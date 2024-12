డిజిటల్ లావాదేవీల్లో మోసాలు ఏ రేంజ్ లో జరుగుతున్నాయో రోజూ వార్తల్లో చూస్తూనే ఉన్నాం కదా.. నేరగాళ్లను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే వారు నకిలీ సిమ్ కార్డుల ద్వారా మోసాలు చేస్తున్న విషయాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. ఆ నకిలీ సిమ్ కార్డులు మీ పేరు మీద కూడా ఉండొచ్చు. మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్ కార్డులు ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ పూర్తిగా చదవండి.

మీ ఆధార్ కార్డు ఉపయోగించి ఎన్ని సిమ్ కార్డులున్నాయో తెలుసుకోవడానికి ఇలా చేయండి.

- సంచార్ సాథి అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ www.sancharsathi.gov.inను ఓపెన్ చేయండి.

- ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తున్న ఆప్షన్స్ లో Know the number of connections issued in your name ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయండి.

- అందులో మీ ఫోన్ నంబర్, క్యాప్చా ఎంటర్ చేయండి.

- మీ మొబైల్ నంబర్‌కు వచ్చిన ఓటీపీని ఎంటర్ చేయండి.

- మీ ఆధార్ కార్డుతో నమోదై ఉన్న మొబైల్ నంబర్‌ల వివరాలు మీకు కనిపిస్తాయి.

నోట్: దేశవ్యాప్తంగా ఎప్పుడూ ఎవరోఒకరు ఈ సైట్ ను ఉపయోగిస్తుండటం వల్ల బిజీగా ఉంటుంది. అందువల్ల డాటా తీసుకోవడానికి, ఇవ్వడానికి కాస్త టైం పడుతుంది. ఓపిగ్గా ప్రయత్నించండి.