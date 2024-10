ఇంటి ఆగ్నేయంలో ఇవి మాత్రం ఉంచకూడదు..!

మనం చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్ల కారణంగా.. అది ఇంట్లో నెగిటివ్ ప్రభావాన్ని ఎక్కువగా చూపిస్తాయట. దాని వల్ల ఇంటికి చాలా నష్టం చేకూరే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Do not place these items in the south-east corner of the house

వాస్తు శాస్త్రంలో దిశలకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ప్రతి దిశ మన జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుందని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతుంది. మనం ఇంటిని నిర్మించేటప్పుడు.. ఎలాంటి వాస్తు నియమాలు పాటిస్తామో.. ఇంట్లో ఉంచే వస్తువుల విషయంలోనూ అంతే జాగ్రత్తపడాలట. ఎందుకంటే.. మనం చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్ల కారణంగా.. అది ఇంట్లో నెగిటివ్ ప్రభావాన్ని ఎక్కువగా చూపిస్తాయట. దాని వల్ల ఇంటికి చాలా నష్టం చేకూరే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి పొరపాటున కూడా ఆగ్నేయం దిశలో ఎలాంటి వస్తువులు ఉంచకూడదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...



ఏ దిక్కులో ఏది ఉంటే శుభం..? ఆగ్నేయ దిశలో పూజ గది ఉండటం ఇంటికి చాలా శుభప్రదం. పశ్చిమ దిశ సంపద, శ్రేయస్సుకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. ఈ దిశ లక్ష్మీ దేవితో అనుబంధం కలిగి ఉంటుంది. అందుకే ఈ దిశలో డబ్బులు దాచుకోవడం, బంగారం నిల్వ చేయడం లాంటివి చేయాలి. అలా చేస్తే.. ఇంటికి చాలా శుభంగా ఉంటుందట. ఇక ఉత్తర దిక్కును కుభేరుని దిక్కుగా భావిస్తారు. ఈ దిక్కులో.. నీటి వనరు ఉండేలా చూసుకోవాలి. అప్పుడు ఇంటికి శుభం జరుగుతుంది. ఇక.. దక్షిణ దిశను యమరాజుకు సంబంధించినదిగా భావిస్తారు. ఈ దిశలో పొరపాటున కూడా నిద్రపోకూడదు. ఇది మీకు, ఇంటికి అస్సలు శుభం కాదు. ఇక..ఉత్తర దిక్కును దేవతల దిక్కుగా పరిగణిస్తారు. ఇక్కడ పూజా మందిరాన్ని నిర్మించడం శుభప్రదం. అగ్ని దేవుడు ఆగ్నేయ దిశలో నివసిస్తున్నాడు. ఇక్కడ వంటగది నిర్మించడం శుభపరిణామం. వాయువ్యం వాయుదేవుని దిశగా పరిగణిస్తారు. . ఇక్కడ పిల్లల గది నిర్మించడం శుభపరిణామం. నైరుతి భూమి దేవత దిశగా పరిగణిస్తారు. బరువైన వస్తువులను ఇక్కడ ఉంచడం శ్రేయస్కరం. ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో పొరపాటున కూడా ఇంటికి ఆగ్నేయ దిశలో ఎలాంటి వస్తువులు ఉంచకూడదు.

ఆగ్నేయ దిశ అంటే ఏమిటి..? వాస్తు శాస్త్రంలో ఆగ్నేయ దిశ ఒక ముఖ్యమైన దిశ. ఈ దిశ అగ్ని మూలకానికి సంబంధించినది. చాలా ఎక్కువ శక్తి స్థాయిని కలిగి ఉంటుంది. ఈ దిశ శక్తి ప్రధాన వనరుగా పరిగణిస్తారు. సాధారణంగా వంటగది ఈ దిశలో నిర్మింస్తారు. ఎందుకంటే అగ్ని మూలకం వంటగదితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఈ దిశలో ఎక్కువ లోహం లేదా నీరు ఉండటం అంత మంచిది కాదు.



ఆగ్నేయ దిశలో ఉండకూడనిది ఏంటి..? వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంట్లోని వివిధ కోణాలకు వేర్వేరు ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఆగ్నేయ కోణం, ఇది ఆగ్నేయ దిశలో, అగ్ని మూలకాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ కోణం అధిక శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. శక్తి , ఉత్సాహంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఆగ్నేయ కోణం అధిక శక్తి శాంతియుత నిద్రకు అనుకూలమైనది కాదు. ఇది విశ్రాంతి లేకపోవడం, నిద్రలేమి, ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది. వాస్తు ప్రకారం, ఆగ్నేయ కోణంలో పడకగది ఉండటం వల్ల అధిక రక్తపోటు, గుండె జబ్బులు, కోపం వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. ఈ కోణంలో పడకగది ఉండటం వల్ల వ్యక్తిగత సంబంధాలలో టెన్షన్ , గొడవలు పెరుగుతాయి. ఆగ్నేయ కోణంలో పడకగది ఉండటం వల్ల ఆర్థికంగా నష్టపోవచ్చు. కాబట్టి.. ఆ పొరపాటు మాత్రం చేయకండి.

నీరు, అగ్ని రెండూ బలమైన అంశాలు. ఈ రెండింటినీ కలిపి ఉంచినప్పుడు, ప్రతికూల ప్రభావం చూపే శక్తి అసమతుల్యత ఉంది. వాస్తు ప్రకారం, నీటికి సంబంధించిన వస్తువులను ఆగ్నేయ మూలలో ఉంచడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. నీటికి సంబంధించిన వస్తువులను ఆగ్నేయ మూలలో ఉంచడం వల్ల మనిషికి మానసిక సమస్యలు వస్తాయి. కాబట్టి.. ఆ పొరపాటు కూడా చేయకపోవడం మంచిది.

