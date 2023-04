ఆకాశంలో అద్భుతం... 100ఏళ్ల తర్వాత మూడు సూర్యగ్రహణాలు..!

ఇది బృహస్పతి మేషరాశిలో వచ్చి సూర్యునితో మైత్రి ఏర్పడుతుంది. అలాగే పంచాంగ ప్రకారం వైశాఖ అమావాస్య రోజున గ్రహణం ఏర్పడుతుంది. అందుకే ఇది చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తారు.

ఆకాశంలో అద్భుతం జరగనుంది. ఈ ఏడాది మరో సూర్యగ్రహణం ఏర్పడనుంది. ఈ సూర్యగ్రహణం దాదాపు 100ఏళ్ల తర్వాత ఏర్పడుతుతండటం విశేషం. దీనినే హైబ్రిడ్ సూర్యగ్రహణం అని పిలుస్తారు.



solar eclipse

ఈ సంవత్సరంలో మొదటి సూర్యగ్రహణం 20 ఏప్రిల్ 2023న సంభవిస్తుంది. ఈ సూర్యగ్రహణానికి చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. ఈ సూర్యగ్రహణం మేషరాశిలో ఏర్పడుతుంది. ఇది బృహస్పతి మేషరాశిలో వచ్చి సూర్యునితో మైత్రి ఏర్పడుతుంది. అలాగే పంచాంగ ప్రకారం వైశాఖ అమావాస్య రోజున గ్రహణం ఏర్పడుతుంది. అందుకే ఇది చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తారు

Solar eclipse 2022-Dos and don'ts to follow to protect your eyes during the grahan

విశేషమేమిటంటే ఏప్రిల్ 20న జరిగే సూర్యగ్రహణంలో ఒకే రోజు మూడు రకాల సూర్యగ్రహణాలు కనిపించనున్నాయి. శాస్త్రవేత్తలు దీనిని 'హైబ్రిడ్' సూర్యగ్రహణం అని పిలుస్తారు. అంతేకాకుండా, ఈ గ్రహణాన్ని నిగలు సూర్యగ్రహణం లేదా శంకర సూర్యగ్రహణం అని కూడా అంటారు. ఏప్రిల్ 20 సూర్యగ్రహణం భారతదేశాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందో లేదో తెలుసుకుందాం.

సూర్య గ్రహణం సమయం

సూర్యగ్రహణం 20 ఏప్రిల్ 2023 గురువారం ఉదయం 07:04 గంటలకు సంభవిస్తుంది. గ్రహణం మధ్యాహ్నం 12:29 గంటలకు ముగుస్తుంది. గ్రహణం మొత్తం వ్యవధి 5 గంటల 24 నిమిషాలు. అయితే ఈ గ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించదు. అందుకే దాని సూతకం కూడా ఇక్కడ చెల్లదు. అన్ని మతపరమైన కార్యక్రమాలు చేసుకోవచ్చు. అంటార్కిటికా, థాయిలాండ్, చైనా, బ్రూనై, సోలమన్ దీవులు, ఫిలిప్పీన్స్, తైవాన్, పపువా న్యూ గినియా, ఇండోనేషియా, ఆస్ట్రేలియా, తూర్పు, దక్షిణ ఆసియా, పసిఫిక్ మహాసముద్రం , హిందూ మహాసముద్రం లొ గ్రహణం కనిపిస్తుంది. ఈ సంవత్సరంలో రెండవ , చివరి సూర్యగ్రహణం అక్టోబర్ 14 న ఏర్పడుతుంది.

హైబ్రిడ్ సూర్యగ్రహణం అంటే ఏమిటి?

హైబ్రిడ్ సూర్యగ్రహణం అనేది పాక్షిక, సంపూర్ణ కంకణాకార సూర్యగ్రహణాల కలయిక. భూమి ఉపరితలం వక్రంగా ఉన్నందున, చంద్రుని నీడ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కదులుతున్నప్పుడు పాక్షిక , సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం మధ్య కొన్నిసార్లు గ్రహణం మారవచ్చు. దీనినే యాన్యులర్ హైబ్రిడ్ ఎక్లిప్స్ అంటారు. ఏప్రిల్ 20న ఎక్స్‌మౌత్‌లోని పరిశీలకులకు, గ్రహణం పాక్షికం నుండి మొత్తానికి , తిరిగి సంపూర్ణంగా పురోగమిస్తుంది.