేవా ఏజెన్సీలతో కలిసి పనిచేస్తారు.

మీ వ్యక్తిగత డేటాను మీరు రక్షించుకోవాలంటే ఇకపై మీరు ఏ యాప్ ఇన్ స్టాల్ చేసినా అవసరమైన అనుమతులు మాత్రమే ఇవ్వండి. ప్రతి దానికి పర్మీషన్ ఇచ్చేస్తే మీ వ్యక్తిగత సమాచారం దొంగతనానికి గురయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మీరు ఐఫోన్ వాడుతూ ఉంటే "Ask Apps Not to Track" ఫీచర్‌ని ఉపయోగించండి.