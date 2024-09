రోజుకు రూ.50 పొదుపు చేస్తే చేతికి రూ.30లక్షలు - ఈ పోస్టాఫీస్ సూపర్ స్కీమ్ ఏంటో తెలుసా?

save Rs.50 a day, you will get Rs.30 lakhs : మీరు రోజూ రూ. 50 పెట్టుబడి పెడితే మెచ్యూరిటీపై రూ. 35 లక్షల వరకు అందుకోవ‌చ్చు. పోస్ట్ ఆఫీస్ గ్రామ సురక్ష యోజన పథకం అని పిలవబడే ఈ పొదుపు పథకం తక్కువ మొత్తంలో అధిక రాబడిని ఇస్తుంది. ఈ అద్బుతమైన పోస్టాఫీస్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ గురించిన పూర్తి వివ‌రాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.



save Rs.50 a day, you will get Rs.30 lakhs : మీరు రోజూ రూ.50 పెట్టుబ‌డి పెడితే మెచ్యూరిటీపై రూ. 35 లక్షల వరకు అందుకోవ‌చ్చు. భార‌తీయ పోస్ట‌ల్ డిపార్ట్‌మెంట్ అందిస్తున్న అద్భుత‌మైన ప‌థ‌కం పోస్టాఫీసు గ్రామ సురక్ష యోజన. "పోస్టాఫీస్ గ్రామ సురక్ష యోజన 2024" కింద స్పెషలిస్ట్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ కోసం గ్రామీణ ప్రాంతాల వారి కోసం ఈ ప‌థ‌కం తీసుకువ‌చ్చారు. ఈ పథకం ద్వారా, పౌరులు క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మంచి రాబడిని పొందవచ్చు. వారి భవిష్యత్తును సురక్షితం చేసుకోవచ్చు. పోస్ట్ ఆఫీస్ గ్రామ సురక్ష యోజన పథకం ప్రయోజనాలు, దీని అర్హతలు, దరఖాస్తు ప్రక్రియ గురించిన పూర్తి వివ‌రాలు మీకోసం.

పోస్ట్ ఆఫీస్ గ్రామ సురక్ష యోజన ప‌థ‌కాన్ని గ్రామీణ ప్రాంత ప్ర‌జ‌ల కోసం తీసుకువ‌చ్చారు. ఈ ప‌థ‌కం పేరు పోస్ట్ ఆఫీస్ విలేజ్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్. దీనిని భారత పోస్టల్ శాఖ ద్వారా ప్రారంభించారు. లబ్ధిదారులు దేశంలోని గ్రామీణ ప్రజలు ఉంటారు. దీని ప్ర‌ధాన లక్ష్యం పొదుపు చేసేలా గ్రామీణ ప్రజలను చైతన్యం చేయ‌డం. పోస్టాఫీసు గ్రామ సురక్ష యోజన ప‌థ‌కం : ఇండియన్ పోస్టల్ డిపార్ట్‌మెంట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ విలేజ్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్‌ను ప్రారంభించింది. 19 నుండి 59 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న ఎవరైనా పోస్ట్ ఆఫీస్ గ్రామ సురక్ష యోజనలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఈ పథకంలో మీరు రోజుకు కేవలం రూ. 50 పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మంచి రాబడిని పొందవచ్చు. మీరు ప్రతి నెలా రోజుకు రూ.1500 పెట్టుబడి పెట్టాలి. పోస్ట్ ఆఫీస్ గ్రామ సురక్ష యోజనలో, మీరు నిర్దిష్ట సమయం తర్వాత రూ. 35 లక్షల రాబడిని పొందుతారు. ఈ పథకం కింద బీమా చేసిన వ్యక్తి 80 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చిన తర్వాత బోనస్‌తో పాటు రూ. 35 లక్షల ప్రయోజనం పొందుతారు. బీమా చేసిన వ్యక్తి మరణించిన తర్వాత నామినీ మొత్తం పెట్టుబడి మొత్తాన్ని అందుకుంటారు. మీరు పోస్టాఫీసు గ్రామ సురక్ష యోజనలో రూ.10,000 నుండి రూ.10 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఈ పథకంలో మీరు అధిక రాబడి ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు. పోస్టాఫీసు గ్రామ సురక్ష యోజన లక్ష్యం ఏమిటి? భారతీయ పోస్టల్ డిపార్ట్‌మెంట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ గ్రామ సురక్ష యోజనను తీసుకువ‌చ్చింది. ఈ స్కీమ్ ప్రధాన లక్ష్యం దేశంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్ర‌జ‌ల‌ను పొదుపు చేయడానికి ప్రోత్సహించడం. ఈ పథకం వారికి ఆర్థిక భద్రతను సాధించే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. దీంతో వారు తమ భవిష్యత్తును సురక్షితంగా ఉంచుకోవచ్చు. దీని ద్వారా గ్రామీణ పౌరులు రెగ్యులర్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ చేయడం ద్వారా మంచి రాబడులు పొందడంతోపాటు వారి ఆర్థిక స్థితి మరింత పటిష్టంగా తయారవుతుంది.

