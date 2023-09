ఈ రాశులవారు ఫుల్ డామినేటింగ్ గా ఉంటారు...!

రిస్క్ తీసుకోవడానికి భయపడని , సంకల్పంతో తమ లక్ష్యాలను కొనసాగించే సహజ నాయకులు. అయినప్పటికీ, వారి ఆధిపత్యం కొన్నిసార్లు ఇతరులను ఇబ్బంది పెడుతుంది.



These Are The 6 Most Talkative Zodiac Signs



మన చుట్టూ చాలా రకాల వ్యక్తిత్వాలతో ఉంటారు. ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో వ్యక్తిత్వం అయితే, జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ఈ కింది రాశులవారు ఫుల్ డామినేటింగ్ గా ఉంటారు. ఎవరిమీద అయినా, డామినేట్ చేయాలని చూస్తూ ఉంటారట. మరి అలాంటి రాశులేంటో ఓసారి చూద్దాం...

telugu astrology



1.మేష రాశి.. మేషం తరచుగా రాశిచక్రంలో అత్యంత ఆధిపత్య సంకేతాలలో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు.. అవన్నీ చర్య , దృఢత్వానికి సంబంధించినవి, ఇది వారికి బాధ్యత వహించడానికి, నాయకత్వం వహించాలనే బలమైన కోరికను కలిగి ఉంటుంది. వారు పోటీ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. రిస్క్ తీసుకోవడానికి భయపడని , సంకల్పంతో తమ లక్ష్యాలను కొనసాగించే సహజ నాయకులు. అయినప్పటికీ, వారి ఆధిపత్యం కొన్నిసార్లు ఇతరులను ఇబ్బంది పెడుతుంది.



telugu astrology

2.సింహ రాశి.. సింహ రాశి వారు కూడా ఆధిపత్యంతో సంబంధం కలిగి ఉంటారు. వారు స్పాట్‌లైట్‌ని కోరుకుంటారు. సామాజిక పరిస్థితులను నియంత్రించడంలో ఆనందిస్తారు. వారు ఇతరులను తమ వైపుకు ఆకర్షించే అయస్కాంత ఉనికిని కలిగి ఉంటారు. వారి ఆధిపత్యం మరింత సినిమాటిక్ గా ఉంటుంది. వారు నాయకత్వ పాత్రలలో వృద్ధి చెందుతారు. అయినప్పటికీ, వారు యజమాని లేదా డిమాండ్ చేసే ధోరణితో పోరాడవచ్చు.

telugu astrology



3.వృశ్చిక రాశి వృశ్చికం దాని తీవ్రమైన, నిశ్చయాత్మక స్వభావానికి ప్రసిద్ది చెందింది. ఇది తరచుగా వ్యక్తిగత , వృత్తిపరమైన సంబంధాలలో ఆధిపత్యంగా వ్యక్తమవుతుంది.ఈ రాశి వారు సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారు. అధిక పోటీని కలిగి ఉంటారు. ఈ రాశిచక్రం మానసికంగా తీవ్రమైనది. వారు సంక్లిష్టమైన పరిస్థితులను బలమైన ఉద్దేశ్యంతో నావిగేట్ చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు, ఇది కొన్నిసార్లు వారిని ఆధిపత్యం చేస్తుంది. అయినప్పటికీ, వారు తమ సంబంధాలలో రహస్యంగా, స్వాధీనపరులుగా కూడా ఉంటారు.

telugu astrology



4.మకర రాశి..

మకరరాశి వారు ఆచరణాత్మకత, ఆశయం,సంకల్పానికి ప్రసిద్ధి చెందారు. వారు తమ లక్ష్యాలను సాధించడానికి, విజయం సాధించాలనే కోరికతో ఉంటారు. వారు తరచుగా వృత్తిపరమైన రంగంలో ఆధిపత్యంగా కనిపిస్తారు, ఇక్కడ వారి నాయకత్వ లక్షణాలు ప్రకాశిస్తాయి. ఈ వ్యక్తులు అత్యంత వ్యవస్థీకృతంగా ఉంటారు. ప్రశాంతంగా, కంపోజ్డ్ పద్ధతిలో బాధ్యతలు స్వీకరించగలరు. వారి ఆధిపత్యం దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవడం , సాధించడంలో వారి సామర్థ్యంలో పాతుకుపోయింది. అయినప్పటికీ, వారు వర్క్‌హోలిక్ ధోరణులతో , వ్యక్తిగత సంబంధాల కంటే వారి కెరీర్‌కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.