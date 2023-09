మేష రాశిలోకి గురు గ్రహ తిరోగమనం.. ఈ రాశులకు చాలా నష్టం..!

గురు గ్రహం ఈరోజు సాయంత్రం 4.58 గంటలకు మేషరాశిలో తిరోగమనం చేయబోతున్నాడు. బృహస్పతి తిరోగమన కదలిక కారణంగా, కొన్ని రాశుల వారు ఊహించని సమస్యను ఎదుర్కోవచ్చు.



బృహస్పతి (గురు గ్రహం) కదలిక 12 రాశిచక్రాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. గురు గ్రహం ఈరోజు సాయంత్రం 4.58 గంటలకు మేషరాశిలో తిరోగమనం చేయబోతున్నాడు. బృహస్పతి తిరోగమన కదలిక కారణంగా, కొన్ని రాశుల వారు ఊహించని సమస్యను ఎదుర్కోవచ్చు.



మేష రాశి..

మేషరాశివారు ఈ కాలంలో సహనంతో ఉండాలి. బృహస్పతి తిరోగమన చలనం మిమ్మల్ని గందరగోళానికి గురి చేస్తుంది. కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. ఈ సమయంలో మీ ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. అలాగే ఆర్థిక విషయాలలో హెచ్చు తగ్గులు ఉండవచ్చు. .

వృషభ రాశి.. బృహస్పతి తిరోగమన కదలిక ఈ రాశి ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది. మహిళలు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఈ సమయంలో కార్యాలయంలో పనిలో కొన్ని అడ్డంకులు ఉండవచ్చు, సహోద్యోగులతో విభేదాలు ఉండవచ్చు. అంతే కాకుండా కుటుంబంలో కొన్ని విషయాల్లో అభిప్రాయభేదాలు రావచ్చు.

కర్కాటక రాశి..

బృహస్పతి తిరోగమన చలనం కర్కాటక రాశి వారికి సమస్యలను కలిగిస్తుంది. మీరు ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తుంటే, ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేయండి. కొత్త సవాళ్లు మీకు ఎదురుచూడవచ్చు. అదేవిధంగా తండ్రితో సంబంధంలో హెచ్చు తగ్గులు ఉండవచ్చు.



సింహ రాశి..

బృహస్పతి తిరోగమన కదలిక ఈ గుర్తుకు బాధ్యత భారాన్ని పెంచుతుంది. ఇది ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది. గుండె జబ్బులకు సంబంధించిన క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు.