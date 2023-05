పితృ దేవతలు మీ పై కోపంగా ఉన్నారా? ఇలా తెలియజేస్తారు..!

ఈ సంకేతాలను గుర్తించిన వారు పూర్వీకులను సంతోషపెట్టడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తారు. మీ పూర్వీకుల నుండి మీకు ఎలాంటి శుభ లేదా అశుభ సంకేతాలు ఏ రూపంలో తెలియజేస్తారో ఓసారి చూద్దాం..



సనాతన ధర్మాన్ని విశ్వసించే ప్రతి కుటుంబంలో పురాణ కాలం నుంచి పితృ శ్రాద్ధం, తర్పణం చేసే ఆచారం కొనసాగుతోంది. అందుకు పితృ పక్షంలో మన పూర్వీకులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, కృతజ్ఞతా పూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపే ఆచారం నిర్వహిస్తారు. పితృస్వామ్యంలో మన పూర్వీకులు భూలోకానికి వచ్చి మన మధ్య జీవిస్తుంటారని నమ్ముతుంటారు. మన చర్యలు, ప్రవర్తనను బట్టి వారి కృప తమపై ఉంటుందని, లేకపోతే మనపై కోపం తెచ్చుకుంటారని నమ్ముతారు. వారు తమ సంతోషం, అసంతృప్తి రెండింటి సంకేతాలను కూడా చూపుతారు. ఈ సంకేతాలను గుర్తించిన వారు పూర్వీకులను సంతోషపెట్టడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తారు. మీ పూర్వీకుల నుండి మీకు ఎలాంటి శుభ లేదా అశుభ సంకేతాలు ఏ రూపంలో తెలియజేస్తారో ఓసారి చూద్దాం..

పిల్లలకు సమస్యలు

మీ పూర్వీకులు మీపై కోపంగా ఉంటే, మీరు పిల్లలకు సంబంధించిన అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. అంటే వంధ్యత్వం లేదా పిల్లల అనారోగ్యాలు, పిల్లల నుండి నిరంతరం ఇబ్బంది ఉండవచ్చు.. ఈ సంకేతాలన్నీ మీ పూర్వీకులు మీపై కోపంగా ఉన్నారని సూచిస్తున్నాయి. వీలైనంత త్వరగా వారిని సంతోషపెట్టేలా చర్యలు తీసుకోవాలి.

Apart from Gaya, Pind Daan of ancestors is done at these religious places, here are the names of those holy places

ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటే

కుటుంబ సభ్యులు తరచూ ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు, డబ్బు వచ్చిన వెంటనే చేతిలో నుండి ప్రవహిస్తుంటే, జేబు ఖాళీగా ఉంటే, మీరు అప్పులతో కష్టపడుతుంటే -మీరు మీ పూర్వీకులను ఇబ్బంది పెట్టారు అని అర్థమట. మీరు త్వరలో పూర్వీకుల పేరుతో దానధర్మాలు చేయాలి. శ్రాద్ధ కర్మలను పూర్తి భక్తితో ఆచరించాలి.

వివాహంలో ఆటంకాలు

పూర్వీకుల కోపం ఉన్న కుటుంబాలలో వారి పిల్లల వివాహానికి ఆటంకాలు ఏర్పడతాయి. వివాహం నిశ్చయమవ్వదు. వివాహం జరిగితే విడాకులు తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో, వీలైనంత త్వరగా పూర్వీకులను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలి.



విభజన చేస్తే

కుటుంబంలో పూర్వీకులు కోపంగా ఉంటే, అలాంటి ఇళ్లలో ఎప్పుడూ కలహాల వాతావరణం ఉంటుంది. అలాంటి కుటుంబాల నుండి శాంతి దూరం అవుతుంది. కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఒకరికొకరు శత్రువులుగా మారతారు. ఇలా జరుగుతుంటే, మీ పూర్వీకులు మీపై కోపంగా ఉన్నారని అర్థం చేసుకోండి. పూర్వీకులను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి, ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపడానికి త్వరగా చర్యలు తీసుకోండి.



కుటుంబంలో అనారోగ్యం

మీ కుటుంబంలో ఎవరైనా పదే పదే అనారోగ్యానికి గురవుతుంటే, మీ పూర్వీకులు మీపై కోపంగా ఉన్నారని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. పూర్వీకుల ఆశీర్వాదం లేని కుటుంబం ఆ ఇంట్లో ఎప్పుడూ శారీరకంగా లేదా మానసికంగా అనారోగ్యంతో ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు తీవ్రమైన వ్యాధులు కూడా వారిని కలవరపరుస్తాయి. మీకు కూడా అదే జరుగుతుంటే, వీలైనంత త్వరగా పూర్వీకులను శాంతింపజేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలి.