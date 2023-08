ఏ రాశివారికి ఏ రాశితో సెక్స్ లైఫ్ బాగుంటుందో తెలుసా?

మిమ్మల్ని శారీరకంగా , మానసికంగా ఆరోగ్యంగా , ఫిట్‌గా ఉంచే మరొక విషయం ఉంది. అదే భాగస్వామితో సంభోగం. జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ఏ రాశివారికి ఎవరితో సెక్స్ లైఫ్ బాగుంటుందో ఓసారి చూద్దాం..



What are the kidding male signs for spousal fun

నేటి హడావిడి జీవితంలో జీవిత భాగస్వామికి సమయం ఇవ్వడం కష్టం. ఒకరి మధ్య ప్రేమ, బంధం, ఆత్మవిశ్వాసం ఎంత ముఖ్యమో, మీ జీవితం విజయవంతంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సెక్స్ కూడా అంతే ముఖ్యం. శారీరక సంబంధానికి ఏ రాశిచక్రం మీ ఉత్తమ భాగస్వామి కాగలదో తెలుసుకోండి. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి, రోజువారీ వ్యాయామం , యోగా వంటివి మిమ్మల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి చాలా ముఖ్యమైనవి. అదేవిధంగా మిమ్మల్ని శారీరకంగా , మానసికంగా ఆరోగ్యంగా , ఫిట్‌గా ఉంచే మరొక విషయం ఉంది. అదే భాగస్వామితో సంభోగం. జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ఏ రాశివారికి ఎవరితో సెక్స్ లైఫ్ బాగుంటుందో ఓసారి చూద్దాం..

telugu astrology

మేషం: ఈ రాశివారు ఉత్సాహంగా ఉండటానికి సమయం పడుతుంది. ఈ రాశి వారి దృష్టిని ఆకర్షించడానికి మీ చేతిని, మీ వేళ్లను వారి జుట్టు లోపలికి పోనిచ్చి, ప్రేమగా నిమరాలి. ఈ రాశివారికి సింహం, తులారాశి, మిథున, వృశ్చిక రాశి వారికి ఉత్తమ భాగస్వాములు.

telugu astrology

వృషభం : వృషభ రాశి వారు ప్రతి విషయాన్ని చాలా ఎక్కువగా అనుభూతి చెందుతారు. పరిపూర్ణ ఆనందకరమైన అనుభవం కోసం ఓపికగా ఉంటారు. వారు స్పర్శ, ధ్వని లేదా వాసన ద్వారా ఆకర్షితులౌతారు. వారు వృశ్చికం, మకరం, కన్య , మకరరాశికి అనుకూలంగా ఉంటారు.

telugu astrology

మిథునం : వారు హాస్యాస్పదంగా, ఆసక్తిగా, ఆచరణాత్మకంగా ఉంటారు. మిథున రాశి వారు తమ పనిలో చాలా ముందున్నారు. మేషం, మిధునం, ధనుస్సు, కుంభరాశులతో మంచి సంబంధం ఉంటుంది.

telugu astrology

కర్కాటక రాశి : కర్కాటక రాశివారు ఎక్కువగా చర్యలను ఆనందిస్తారు. వారు చాలా ఉద్వేగభరితమైన ప్రేమికులు. సంబంధం తీవ్రతను ఆనందిస్తారు. మీనం, వృషభం, సింహం, మకరరాశికి అనుకూలం.

telugu astrology

సింహం: భాగస్వామిని ఆకర్షిస్తారు. ఎక్కువ మంత్రముగ్ధులను చేస్తారు. వారు సరదాగా ఉన్నప్పటికీ, వారి పెద్ద ఇగోలను విస్మరించడం కష్టం. వారు తుల, వృశ్చికం, మేషం , ధనుస్సుతో అనుకూలంగా ఉంటారు.



telugu astrology



కన్య రాశి : వారు చాలా ఇంద్రియాలకు సంబంధించినవారు. అతను నెమ్మదిగా లాలించడం ఇష్టపడతాడు. వృషభం, తుల, మీనం , సింహరాశికి అనుకూలంగా ఉంటారు.



telugu astrology

తుల : ఈ సంకేతం మానసిక ఉద్దీపన కాలం కంటే ఎక్కువ ఉత్సాహాన్ని కలిగించదు. సరదా సంభాషణ, చాక్లెట్ , కొంత వైన్ వారిని ఆకర్షించగలవు. మేషం, మిధునం, సింహం , ధనుస్సు రాశులు అతనికి మంచి భాగస్వాములు అవుతారు.



telugu astrology

వృశ్చికం: వీరు ఉద్వేగభరితమైన , భావోద్వేగ జీవులు. వారు వృషభం, సింహం, వృశ్చికం , మీనంతో బాగా కలిసిపోతారు.

telugu astrology

ధనుస్సు రాశి : వారు ఆకస్మికంగా , సాహసోపేతంగా ఉంటారు, వారి శారీరక సంబంధంలో ప్రయోగాలు చేయడానికి ఇష్టపడతారు. వృషభం, మిథునం , మేషరాశి వారు తమ శక్తి స్థాయిలను సరిపోల్చడానికి ఉత్తమమైన రాశిచక్రం.

telugu astrology



మకరం : ఈ రాశికి చెందిన వారి పాదాలు , మోకాలు వారి అత్యంత సున్నితమైన భాగాలుగా పరిగణిస్తారు. వారు ఆకర్షణీయంగా ఉండటానికి ఇష్టపడతారు. వారు చాలా ఇంద్రియాలను కలిగి ఉంటారు మరియు అధిక భాగస్వామి ప్రాధాన్యతలను కలిగి ఉంటారు. కర్కాటకం, వృషభం, మకరం కన్య అనుకూలంగా ఉంటారు.



telugu astrology

కుంభం: వీరు సృజనాత్మక ప్రేమికులు. వారి కోరికలను మోహింపజేయడానికి ఇష్టపడే వారి ప్రశాంతమైన ప్రవర్తనకు మోసపోకండి. తులారాశి వారు కూడా మానసికంగా ఉత్తేజాన్ని పొందేందుకు ఇష్టపడతారు. మిథునం, కుంభం, ధనుస్సు, కన్యా రాశులు అతనికి ఉత్తమ జంట.

telugu astrology

మీనం : శృంగారభరితమైన , సున్నితమైన మీనరాశి వారికి భాగస్వామిని ఆకర్షించడంలో ఇబ్బంది ఉండదు. వారు సంతోషంగా ఉండటం కంటే ఇతరులను సంతోషపెట్టడానికి ఇష్టపడతారు. వారు వృశ్చికం, మకరం, కన్య , తులరాశికి అనుకూలంగా ఉంటారు.