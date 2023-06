ఈ రాశులవారికి అబద్ధాలు చెప్పేవారంటేనే ఇష్టం..!

అలాంటి వారిని ఎవరూ ఇష్టపడరు అని అనుకుంటాం. కానీ ఈ కింది రాశులవారు అలాంటివారినే కోరుకుంటారు. మరి జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం అలాంటి రాశులేంటో ఓసారి చూద్దాం...



These zodiac signs never give up during hard times



చెడును ఎవరూ కోరుకోరు. మన చుట్టూ ఉండేవారందరూ మంచివారే ఉండాలని అనుకుంటారు. కానీ చుట్టూ అలాంటివారు ఉండకపోవచ్చు. అబద్ధాలు చేసేవారు, అందరినీ మానిప్యూలేట్ చేసేవారు ఉండొచ్చు. అలాంటి వారిని ఎవరూ ఇష్టపడరు అని అనుకుంటాం. కానీ ఈ కింది రాశులవారు అలాంటివారినే కోరుకుంటారు. మరి జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం అలాంటి రాశులేంటో ఓసారి చూద్దాం...



telugu astrology

1.మిథున రాశి.. వారు ద్వంద్వ ముఖ వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు; వారు కొన్నిసార్లు కఠినమైన పరిస్థితి నుండి బయటపడటానికి అక్కడ, ఇక్కడ పడుకుంటారు. కాబట్టి, వారు తమతో సమానమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తుల చుట్టూ ఉండటానికి ఇష్టపడతారు. మిథునరాశి వారు నిజం చెప్పే వ్యక్తుల ధర్మాన్ని సహించలేరు. వీరికి అబద్దాలు చెప్పేవారే నచ్చుతారు.



telugu astrology

2.సింహ రాశి... స్నేహితులను సంపాదించుకునే విషయంలో వారు చాలా మోసపూరితంగా ఉంటారు. వారు ఎవరినైనా నమ్ముతారు. ఎవరు నిజం చెబుతున్నారో లేదో కూడా గుర్తించలేరు. తమను ఎవరైనా మోసం చేస్తున్నా కూడా వీరు గుర్తించలేరు. సింహరాశి వారు చాలా నకిలీ, మెరిసే వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తారు కాబట్టి అబద్ధాల ద్వారా ఆకర్షితులవుతారు.



telugu astrology



3.తులారాశి వారు ప్రజల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు కాబట్టి వారు ఒక నిర్ణయానికి రావడానికి కష్టపడతారు. వారు ప్రజల పట్ల చాలా శ్రద్ధ వహిస్తారు, వారు మంచి, చెడుల మధ్య తేడాను గుర్తించడంలో విఫలమవుతారు. తులారాశివారు అబద్దాలు, మానిప్యూలేట్ చేసే వారిలో కూడా మంచి చూస్తూ ఉంటారు.

telugu astrology



4.వృశ్చిక రాశి..

నిజం చెప్పే వ్యక్తులను ఈ రాశివారు సందేహిస్తారు. నిజాయతీపరులు షో-ఆఫ్‌ చేస్తున్నారని వారు నమ్ముతారు. వారి భావన కారణంగా, వారు అబద్ధాలు , మానిప్యులేటర్లతో మాత్రమే ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తారు. అలాంటి వారితో వారికి కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది.

telugu astrology



5.కుంభ రాశి.. వారు ఇతర వ్యక్తులపై చాలా నమ్మకంగా ఉంటారు. ప్రారంభంలో ఎవరు అబద్ధాలకోరు,నిజాయితీ గల వ్యక్తి కి తేడాను వారు గుర్తించలేరు. వారి తెలివితక్కువ వ్యక్తిత్వం కారణంగా, వారు అబద్ధాలు, నిజాయితీ లేని వ్యక్తులతో స్నేహం చేస్తారు. చివరికి వారు మోసం చేశారని బాధపడతారు.