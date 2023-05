ఈ అబ్బాయిలు.,.. భార్యలను మహా రాణుల్లా చూస్తారు..!

ఈ పేరుతో ఉన్న అబ్బాయిలను చూడండి, వారు తమ భార్యను రాణిలా చూస్తారు. భార్య చిన్న కోరికను తీర్చడం కూడా పెద్ద విషయంగా భావిస్తారు. ఆమె చిరునవ్వులో అతను ఆనందం వెతుక్కుంటాడు.

మన బర్త్ చార్ట్, మన ముఖం, మన చేతులపై ఉన్న గీతలు, మన దుస్తులు మన గురించి చాలా చెబుతాయి. అలాగే పేరులోని మొదటి అక్షరం కూడా మన వ్యక్తిత్వ రహస్యాలన్నింటినీ వెల్లడిస్తుంది. ఎందుకంటే, హిందూ మతంలో పేరు పుట్టిన సమయం, రాశి, నక్షత్రం ప్రకారం పెడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి, జాతకం, పేరు, మన స్వభావం అన్నీ ఒకదానికొకటి సంబంధం కలిగి ఉంటాయి.



ఈ పేరుతో ఉన్న అబ్బాయిలను చూడండి, వారు తమ భార్యను రాణిలా చూస్తారు. భార్య చిన్న కోరికను తీర్చడం కూడా పెద్ద విషయంగా భావిస్తారు. ఆమె చిరునవ్వులో అతను ఆనందం వెతుక్కుంటాడు. తమ భార్యను బేషరతుగా ప్రేమిస్తూ.. ఆమెను రాణిలా చూసుకునే అబ్బాయిల పేర్లు సాధారణంగా క్రింది అక్షరాలతో ప్రారంభమవుతాయి.



Name Astrology

అక్షరం అ

ఆంగ్ల అక్షరం A తో పేరు మొదలయ్యే అబ్బాయిలు చాలా దయగల వారని జ్యోతిష్యంలో నమ్ముతారు. ఈ అక్షరం పేరుతో ఉన్న అబ్బాయిలు తమ భార్యను ఎంతగానో ప్రేమిస్తారు, వారు తమ ప్రతి సంతోషాన్ని, ప్రతి బాధను ఆమెతో పంచుకుంటారు. అతను ప్రతి నిర్ణయంలో తన భార్యను సలహా తీసుకుంటాడు. అందుకే వారి వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా సాగుతుంది.

అక్షరం డి

ఇంగ్లీషు అక్షరం D తో మొదలయ్యే అబ్బాయిలు చాలా స్వచ్ఛమైన హృదయం కలిగి ఉంటారు. వారి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇతరుల భావాలను ఎలా మెచ్చుకోవాలో వారికి తెలుసు. వారు తమ ప్రియమైన భాగస్వామి లేదా భార్య ఆనందం కోసం ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటారు. వారు ఆమెను తమ రాణిగా భావిస్తారు. వారి భాగస్వామి గురించి వారి పరిశీలన చాలా బాగుంది, ఆమె ఏమీ చెప్పనవసరం లేకుండా వారు ఆమె మనసును సులభంగా అర్థం చేసుకుంటారు. అతని ఈ ప్రత్యేకత కారణంగా అతని భార్య ఎల్లప్పుడూ అతనితో సంతోషంగా ఉంటుంది.



అక్షరం పి

ఇంగ్లీషు అక్షరం P తో మొదలయ్యే అబ్బాయిలు తమ భార్య ఆనందాన్ని చూసి చాలా సంతోషిస్తారు. అతను తన భార్య ప్రతి కోరికను తీరుస్తాడు. అతని ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా బలంగా ఉంటుంది. అతని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, అతను తన జీవిత భాగస్వామితో గరిష్ట సమయం గడపడానికి ఇష్టపడతాడు. అందుకే అతను ఉత్తమ భర్తగా పరిగణిస్తారు.



Lucky Girl For Marriage- Know which letters start with which girls are considered lucky for their in-laws.