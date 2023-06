దీపం నూనె తో వెలిగించాలా లేక నెయ్యితోనా?

ఈ ప్రశ్నలకు తక్షణ సమాధానం సులభం- నెయ్యి , నూనె రెండింటినీ ఉపయోగించవచ్చు, కానీ అవి వేర్వేరు ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలేంటో ఓసారి చూద్దాం...



Spiritual significance of using ghee and oil lighting diya

మత విశ్వాసాల ప్రకారం, ఇంట్లో దీపం వెలిగించడం మీకు అనేక విధాలుగా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇది మీ ఇంటి చుట్టూ ఉన్న ప్రతికూల శక్తులను దూరం చేస్తుంది. ఆనందం, సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది.



దురదృష్టం లేదా 'వాస్తు దోషాన్ని' అంతం చేయడం శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. దీపం వెలిగించడం అనేది అన్ని మతపరమైన ఆచారాలలో, దేవతా పూజలలో అంతర్భాగం. మొత్తంమీద, ఇది దేశవ్యాప్తంగా విస్తృతంగా అనుసరించే పవిత్రమైన ఆచారం.

మీ ఇంట్లో దీపం వెలిగించడానికి నెయ్యి మాత్రమే వాడాలా? లేక నూనె అయినా వాడొచ్చా? ఈ రెండింటిలో ఏదివాడటం ఉత్తమమో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.



diwali 2022

నెయ్యి Vs నూనె

మత విశ్వాసాల ప్రకారం, మీ రోజువారీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసే ఏవైనా నెరవేరని కోరికలు ఉంటే, మీరు నూనె దీపాన్ని వెలిగించాలి. మరోవైపు భగవంతుని పూజలో ఎప్పుడూ నెయ్యి దీపాన్ని ఉపయోగించాలి. ఈ రెండు దీపాలు వెలిగించడం వల్ల

మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచడానికి లేదా బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడుతుంది.



శని మంత్రాలు మీరు శనిగ్రహం ప్రతికూల, విధ్వంసక ప్రభావాలను నివారించడానికి లేదా 'సడేసతి' సవాళ్లను అధిగమించాలనుకుంటే, ఆవనూనెతో వెలిగించిన దీపం మీకు అత్యంత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.



హనుమంతునికి భక్తిని తెలియజేయడానికి, మీరు మల్లె నూనెతో మూడు మూలల దీపాన్ని వెలిగించవచ్చు. మంగళవారం శనివారం ఇలా చేయండి.మరోవైపు, సూర్య భగవానుడు, కాల భైరవుడిని శాంతింపజేయడానికి ఆవనూనె దీపాన్ని వెలిగించడం మంచిది.



ఒక వ్యక్తి జాతకంలో రాహువు, కేతువు అననుకూల స్థానాలు ఉంటే, వారి ప్రతికూల ప్రభావాలను నివారించడానికి నూనె దీపం వెలిగించడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని నమ్ముతారు.