పోస్ట్ ఆఫీస్ గ్రామ సురక్ష యోజన వివ‌రాలు: 19 నుండి 55 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల ఎవరైనా పోస్ట్ ఆఫీస్ గ్రామ సురక్ష యోజన ప‌థ‌కంలో చేర‌వ‌చ్చు. ఈ పథకంలో వాయిదా చెల్లింపు నెలవారీ, త్రైమాసికం, అర్ధ సంవత్సరం లేదా వార్షికంగా ఉంటుంది. పోస్ట్ ఆఫీస్ గ్రామ సురక్ష యోజన నుండి పెట్టుబడిదారులు అధిక రాబడిని పొందుతారు.

ఈ పథకంలో పెట్టుబడిదారులు రూ.10,000 నుండి రూ.10 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. 19 ఏళ్ల వయస్సులో ఈ పథకంలో రూ.10 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టే వ్యక్తి 55 ఏళ్ల వయస్సు వరకు ప్రతి నెలా రూ.1515 ప్రీమియం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 58 సంవత్సరాల వయస్సులో ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టే వ్యక్తి నెలవారీ రూ. 1463 పెట్టుబడి పెట్టాలి.

60 ఏళ్లు వచ్చే వరకు నెలవారీ ప్రీమియం రూ.1411 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఈ స్కీమ్‌లో 55 ఏళ్లపాటు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే, మెచ్యూరిటీ పీరియడ్ పూర్తయిన తర్వాత మీకు రూ. 31.60 లక్షల మొత్తం లభిస్తుంది. ఈ పథకం కింద, మెచ్యూరిటీ వ్యవధి పూర్తయిన తర్వాత, 58 ఏళ్లపాటు పెట్టుబడిపై బీమా చేసిన వ్యక్తికి రూ.33.40 లక్షలు అందుకుంటారు. ఇక 60 సంవత్సరాల వయస్సు వరకు ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెడితే మెచ్యూరిటీ వ్యవధి ముగిసే సమయానికి పెట్టుబడిదారుడు రూ. 34.40 లక్షల మొత్తాన్ని పొందుతారు. పెట్టుబడిదారుడు 80 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత కూడా మొత్తం డబ్బును తిరిగి పొందుతాడు. ఒక వేళ పెట్టుబడిదారుడు చనిపోతే, అతని మొత్తం డబ్బు అతని కుటుంబానికి ఇస్తారు. ఈ పథకం కింద మూడేళ్ల తర్వాత కూడా సరెండర్ చేయవచ్చు. కానీ మూడేళ్ల తర్వాత సరెండర్ చేస్తే పెట్టుబడిదారుడికి ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. పెట్టుబడిదారుడు పోస్ట్ ఆఫీస్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్ కింద ప్రతి నెల, 3 నెలలు, అర్ధ సంవత్సరం లేదా వార్షికంగా ప్రీమియం చెల్లించవచ్చు. ఈ పథకంలో, ఇన్వెస్టర్లు ప్రీమియం చెల్లించడానికి 30 రోజుల గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంటుంది.

పోస్ట్ ఆఫీస్ గ్రామ సురక్ష యోజన తో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పోస్టాఫీసు గ్రామ సురక్ష యోజనలో నెలకు రూ.1500 పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా రూ.31 లక్షల నుంచి రూ.35 లక్షల వరకు లాభం పొందుతారు. ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టే వ్యక్తులు జీవిత బీమాను కూడా పొందుతారు. మీకు కావాలంటే, మీరు ఈ పథకం కింద రుణం కోసం కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు, అయితే మీరు పోస్ట్ ఆఫీస్ గ్రామ సురక్ష యోజనలో పెట్టుబడి పెట్టిన నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత మాత్రమే రుణాన్ని పొందడానికి అర్హులుగా ఉంటారు. ఈ విధంగా, మీరు ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా జీవిత బీమా ప్రయోజనాన్ని కూడా పొందవచ్చు. పోస్టాఫీసు గ్రామ సురక్ష యోజన ప్రయోజనాలు పోస్టాఫీసు గ్రామ సురక్ష యోజనలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా దేశంలోని అన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పౌర కార్మికులు, గ్రామీణ మహిళలు లక్షల రూపాయల విలువైన ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ఈ పథకంలో, పెట్టుబడిదారులు పూర్తి జీవిత బీమా రక్షణ పొందుతారు. గ్రామ సురక్ష యోజనలో రోజుకు కనీసం రూ. 500 పెట్టుబడి పెట్టే వ్యక్తులు ప్రయోజనాలు అధికంగా ఉంటాయి. మీరు 55 సంవత్సరాలు, 58 సంవత్సరాలు లేదా 60 సంవత్సరాల వయస్సులో ప్రీమియం చెల్లింపును ఎంచుకోవచ్చు. మధ్యలో, పోస్ట్ ఆఫీస్ గ్రామ సురక్ష యోజనను ఎండోమెంట్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఇన్సూరెన్స్‌గా మార్చవచ్చు ఇది దాని ప్రత్యేకత అని చెప్పాలి. పోస్ట్ ఆఫీస్ గ్రామ సురక్ష యోజనలో పెట్టుబడిదారులు బోనస్ ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు. మీరు పాలసీని మధ్యలో సరెండర్ చేస్తే, మీరు హామీ మొత్తంపై దామాషా బోనస్ పొందుతారు. మీరు ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెడితే, మీరు బోనస్‌లతో పాటు భారీ ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.

పోస్టాఫీసు గ్రామ సురక్ష యోజన అర్హతలు ఏమిటి? పోస్ట్ ఆఫీస్ గ్రామ సురక్ష యోజన ప్రయోజనాలను పొందేందుకు దరఖాస్తుదారు తప్పనిసరిగా భారత పౌరుడిగా ఉండాలి. దరఖాస్తుదారు కనీసం 19 సంవత్సరాలు, గరిష్టంగా 55 సంవత్సరాల వయస్సు కలిగి ఉండాలి. అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఈ పథకం ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతారు. పోస్టాఫీసు గ్రామ సురక్ష యోజన ద‌ర‌ఖాస్తుకు కావాల్సిన ప‌త్రాలు ఏమిటి? 1. ఆధార్ కార్డు

2. చిరునామా / నివాస‌ రుజువు

3. పాన్ కార్డ్

4. బ్యాంకు ఖాతా

5. పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫోటో

6. మొబైల్ నంబర్

పోస్ట్ ఆఫీస్ గ్రామ సురక్ష యోజనకు ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? విలేజ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్ కింద దరఖాస్తు చేయడానికి, మీరు ముందుగా మీ సమీపంలోని పోస్టాఫీసుకు వెళ్లాలి. పోస్టాఫీసుకు వెళ్లిన తర్వాత గ్రామ సురక్ష యోజనకు సంబంధించిన దరఖాస్తు ఫారమ్ తీసుకోవాలి. దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను స్వీకరించిన తర్వాత, మీరు అవసరమైన మొత్తం సమాచారాన్ని జాగ్రత్తగా అందులో నింపాలి. అన్ని వివరాలను నమోదు చేసిన తర్వాత, అవసరమైన అన్ని పత్రాలను దరఖాస్తు ఫారమ్‌తో జతచేయాలి. ఇప్పుడు మీరు అవసరమైన దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను సంబంధిత పోస్టాఫీసులో అందించాలి. దరఖాస్తు ఫారమ్ నింపిన తర్వాత మీకు రసీదు వస్తుంది. ఇది భవిష్యత్తులో మీ ప‌థ‌కం వివ‌రాల‌ను సురక్షితంగా ఉంచుతుంది. ఈ విధంగా మీరు పోస్ట్ ఆఫీస్ గ్రామ సురక్ష యోజనలోలో చేర‌వ‌చ్చు. ఈ పథకం గ్రామీణ ప్ర‌జ‌లకు పొదుపు చేసేందుకు సువర్ణావకాశాన్ని అందించడమే కాకుండా వారి ఆర్థిక భద్రతను కూడా బలోపేతం చేస్తుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని, భారతీయ పోస్టల్ శాఖ ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించింది.

