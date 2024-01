రొమాంటిక్ డేట్... ఏ రాశివారితో బాగుంటుందో తెలుసా?

ఒక వ్యక్తిని ఆ జోతిష్యం చాలా వరకు ప్రభావితం చేస్తుంది. వారి వ్యక్తిత్వం కూడా దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దాని ప్రకారం.. ఒక రొమాంటిక్ డేట్ ని ప్లాన్ చేయాలంటే.. ఏ రాశివారు అద్భుతంగా ప్లాన్ చేస్తారో.. ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...



1.మేషరాశి..

ఈ రాశిచక్రం కింద జన్మించిన వ్యక్తులు సాహసోపేతమైన, శక్తివంతంగా ఉంటారు. వీరు డేట్ కి వెళ్లినా..ఏదైనా సాహస క్రీడ చేసే ఆనందిస్తారు. వారు హైకింగ్, గో-కార్ట్ రేసింగ్ లేదా వారి భాగస్వామితో కలిసి కొత్త క్రీడను ప్రయత్నించడం వంటి కార్యకలాపాలను అభినందించవచ్చు.

2.వృషభ రాశి.. వృషభరాశివారు రిలాక్స్డ్, ఇంద్రియ వాతావరణాన్ని అభినందిస్తారు. వీరు డేట్ కి వెళితే.. ఒక రుచికరమైన విందు, హాయిగా ఉండే సినిమా రాత్రి లేదా అందమైన తోటను సందర్శించడం వంటివి ఉండవచ్చు.

3.మిథున రాశి..

మిథున రాశివారు వివిధ, మానసిక ప్రేరణ కోరుకుంటారు. కాబట్టి, వారికి అనువైన తేదీలో ఉల్లాసమైన సంభాషణ, మ్యూజియం సందర్శన లేదా వారి భాగస్వామితో కామెడీ షోకి హాజరు కావచ్చు.

4.కర్కాటక రాశి.. సంబంధాలు , డేటింగ్ విషయానికి వస్తే, కర్కాటక రాశివారు భావోద్వేగ సంబంధాలకు విలువ ఇస్తాయి. వారికి సరైన తేదీలో శృంగార విందు, బీచ్‌లో సూర్యాస్తమయాన్ని చూడటం లేదా వెన్నెల నడక లేదా అర్ధవంతమైన సంభాషణతో ఇంట్లో హాయిగా ఉండే రాత్రి వంటివి ఉండవచ్చు.

5.సింహ రాశి.. సింహరాశి వారు గొప్ప హావభావాలు , స్నానం చేయడం లేదా దృష్టి కేంద్రంగా ఉండటం ఇష్టం. వారికి అనువైన తేదీలో రాత్రిపూట ఆకర్షణీయమైన ఈవెంట్, థియేటర్ ప్రదర్శన లేదా వారికి ప్రత్యేక అనుభూతిని కలిగించే ఏదైనా ఉండవచ్చు.

6.కన్య రాశి.. కన్య రాశివారు ఆలోచనాత్మకమైన , బాగా ప్రణాళికాబద్ధమైన తేదీలను ఆనందిస్తారు. ఖచ్చితమైన తేదీలో బుక్ క్లబ్, నిశ్శబ్ద కాఫీ షాప్ లేదా సుందరమైన ప్రకృతి నడకను సందర్శించవచ్చు.

7.తుల రాశి.. తులరాశివారు జీవితంలో సమతుల్యత, అందం , సామరస్యాన్ని అభినందిస్తారు. కాబట్టి, వారికి అనువైన తేదీలో క్లాసీ రెస్టారెంట్‌లో రొమాంటిక్ డిన్నర్ లేదా వారి భాగస్వామితో కలిసి సాంస్కృతిక కార్యక్రమానికి హాజరు కావచ్చు.



8.వృశ్చిక రాశి.. వృశ్చిక రాశివారు చాలా ఎమోషనల్ గా ఉంటారు. ఈ రాశివారు డేట్ కి వెళ్లాలి అంటే చాలా సీక్రెట్ గా ప్లాన్ చేస్తారు. అప్పుడు కూడా.. మనసు విప్పి.. మాట్లాడుకుంటారు.

9.ధనస్సు రాశి.. ధనుస్సు రాశివారు తమ జీవితంలో సాహసం , ఆకస్మికతను ఆనందిస్తారు. వారి ఆదర్శ తేదీ కోసం, వారు రోడ్ ట్రిప్‌కు వెళ్లాలని, ప్రత్యక్ష సంగీత కచేరీకి హాజరు కావాలని లేదా వారి భాగస్వామితో కలిసి కొత్త రెస్టారెంట్‌ని ప్రయత్నించాలని కోరుకుంటారు.



10.మకర రాశి.. మకరం సాంప్రదాయ , ప్రతిష్టాత్మక తేదీలను అభినందిస్తుంది. ఒక ఖచ్చితమైన తేదీలో అధికారిక విందు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం లేదా చారిత్రక ప్రదేశాన్ని సందర్శించడం వంటివి ఉండవచ్చు.



11.కుంభ రాశి.. భావోద్వేగ , సానుభూతిగల కుంభరాశివారు అసాధారణమైన , మేధోపరమైన ఉత్తేజపరిచే తేదీలను ఆనందిస్తారు. సైన్స్ మ్యూజియాన్ని సందర్శించడం లేదా వారి ప్రియమైన వారితో తాత్విక చర్చలలో పాల్గొనడం వంటివి వారికి అనువైన తేదీ.



12.మీన రాశి.. మీనం వారి జీవితంలో శృంగారం , సృజనాత్మకతను అభినందిస్తుంది. వారికి సరైన తేదీ అనేది ఆర్ట్ ఎగ్జిబిట్‌లో కలలు కనే సాయంత్రం, రెస్టారెంట్‌లో హాయిగా విందు లేదా వారి భాగస్వామితో సినిమా రాత్రిని కలిగి ఉండవచ్చు.