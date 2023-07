ఈ అలవాట్లు మీ అదృష్టాన్ని దూరం చేస్తాయి..!

మన చెడు అలవాట్లు మనకు చెడు విషయాలకు దారితీస్తాయి. కొన్ని చెడు అలవాట్లు మిమ్మల్ని దురదృష్టం అనే చక్రంలోకి నెట్టేస్తాయి. ఆ చెడు అలవాట్లు ఏవి, వాటి వల్ల ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు చూద్దాం...



గోళ్ళు కొరుకుట కొంతమందికి గోళ్లు కొరికే చెడు అలవాటు ఉండడం మీరు తరచుగా చూసే ఉంటారు. జ్యోతిష్కుల ప్రకారం గోరు కొరకడం అదృష్టంపై చెడు ప్రభావం చూపుతుంది. ఇది వైఫల్యానికి దారితీస్తుంది. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం రాత్రిపూట గోళ్లు కత్తిరించడం అశుభం. హిందూ శాస్త్రం ప్రకారం, లక్ష్మీదేవి రాత్రిపూట ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. సంపద, దీవెనలు ఇస్తుంది. కాబట్టి రాత్రిపూట గోళ్లు, వెంట్రుకలు కత్తిరించుకోవద్దని ఇంట్లో పెద్దలు సూచిస్తున్నారు.



గజిబిజి వంటగది కొందరి వంటశాలలు సాధారణంగా చాలా దారుణంగా ఉండటాన్ని మీరు చూసి ఉండవచ్చు. వంటగదిలో పాత్రలు లేదా ఇతర వస్తువులు చెల్లాచెదురుగా ఉంచకూడదు. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లో ఖర్చులు పెరిగి డబ్బు చేతికి రాదు.



చెల్లాచెదురుగా బూట్లు,చెప్పులు చెప్పులు ఇంట్లో విచ్చలవిడిగా ఉంచుకునే వారికి అశుభం కలుగుతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల జీవితంలో అనవసరమైన విపరీతమైన సమస్యలు పెరుగుతాయి. ఒక వ్యక్తి తన పనిలో విజయం సాధించడం కష్టం.

ఇంటి చుట్టూ అపరిశుభ్రత ఇంట్లో లేదా చుట్టుపక్కల మురికిని వ్యాప్తి చేయడం వల్ల జాతకంలో శుభ యోగం చెడిపోతుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు. దీనితో పాటు, అపరిశుభ్రత వ్యాప్తి జీవిత సంపదను నాశనం చేస్తుంది. కాబట్టి జీవితంలో ఆనందం, శ్రేయస్సును కొనసాగించడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేయాలి.





మెయిన్ డోర్ దగ్గర కూర్చోవడం.. ఎండాకాలంలో బయట గాలి వీచేందుకు లేదా చలి రోజుల్లో వేడిని తట్టుకునేందుకు ఇంటి ప్రధాన ద్వారం దగ్గర కూర్చోవడం చాలా మందికి అలవాటు. వాస్తు శాస్త్రంలో ఇది అశుభమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద కూర్చోవడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ప్రధాన ద్వారం వద్ద కూర్చోవడం లేదా ప్రధాన ద్వారం చుట్టూ చెత్తను వదిలివేయడం లక్ష్మీ దేవికి కోపం తెప్పిస్తుంది.