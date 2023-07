కోర్టు సమస్యల్లో చిక్కుకున్నారా? ఇలా చేస్తే విజయం మీదే..!

లేదంటే విచారణ సుదీర్ఘకాలం కొనసాగుతుంది. కేసుకు సంబంధించిన అన్ని పత్రాలు, పత్రాలు ఈశాన్య దిశలో ఉంచండి. ఇది బాగుంటుంది.



కోర్టు సమస్యలకు దూరంగా ఉండాలని అందరూ అనుకుంటారు. కానీ చాలా సార్లు జరిగేది ఏమిటంటే, ఒక వ్యక్తి కోర్టుకు వెళ్లడం లేదా పోలీసులతో వాదన లేదా మరేదైనా సమస్యను ఎదుర్కోవడం.



మీరు ఏదైనా రకమైన వ్యాజ్యాన్ని ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే, ముందుగా ఆ కేసుకు సంబంధించిన ఫైల్‌లు, పేపర్‌లను తనిఖీ చేయండి.వాటిని ఏ దిశలో ఉంచారో చూడండి. దీన్ని చూసిన తర్వాత, ఈ క్రింది చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది.

కేసు సంబంధిత ఫైల్‌లు,పేపర్‌లు నైరుతి దిశలో ఉంటే, దానిని అక్కడి నుండి తీసివేయండి. లేదంటే విచారణ సుదీర్ఘకాలం కొనసాగుతుంది. కేసుకు సంబంధించిన అన్ని పత్రాలు, పత్రాలు ఈశాన్య దిశలో ఉంచండి. ఇది బాగుంటుంది.





పశ్చిమ దిశలో పసుపు కాగితంపై నీలిరంగు పెన్నుతో మీ కోరికను వ్రాయండి. దీంతో మీరు ఎదుర్కొంటున్న సమస్య త్వరలో తీరిపోతుంది. అన్ని ఫైల్‌ల కుడి మూలలో కుంకుమ రంగుతో స్వస్తిక్ చిత్రాన్ని గీయండి.



మంగళవారం, హనుమంతుని ఆలయంలో బెల్ల-కడలె ప్రసాదాన్ని అందించండి. కోర్టు సంబంధిత కార్యక్రమాలకు హాజరయ్యేటప్పుడు నలుపు రంగు దుస్తులు ధరించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఫలితం మీకు అనుకూలంగా వచ్చే అవకాశాలు పెరుగుతాయని నమ్ముతారు.



ఒక కేసు విన్నప్పుడు, ముందుగా మీ లాయర్‌కి పెన్ను, దుస్తులు బహుమతిగా ఇవ్వండి. ఇది మిమ్మల్ని విజేతగా చేస్తుంది. కోర్టు విచారణకు వెళ్లే ముందు భైరవ ఆలయానికి వెళ్లి పూజ చేసి దేవత ముందు దీపం వెలిగించండి. నల్ల కుక్కకు ఆహారం ఇవ్వండి. అన్ని బాగా జరుగుతాయి.