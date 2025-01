Top FD rates banks: అత్యధిక FD రేట్లు అందించే బ్యాంకులు చాలానే ఉన్నాయి. ఈ ఎంపికలలో యూనిటీ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్, నార్త్ ఈస్ట్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అత్యధిక రేట్లను అందిస్తాయి.



Top FD rates banks: ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ల‌ (FDలు) విష‌యంలో రిస్క్ లేక‌పోవ‌డం, పొదుపు ఖాతాలతో పోలిస్తే అధిక వడ్డీ రేట్లు కారణంగా సాంప్రదాయిక పెట్టుబడిదారులకు ఒక ప్రముఖ ఎంపికగా ఉన్నాయి. చిన్న ఫైనాన్స్, ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలతో సహా అనేక రకాల బ్యాంకులు ప్రస్తుతం ఆకర్షణీయమైన రేట్లను అందిస్తున్నాయి. మీ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లపై అత్య‌ధిక వ‌డ్డీని అందించే బ్యాంకులు చాలానే ఉన్నాయి. ఈ ఎంపికలలో, యూనిటీ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్, నార్త్ ఈస్ట్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అత్యధిక రేట్లను అందిస్తున్నాయి. ఎంపిక చేసిన కాలానికి ఇవి 9% వరకు వ‌డ్డీని ఆఫర్ చేస్తున్నాయి.

చిన్న ఫైనాన్స్ బ్యాంకుల నుండి అత్యధిక రేట్లు వ‌స్తున్నాయి. స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు తరచుగా పోటీ వడ్డీ రేట్లను అందిస్తాయి, అధిక రాబడిని కోరుకునే వారికి ప్రాధాన్యతనిస్తాయి. ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లపై అత్య‌ధిక వ‌డ్డీ రేట్ల‌ను అందించే చిన్న ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు :యూనిటీ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్: 1001 రోజులకు 9%

నార్త్ ఈస్ట్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్: 546 రోజుల నుండి 1111 రోజుల వరకు 9%

సూర్యోదయ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్: 2 నుండి 3 సంవత్సరాలకు 8.60%

ఉత్కర్ష్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్: 2 నుండి 3 సంవత్సరాలకు 8.50%

ఈక్విటాస్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్: 888 రోజులకు 8.25%

జన స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్: 1 నుండి 3 సంవత్సరాలకు 8.25%

ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్: 12 నెలలకు 8.25%

AU స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్: 18 నెలలకు 8%

ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లపై అత్య‌ధిక వ‌డ్డీ రేట్ల‌ను అందించే ప్రైవేట్ బ్యాంకులు ప్రైవేట్ బ్యాంకులు, సాధారణంగా చిన్న ఫైనాన్స్ బ్యాంకుల కంటే కొంచెం తక్కువ రేట్లను అందిస్తున్నప్పటికీ, ఇప్పటికీ ఆకర్షణీయమైన ఎంపికలను అందిస్తున్నాయి. వాటిలో ఇవి వున్నాయి..

DCB బ్యాంక్: 19 నుండి 20 నెలలకు 8.05%

బంధన్ బ్యాంక్: 1 సంవత్సరానికి 8.05%

RBL బ్యాంక్: 500 రోజులకు 8%

ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్: 1 సంవత్సరం 5 నెలల నుండి 1 సంవత్సరం 6 నెలల వరకు 7.99%

IDFC ఫస్ట్ బ్యాంక్: 400 నుండి 500 రోజులకు 7.90%

HDFC బ్యాంక్: 55 నెలలకు 7.40%

ICICI బ్యాంక్: 15 నెలల నుండి 2 సంవత్సరాల వరకు 7.25%

ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లపై అత్య‌ధిక వ‌డ్డీ రేట్ల‌ను అందించే ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు స్థిరత్వం, దీర్ఘకాలిక భద్రతపై దృష్టి పెడతాయి, ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లపై సహేతుకమైన రేట్లను అందిస్తాయి. ఆ వివ‌రాలు ఇలా ఉన్నాయి..

కెనరా బ్యాంక్: 3 నుండి 5 సంవత్సరాలకు 7.40%

బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర: 333 రోజులకు 7.35%

ఇండియన్ బ్యాంక్: 400 రోజులకు 7.30%

బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా: 400 రోజులకు 7.30%

బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా: 400 రోజులకు 7.30%

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా: 444 రోజులకు 7.25%

పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్: 400 రోజులకు 7.25%

ఇన్వెస్టర్లు ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లను ఎందుకు ఎంచుకుంటారు?



బ్యాంక్ బజార్ సీఈఓ ఆదిల్ శెట్టి మాట్లాడుతూ, "బ్యాంకుల్లో అందించే అధిక వడ్డీ రేట్లు ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లను రిస్క్ లేని వ్యక్తులకు ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా చేస్తాయి. చిన్న ఫైనాన్స్ బ్యాంకులతో సుదీర్ఘ పదవీకాలాన్ని ఎంచుకోవడం ద్వారా, డిపాజిటర్లు 8% కంటే ఎక్కువ రేట్లను పొందవచ్చు, అయితే ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ బ్యాంకులు దీర్ఘకాలిక స్థిరత్వానికి ప్రాధాన్యతనిస్తాయని" చెప్పారు.

ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లపై ప‌న్నులు ఉంటాయ్ ! ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లపై వచ్చే వడ్డీపై పన్ను విధిస్తారు. ఇది ఆ వ్యక్తి ఆదాయపు పన్ను స్లాబ్ ఆధారంగా పన్ను విధించబడుతుంది. ప్రధాన మొత్తం కాదు. "మీ మొత్తం ఆదాయానికి వడ్డీ వేస్తారు. మీ ఆదాయపు పన్ను స్లాబ్ ప్రకారం పన్ను విధించబడుతుంది" అని శెట్టి చెప్పారు. సీనియర్ సిటిజన్లకు (ఇతరులకు రూ. 40,000) వడ్డీ రూ.50,000 దాటితే బ్యాంకులు 10% టీడీఎస్‌ను మినహాయించుకుంటాయని ఆయన వివరించారు. పాన్ అందించకపోతే ఈ రేటు 20%కి పెరుగుతుంది.

