వాలంటైన్స్ డే.. ఈ రాశులను మాత్రం లవ్ చేయకండి..!

ఈ ఐదు రాశిచక్రాల వ్యక్తులు ప్రేమకు అంతగా సరిపోరు, కానీ గ్రహాల ప్రభావం వల్ల వారి తప్పు కాదు, వారి జీవితాల్లో ఎప్పుడూ విభేదాలు ఉంటాయి. వీటిలో మిథునం, సింహం, కుంభ రాశి పేర్లు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి

లవ్ వీక్ అంటే వాలెంటైన్ వీక్. ఈ వాలంటైన్ వీక్ రేపటి నుండి అంటే ఫిబ్రవరి 7 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ప్రేమ జంటలకు వాలెంటైన్స్ వీక్ మొత్తం చాలా ప్రత్యేకమైనది. వేర్వేరు రోజులలో వేర్వేరు రోజులు జరుపుకుంటారు. మీరు కూడా ఈ వాలంటైన్ వీక్ డే రోజున ఎవరికైనా ప్రపోజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారా..? అయితే.. ఈ కింది రాశులవారికి మాత్రం దూరంగా ఉండండి. ఎందుకంటే.. ఈ రాశులతో ప్రేమ అంటే.. ఎప్పుడూ పేచీలే ఉంటాయి. తరచూ గొడవలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఆ రాశులేంటో ఓసారి చూద్దాం...



ఈ రాశి వారు తమ భాగస్వామి లేదా భార్యతో ఎందుకు గొడవ పడతారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.



మేష రాశి వారు కోప స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. పెళ్లయ్యాక గొడవలు వచ్చినప్పుడు శాంతించలేకపోతున్నారు. మేష రాశి వారు వృషభ రాశి వారికి వివాహం చేస్తే వారి మధ్య పోరు ఆగదు. వారి గొడవలు ఆపడం ఎవరితరమూ కాదు.

ప్రేమలో పడిన తర్వాత కూడా మిథున రాశి వారు చిన్న చిన్న విషయాలకు గొడవ పడడం సర్వసాధారణం. ఎందుకంటే ధనుస్సు రాశి మిధునరాశికి సప్తమ రాశి. మిథునరాశిని బుధుడు, ధనుస్సు రాశిని బృహస్పతి పాలిస్తారు. ఈ రెండు గ్రహాల మధ్య స్నేహం లేదు. అందువల్ల, ఈ రాశిచక్ర గుర్తుల భాగస్వాములు లేదా జీవిత భాగస్వాముల మధ్య ఎప్పుడూ తగాదాలు ఉంటాయి.

సింహరాశికి ఏడవ రాశి కుంభం. సింహరాశిని సూర్యుడు పాలించగా, కుంభరాశిని శని పాలిస్తాడు. సూర్యుడు , శని సంబంధం కూడా మంచిది కాదు. కాబట్టి, ఈ రాశిచక్రం భాగస్వాముల మధ్య వారు వివాహం చేసుకున్నా లేదా లివ్-ఇన్ రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్నప్పటికీ గొడవలు తప్పవు.

కుంభరాశి వారు తమ జీవిత భాగస్వాములతో ఎప్పుడూ గొడవ పడుతుంటారు . వైవాహిక జీవితంలో కూడా ఇటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తుంటాయి. కుంభరాశిని శని పరిపాలించడం , వారి సప్తమ ఇంటిని సూర్యుడు పాలించడం వల్ల స్నేహం ఉండదు, వారితో సంబంధం ఉన్నవారి మధ్య విభేదాలు ఏర్పడతాయి.

కన్య రాశి వ్యక్తుల స్వభావం వివాహ విచ్ఛిన్నానికి దారితీస్తుంది. ధనుస్సు రాశి వ్యక్తులతో కన్య ప్రజల వివాహాలు విఫలమవుతాయి ఎందుకంటే ధనుస్సు నిర్లక్ష్య స్వభావం సంబంధంలో సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ధనుస్సు రాశితో కన్య వివాహం వైవాహిక జీవితంలో వైఫల్యానికి దారి తీస్తుంది.