ఈ రాశులవారు అబద్ధం ఆడటంలో నిష్ణాతులు..!

కొందరికి అబద్ధం చెప్పడం నీళ్ళు తాగినంత తేలిక. ముఖ్యంగా కొంతమంది రాశివారు అబద్ధాలు చెప్పడంలో నిష్ణాతులు. ఎక్కడ, ఎలా, ఏమి, ఏ సందర్భంలో ఎలా అబద్దాలు చెప్పాలో వీరికే బాగా తెలుసు. మరి ఆ రాశులేంటో ఓసారి చూద్దాం...



మేషం: మేషరాశి వారు అబద్ధాలు చెప్పడం చాలా అరుదు. కానీ వారు ఒక్కసారి అబద్దం చెబితే, అది అబద్దమని ఎవరూ గుర్తించలేరు. కచ్చితంగా అదే నిజం అని నమ్మకం కలిగేలా చెబుతారు. ముఖ్యంగా వీరు డేటింగ్ లో ఉన్నప్పుడు సులభంగా అబద్ధాలు చెబుతారు.



వృషభం : వృషభ రాశి వారు సాధారణంగా ఎలాంటి సమస్యా పరిస్థితుల్లో తమను తాము ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నించరు. కానీ, వారు అబద్ధం చెబితే గోడకట్టినంత అందంగా ఉంటుంది.

మిథునం: అబద్ధం ఆటగా ఉంటే, పోటీలో మిథున రాశివారు విజేతగా నిలుస్తారు. అప్పటికప్పుడు అబద్దాలు అల్లేస్తారు. ఎప్పుడు ఎలా అబద్దాలు చెప్పాలో వీరికి బాగా తెలుసు.

కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశివారు తాము ఇష్టపడే వ్యక్తికి చాలా రక్షణగా ఉంటారు. కానీ ఈ కర్కాటకరాశి కుటుంబాన్ని, స్నేహితులను లేదా భాగస్వామిని ఎప్పుడూత ఉంచుకోవడానికి ఎలాంటి అబద్ధం చెప్పడానికైనా సిద్ధంగా ఉంటారు.

సింహరాశి : సింహరాశి వారు ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రతి విషయంలోనూ కలుపుకొని పోవడానికి ఇష్టపడతారు. వారు తమ అబద్ధాలను చాలా తేలికగా చెబుతారు, ప్రజలు దానిని నిజం అని నమ్ముతారు.

కన్య: ఒక్క అబద్ధం వల్ల తాము సమస్య నుంచి బయటపడతాము అనుకుంటే ఈ రాశివారు కచ్చితంగా అబద్దమే చెబుతారు. వీరు అవసరానికి మాత్రమే అబద్దం చెబుతారు. కానీ అందరూ నమ్మేలా చెబుతారు.



తుల: ఇతరులకు హాని చేయడం కంటే అబద్ధం ఆడటం పెద్ద నేరం ఏమీ కాదు అని వీరు భావిస్తారు.. ఒక చిన్న అబద్ధం వల్ల లాభం జరిగితే తప్పేంటి అని వీరు అనుకుంటారు.

వృశ్చికం: వృశ్చికరాశి వారు తమను తాము రక్షించుకోవడానికి లేదా ఇతరులను రక్షించుకోవడానికి అబద్ధాలు చెబుతారు. మీరు ఎప్పుడైనా అబద్ధం చెప్పవలసి వస్తే, ఎలా చెప్పాలో వృశ్చిక రాశివారిని అడగాలి.

ధనుస్సు: ధనుస్సు రాశి వారు తమను తాము రక్షించుకోవడానికి అబద్ధాలు చెబుతారు. కానీ, అబద్ధం చెప్పినా కొద్దిసేపటికే అసలు నిజాన్ని బయటపెడతారు.

మకరం: మకరరాశి వారు అబద్ధాలు చెప్పడంలో నిష్ణాతులు. మరియు అతను అబద్ధం చెబితే, అసలు నిజం తెలుసుకోవడానికి చాలా కాలం పడుతుంది.

కుంభం: కుంభరాశి వారికి అబద్ధం ఒక కళ లాంటిది. మనలో చాలామంది ఈ రాశివారి నోటి నుండి వచ్చే ప్రతిదాన్ని నమ్ముతారు, ఎందుకంటే ఈ రాశివారు చాలా నమ్మకంగా అబద్ధం చెబుతాడు.

