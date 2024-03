హోలీ 2024: ఏ రాశివారు ఏ రంగుకు దూరంగా ఉండాలో తెలుసా?

ఈ హోలీ రంగులు.. జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ఎవరి జీవితాన్ని ఎలా మార్చనున్నాయి..? ఎవరికి ఎలాంటి రంగు శుభాన్ని అందిస్తుంది? ఏ రాశివారు ఏ రంగులకు దూరంగా ఉండాలి.. అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..



హోలీ పండగ వచ్చేస్తోంది. ఈ పండగను ఆనందంగా, ఉత్సాహంగా ఫ్రెండ్స్ తో జరుపుకోవాలనే కోరిక చాలా మందిలో ఉంటుంది. ఈ పండగను ఇష్టపడనివారు ఎవరూ ఉండరు. ఈ ఏడాది హోలీ పండగ మార్చి 25వ తేదీన వస్తోంది. మరి.. ఈ హోలీ రంగులు.. జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ఎవరి జీవితాన్ని ఎలా మార్చనున్నాయి..? ఎవరికి ఎలాంటి రంగు శుభాన్ని అందిస్తుంది? ఏ రాశివారు ఏ రంగులకు దూరంగా ఉండాలి.. అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..



ద్వేషాన్ని మరచి ప్రేమను పంచే పండుగగా హోలీని పిలుస్తారు. పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు అందరూ ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు. పేద, ధనిక, పెద్ద, తక్కువ అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు. జ్యోతిష్యంలో కూడా హోలీ పండుగకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. మనందరం హోలీలో వేసే రంగులకు కూడా ఒక అర్థం ఉంటుంది. అన్ని రంగులు అందరికీ వర్తించవు. ఎవరికి ఏ రంగు వేయాలో తెలుసుకోండి. దీని వల్ల చాలా ప్రయోజనం ఉంది. ఎవరికి ఏ రంగు వేయాలి అనే సమాచారాన్ని మేము అందిస్తాము.



పిల్లలు ఏ రంగు వేయాలి? : హోలీ పండుగ సమయంలో దాదాపు అందరి చేతుల్లో ఎరుపు రంగు ఉంటుంది. ఈ రంగు అభిరుచి, కోపం, శౌర్యం, ధైర్యం , ఆశయాన్ని సూచిస్తుంది. ఎరుపు రంగు ప్రేమకు చిహ్నం. ఎరుపు రంగును మతపరమైన కార్యక్రమాలలో కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఈ రంగు యువత, పిల్లలకు పూయడం మంచిది.

మహిళలకు పసుపు రంగు వేయండి: పసుపు అనేది గౌరవం , ఆనందానికి చిహ్నం. మహిళలు ఈ పసుపు రంగును అప్లై చేయాలి. పసుపు రంగు వేసుకున్న ముఖం అందంగా కనబడుతుందనేది కూడా నిజం. ఇంట్లో ఉన్న మీ సోదరీమణులు, మహిళలకు పసుపు రంగు వేయండి.



మీ స్నేహితులకు ఈ రంగు వేయండి: హోలీ సంతోషంగా ఉండాలి. మీరు సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు స్నేహితులు మీతో ఉండాలి. స్నేహితుల బృందం హోలీ వేడుకను రెట్టింపు చేస్తుంది. మీరు కూడా మీ స్నేహితులతో కలిసి హోలీ జరుపుకుంటున్నట్లయితే, వారికి కుంకుమపువ్వు రంగు పూయండి. కుంకుమ పువ్వు ఆనందం, సామరస్యానికి చిహ్నం.



పెద్దలకు ఆకుపచ్చ రంగు పూయడం మర్చిపోవద్దు : ఆకుపచ్చ సానుకూలతకు చిహ్నం. ఇది ప్రకృతితో ముడిపడి ఉంది. ఇది విశ్రాంతి, ప్రశాంతత, తాజాదనాన్ని కూడా సూచిస్తుంది. ఆకుపచ్చ రంగు మానసిక , శారీరక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. అలాగే ఈ ఆకుపచ్చ రంగు అదృష్ట రంగు. శ్రేయస్సు ఇస్తుంది. మీ ఇంట్లో మీ పెద్దలు, బంధువులు, స్నేహితులకు ఆకుపచ్చ రంగు వేయండి.



ఈ రాశిచక్రం కోసం ఈ రంగును ఉపయోగించవద్దు: మేషం నలుపు, నీలం రంగులకు దూరంగా ఉండాలి. వృషభం ఎరుపు , గోధుమ రంగులకు దూరంగా ఉంటుంది. మిధున రాశి వారు బూడిద, నారింజ, నలుపు , ఎరుపు రంగులకు దూరంగా ఉండాలి. కర్కాటక రాశి వారు నలుపు, నీలం, బూడిద రంగులను ఉపయోగించకూడదు. సింహ రాశి వారు నీలం, గులాబీ, నలుపు రంగులను ఉపయోగించరు.





కన్య రాశి వారు ఎరుపు రంగును తరచుగా ఉపయోగించకూడదు. తుల రాశి వారు నారింజ, ఎరుపు , గోధుమ రంగులకు దూరంగా ఉంటారు. వృశ్చిక రాశి వారు తెలుపు , గులాబీ రంగులు పూయకూడదు. ధనుస్సు బూడిద , నలుపు రంగులకు దూరంగా ఉండాలి, మకరం పింక్, పసుపు, ఎరుపు రంగులకు దూరంగా ఉండాలి. కుంభ రాశి వారికి పసుపు, ఎరుపు, గోధుమ రంగులు అశుభం కలిగిస్తుంది. మీన రాశి వారు ముదురు ఎరుపు, నలుపు రంగులకు దూరంగా ఉంటారు.